Стрелецкий снова даст жару: что известно о третьем сезоне сериала «Триггер»

Самый популярный сериал на «КиноПоиске», который посмотрели больше 5 миллионов человек, возвращается. На Первом канале стартовал третий сезон «Триггера» (18+). История о психотерапевте Артеме Стрелецком, который использует для лечения своих пациентов провокацию и шоковую терапию, закручивается всё сильнее. В новых сериях герой будет снова доставать клиентов из зоны комфорта и откапывать спрятанные причины их проблем. Вместе с этим ему придется учиться находить подход к своей семье, чтобы спасти ее.
Чем закончился второй сезон «Триггера»
В финале второго сезона бывшая жена Стрелецкого, Даша (Светлана Иванова), оказывается за решеткой. Ее обвиняют в убийстве Леры — клиентки, которая была одержима Стрелецким. Но в последние минуты заключительной серии мы узнаем, что Валерия на самом деле инсценировала свою смерть.
Отца главный герой находит в полиции. Тот потерял память прямо рядом со своим домом и не смог вспомнить, где находится. Стрелецкий хочет ему помочь и готов узнать, почему его жена изменила ему с отцом и родила от него.
Несмотря на то что Артем знает, что Кирюша его брат, а не сын, в конце сезона мы видим, как он обнимает его и не противится, когда мальчик называет его «папой».
Какие события ждут зрителя в третьем сезоне «Триггера»
В третьем сезоне Стрелецкому, которого играет Максим Матвеев, предстоит в первую очередь разобраться не с проблемами своих клиентов, а со своими собственными. Его бывшая жена находится за решеткой, отец потерял память, сестра не хочет общаться и не разрешает Артему применять свои методы для лечения отца, а сына Кирюшу в любой момент могут забрать в приют.
— В силу того, что мой герой эмпат и может чувствовать боль других, он не хочет, чтобы другие люди испытали то же разочарование, что испытал он, — рассказал о своем герое Максим Матвеев.
Параллельно главный герой продолжит помогать другим, каждую серию к нему будут обращаться клиенты с самыми разными проблемами. Зрители познакомятся с молодой девушкой Ольгой, которая никак не может найти подходящего парня и постоянно знакомится с женатыми мужчинами. К главному герою обратится Дмитрий, у которого со стороны кажется всё идеально: бизнес, красавица жена, но при этом мужчина разочаровался в жизни.
В одной из серий клиентку Стрелецкого сыграет российская теннисистка и обладательница четырех кубков Большого шлема — Светлана Кузнецова.
Спортсменка исполнит роль Марии, которая сначала хочет лишь получить справку от психотерапевта и поехать на турнир. Немного пообщавшись с Артемом, она решает раскрываться и рассказывает, что на самом деле уже давно не любит теннис и не хочет им заниматься, но боится бросить спорт, чтобы не разочаровать отца.
Что известно о четвертом сезон «Триггера»
Съемки четвертого сезона уже стартовали. Подробности будущих серий создатели пока держат в секрете. Премьеру стоит ждать во второй половине 2025 года.
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