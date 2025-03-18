Стрелецкий снова даст жару: что известно о третьем сезоне сериала «Триггер»

Образ главного героя считается собирательным, а истории его клиентов вдохновлены ситуациями из реальной жизни Источник: кадр из сериала «Триггер» (18+), реж. Дмитрий Тюрин и Игорь Твердохлебов, студия «Плюс Студия», с 2020 года











Самый популярный сериал на «КиноПоиске», который посмотрели больше 5 миллионов человек, возвращается. На Первом канале стартовал третий сезон «Триггера» (18+). История о психотерапевте Артеме Стрелецком, который использует для лечения своих пациентов провокацию и шоковую терапию, закручивается всё сильнее. В новых сериях герой будет снова доставать клиентов из зоны комфорта и откапывать спрятанные причины их проблем. Вместе с этим ему придется учиться находить подход к своей семье, чтобы спасти ее.

Чем закончился второй сезон «Триггера»

В финале второго сезона бывшая жена Стрелецкого, Даша (Светлана Иванова), оказывается за решеткой. Ее обвиняют в убийстве Леры — клиентки, которая была одержима Стрелецким. Но в последние минуты заключительной серии мы узнаем, что Валерия на самом деле инсценировала свою смерть.

Главная интрига сезона: сможет ли властная Лера (Виктория Маслова) избежать правосудия Источник: кадр из сериала «Триггер» (18+), реж. Дмитрий Тюрин и Игорь Твердохлебов, студия «Плюс Студия», с 2020 года











Отца главный герой находит в полиции. Тот потерял память прямо рядом со своим домом и не смог вспомнить, где находится. Стрелецкий хочет ему помочь и готов узнать, почему его жена изменила ему с отцом и родила от него.

Несмотря на то что Артем знает, что Кирюша его брат, а не сын, в конце сезона мы видим, как он обнимает его и не противится, когда мальчик называет его «папой».

Какие события ждут зрителя в третьем сезоне «Триггера»

В третьем сезоне Стрелецкому, которого играет Максим Матвеев, предстоит в первую очередь разобраться не с проблемами своих клиентов, а со своими собственными. Его бывшая жена находится за решеткой, отец потерял память, сестра не хочет общаться и не разрешает Артему применять свои методы для лечения отца, а сына Кирюшу в любой момент могут забрать в приют.

Детский психолог Майя в исполнении Ирины Старшенбаум сыграет не последнюю роль в решении семейных проблем Артема Источник: кадр из сериала «Триггер» (18+), реж. Дмитрий Тюрин и Игорь Твердохлебов, студия «Плюс Студия», с 2020 года











— В силу того, что мой герой эмпат и может чувствовать боль других, он не хочет, чтобы другие люди испытали то же разочарование, что испытал он, — рассказал о своем герое Максим Матвеев.

Параллельно главный герой продолжит помогать другим, каждую серию к нему будут обращаться клиенты с самыми разными проблемами. Зрители познакомятся с молодой девушкой Ольгой, которая никак не может найти подходящего парня и постоянно знакомится с женатыми мужчинами. К главному герою обратится Дмитрий, у которого со стороны кажется всё идеально: бизнес, красавица жена, но при этом мужчина разочаровался в жизни.

В одной из серий клиентку Стрелецкого сыграет российская теннисистка и обладательница четырех кубков Большого шлема — Светлана Кузнецова.

Часть сцен снималась ночью, и Светлане было тяжело нарушить свой привычный спортивный режим Источник: кадр из сериала «Триггер» (18+), реж. Дмитрий Тюрин и Игорь Твердохлебов, студия «Плюс Студия», с 2020 года











Спортсменка исполнит роль Марии, которая сначала хочет лишь получить справку от психотерапевта и поехать на турнир. Немного пообщавшись с Артемом, она решает раскрываться и рассказывает, что на самом деле уже давно не любит теннис и не хочет им заниматься, но боится бросить спорт, чтобы не разочаровать отца.

Что известно о четвертом сезон «Триггера»

Съемки четвертого сезона уже стартовали. Подробности будущих серий создатели пока держат в секрете. Премьеру стоит ждать во второй половине 2025 года.