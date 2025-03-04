Полуголая Ирина Шейк зажгла на бразильском карнавале: обжигающие фото самого жаркого праздника года

Вглядитесь внимательно — возможно, где-то там вы найдете Ирину Шейк Источник: Andre Coelho / TASS











Пока мы всей страной сжигали чучело зимы, надеясь на скорейшее потепление, в Рио-де-Жанейро началась настоящая жара. Тысячи людей поспешили раздеться, а потом одеться в свои самые импозантные костюмы, чтобы принять участие в знаменитом бразильском карнавале. Среди ликующей толпы заметили и российскую супермодель Ирину Шейк.

Традиционно в бразильском карнавале принимают участие самые красивые девушки Бразилии и других стран. И получается традиционно зрелищно, весело и невероятно жарко.

Источник: Bruna Prado / TASS











Бразильский карнавал проводится за 40 дней до Пасхи и является окончанием подготовки к Великому посту, когда верующие должны отказаться от многих удовольствий, в том числе от потребления мяса. Кстати, дословно «карнавал» в переводе с португальского carne vale означает «мясо, прощай».

Источник: Andre Coelho / TASS











В этом году карнавал начался 28 февраля и продлится до 8 марта. В Бразилии это самый разгар лета.

Источник: Bruna Prado / TASS











Карнавал для Бразилии — настоящий национальный праздник. Во время его проведения на несколько дней закрываются все учреждения и магазины, чтобы каждый желающий смог принять участие в тотальной карнавализации.

Источник: Andre Coelho / TASS











Основные события разворачиваются на Самбодроме, где представители различных школ самбы демонстрируют свои яркие номера. По обеим сторонам 700-метровой улицы ставят трибуны, чтобы десятки тысяч зрителей могли увидеть захватывающие и незабываемые соревнования.

Источник: Andre Coelho / TASS











Многие мечтают попасть на карнавал и побывать на Самбодроме, но иногда стоимость билета на него может охладить пыл. Цена достигает 1500 долларов. В эту сумму обойдутся лучшие места с прекрасным обзором, столиками, напитками и едой.

Источник: Andre Coelho / TASS











Есть и бесплатные места, но их задолго до начала карнавала успевают занять местные жители. Да и об удобствах на таких местах приходится только мечтать. Стоять придется в тесноте, плотно прижав к себе все ценные вещи, чтобы их у вас не подрезал какой-нибудь пройдоха.

Источник: josioliveira.7 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Впрочем, можно занять место и в самом шествии. Обойдется это примерно в 600 долларов. Покупаете костюм одной из школ и танцуете вместе со всеми. Уметь танцевать, кстати, совсем не обязательно. Во-первых, вряд ли все будут смотреть именно на вас в ликующей толпе. Во-вторых, стоит поймать ритм, и вас будет уже не остановить. Но остановиться придется — длительность маршрута при таком формате участия ограничен 700 метрами.

Источник: rosyalderetepy / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Для Рио-де-Жанейро карнавал не только развлечение, но и прибыльное дело. Одно такое мероприятие приносит городскому бюджету более миллиарда долларов. Загрузка отелей достигает 95 процентов, рестораны и бары расширяют график работы, появляется около 150 тысяч временных рабочих мест. Наверняка еще и рождаемость повышается.

Источник: graoficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кроме того, для многих бразильский карнавал становится своеобразной платформой для социального высказывания. Школы самбы включают в выступления темы, посвященные экологии, правам человека и борьбе с неравенством.

Источник: ornellapatricias / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Бразильский карнавал появился не на ровном месте — своими корнями он уходит в древнегреческие вакханалии и римские Сатурналии, со временем вобрав в себя традиции и элементы культуры многих народов мира.

Источник: graoficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 1723 году португальские переселенцы привезли с собой обычай «энтрудо». Тогда на улицах участники праздника устраивали безобидные розыгрыши, обливали друг друга водой, посыпали мукой, мелом, фасолью и кукурузой, кидались бомбочками со сладостями и другими предметами.

Источник: fernandapasson / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Местным жителям, не привыкшим к столь разнузданному веселью, такие свистопляски, понятное дело, не нравились, и они часто жаловались на участников праздника. Закончилось всё королевским указом, запрещающим «энтрудо». Но весельчаки не желали останавливаться и просто переместились с улиц в дома и салоны знати.

Источник: mikaadiaz_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но долго удерживать взаперти такое веселье не получилось, и в XIX веке костюмированные балы постепенно начали возвращаться на улицы.

Источник: ornellapatricias / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сегодня карнавал в Рио-де-Жанейро каждый год посещают более двух миллионов туристов. В уличных шествиях по всему городу участвуют до 500 тысяч человек. А в этом году здесь можно было заметить и российскую супермодель Ирину Шейк. Частично свой костюм она показала на своей странице в соцсетях и весьма заинтриговала подписчиков.

Источник: irinashayk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Потом образ Ирины Шейк можно было увидеть целиком. Модель выбрала откровенный наряд в синих тонах, украшенный камнями и стразами, и дополнила его головным убором, браслетами, колье, пышным павлиньим хвостом.

Источник: irinashayk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Рада быть частью этого парада… Нервничаю и взволнована! Бразилия, я люблю тебя! Спасибо за самый теплый прием. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любовь! — поделилась восторгом Ирина Шейк.

Источник: irinashayk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кажется, мужчины, встретившие российскую модель на улицах Рио, начинали ее боготворить. Что ж, мы их прекрасно понимаем.

Источник: irinashayk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











А отдельные герои сочли за честь подержать Ирину за руки. По малоизвестной бразильской традиции это сулит удачу, деньги, обольстительную жену и шанс на публикацию в нашей фотоподборке.

Источник: irinashayk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









