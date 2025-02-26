НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

зап.

 759мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,93
EUR 90,18
Эвакуировали ТЦ
Затопило крупный спальный район. Видео
Чем воняет в Ярославле
Подешевели квартиры
Задержали стипендии
Умер полковник полиции
Симптомы заразного вируса
Продают кофейню в центре
Конкурс 76.RU
Новая выплата
Развлечения обзор «Очень хочется увидеть это»: посмотрите на перевоплощения нового выпуска «Один в один»

«Очень хочется увидеть это»: посмотрите на перевоплощения нового выпуска «Один в один»

Кому будет проще — Ангарской в роли Семенович или Макарову в роли Анастейши?

231
Написать комментарий
Надежде Ангарской на этот раз достался образ Анны Семенович | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Надежде Ангарской на этот раз достался образ Анны Семенович | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»

Надежде Ангарской на этот раз достался образ Анны Семенович

Источник:

Шестой выпуск народно любимого шоу «Один в один!» (6+) поклонникам пришлось ждать две недели из-за изменений в программе вещания, но тем долгожданнее будет встреча с участниками и их новыми образами. А посмотреть здесь точно будет на что.

Каждую неделю волей жребия десятерым участникам шоу достаются роли разных артистов. Иногда зрителям начинает казаться, что никакого жребия и нет вовсе — просто кому-то заранее определяют образы попроще, а более сильным приходится тянуть на себе лямку трудноисполнимых двойников. Кому на этот раз перевоплощение дастся проще простого, а кому придется постараться, чтобы добиться высоких баллов, мы узнаем 28 февраля, когда на экраны выйдет шестой выпуск «Один в один!» Но некоторые карты можно раскрыть уже сейчас.

Имена артистов, в которых участники проекта перевоплотятся совсем скоро, стали известны несколько дней назад, а сейчас появились кадры со съемочной площадки. Ими поделились наши коллеги из издания «СтарХит», и мы можем внимательно всех рассмотреть.

Так, Арсений Бородин на этот раз перевоплотится в Валерия Леонтьева.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Источник: пресс-служба телеканала «Россия»
Источник:

А Алиса Мон предстанет в образе Людмилы Гурченко. Кажется, мы даже догадываемся, какую песню она будет исполнять.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Источник: пресс-служба телеканала «Россия»
Источник:

Родион Газманов станет одним из «Братьев Гримм».

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Источник: пресс-служба телеканала «Россия»
Источник:

А Жан Милимеров перевоплотится в Игоря Саруханова.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Источник: пресс-служба телеканала «Россия»
Источник:

Юлия Савичева станет юным Андреем Губиным.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Источник: пресс-служба телеканала «Россия»
Источник:

А Надежде Ангарской достался образ Анны Семенович. Алексей Чумаков, наблюдавший за ее номером, остался в восторге. После выступления Ангарской он вспомнил случай из прошлого своей супруги Юлии Ковальчук, которая много лет назад работала с Анной в группе «Блестящие».

— В момент, когда вышла танцовщица и начала крутить бедрами, Аня Семенович бы не просто подошла и сказала бы: «Что? Ты тоже крутишь бедрами? Я тоже буду крутить бедрами!» Она бы сначала этими бедрами отфигачила бы ту девушку, которая танцевала рядом с ней, она бы реально просто сдвинула ее очень далеко, — рассказал Чумаков. — Она Юлю отпихивала так пару раз. Юля немножко поменьше, так она улетала, а потом под конец концерта приходила откуда-то, в пыли вся добиралась. Короче, Надежда, скажу так: филигранно от начала до конца, это было один в один. Я считаю, что это один из самых лучших ваших номеров.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Источник: пресс-служба телеканала «Россия»
Источник:

Нодару Ревии в шестом выпуске достанется образ Джорджа Майкла. И зрители начали подозревать, что ему специально достаются самые легкие в перевоплощении типажи.

— Все типажи одинаковые выпадают. Можно практически и не гримировать. Один-единственный был на сопротивление (Кати Айовы), и тот он с треском провалил, — говорит одна из поклонниц шоу.

Но мы не будем спешить с выводами, пока не увидим результат.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Источник: пресс-служба телеканала «Россия»
Источник:

Валерия Ланская на этот раз станет Эллой Фицджеральд.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Источник: пресс-служба телеканала «Россия»
Источник:

А Маша Зайцева попробует убедить всех, что она — лучшая в мире Леди Гага.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Источник: пресс-служба телеканала «Россия»
Источник:

Снова непросто придется Вячеславу Макарову — ему достался образ Анастейши.

— Наверное, сложнее всех придется Славе Макарову. Но очень надеюсь, что он справится, — поддерживает любимого артиста поклонница.

— Вячеславу точно будет нелегко, но я не сомневаюсь, что он справится и покажет, как всегда, шикарный номер, — держит кулачки за артиста зрительница Светлана Страхова.

— А чего это ему нелегко-то будет? У него женский вокал, как раз ему подходит, — говорит еще один зритель.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Источник: пресс-служба телеканала «Россия»
Источник:

— Очень хочется увидеть это чисто визуально, — подытоживает один из поклонников шоу.

Возможно, в шестом выпуске Макарову повезет чуть больше, чем в предыдущем, когда Юрий Стоянов влепил ему двойку.

Чей образ понравился вам больше?

Арсения Бородина
Алисы Мон
Родиона Газманова
Жана Милимерова
Юлии Савичевой
Надежды Ангарской
Нодара Ревии
Валерии Ланской
Маши Зайцевой
Вячеслава Макарова
ПО ТЕМЕ
Шоу Россия-1 Юлия Савичева Вячеслав Макаров Телевидение Мария Зайцева Надежда Ангарская Родион Газманов Алиса Мон Арсений Бородин Развлечения Один в один!
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью
Ксения
Мнение
Альтернатива сладкому или яд? На какие сухофрукты нельзя налегать: советы эксперта по пищевой безопасности
Ксения Кузнецова
эксперт по пищевой безопасности
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление