«Очень хочется увидеть это»: посмотрите на перевоплощения нового выпуска «Один в один»

Надежде Ангарской на этот раз достался образ Анны Семенович Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Шестой выпуск народно любимого шоу «Один в один!» (6+) поклонникам пришлось ждать две недели из-за изменений в программе вещания, но тем долгожданнее будет встреча с участниками и их новыми образами. А посмотреть здесь точно будет на что.

Каждую неделю волей жребия десятерым участникам шоу достаются роли разных артистов. Иногда зрителям начинает казаться, что никакого жребия и нет вовсе — просто кому-то заранее определяют образы попроще, а более сильным приходится тянуть на себе лямку трудноисполнимых двойников. Кому на этот раз перевоплощение дастся проще простого, а кому придется постараться, чтобы добиться высоких баллов, мы узнаем 28 февраля, когда на экраны выйдет шестой выпуск «Один в один!» Но некоторые карты можно раскрыть уже сейчас.

Имена артистов, в которых участники проекта перевоплотятся совсем скоро, стали известны несколько дней назад, а сейчас появились кадры со съемочной площадки. Ими поделились наши коллеги из издания «СтарХит», и мы можем внимательно всех рассмотреть.

Так, Арсений Бородин на этот раз перевоплотится в Валерия Леонтьева.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











А Алиса Мон предстанет в образе Людмилы Гурченко. Кажется, мы даже догадываемся, какую песню она будет исполнять.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Родион Газманов станет одним из «Братьев Гримм».

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











А Жан Милимеров перевоплотится в Игоря Саруханова.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Юлия Савичева станет юным Андреем Губиным.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











А Надежде Ангарской достался образ Анны Семенович. Алексей Чумаков, наблюдавший за ее номером, остался в восторге. После выступления Ангарской он вспомнил случай из прошлого своей супруги Юлии Ковальчук, которая много лет назад работала с Анной в группе «Блестящие».

— В момент, когда вышла танцовщица и начала крутить бедрами, Аня Семенович бы не просто подошла и сказала бы: «Что? Ты тоже крутишь бедрами? Я тоже буду крутить бедрами!» Она бы сначала этими бедрами отфигачила бы ту девушку, которая танцевала рядом с ней, она бы реально просто сдвинула ее очень далеко, — рассказал Чумаков. — Она Юлю отпихивала так пару раз. Юля немножко поменьше, так она улетала, а потом под конец концерта приходила откуда-то, в пыли вся добиралась. Короче, Надежда, скажу так: филигранно от начала до конца, это было один в один. Я считаю, что это один из самых лучших ваших номеров.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Нодару Ревии в шестом выпуске достанется образ Джорджа Майкла. И зрители начали подозревать, что ему специально достаются самые легкие в перевоплощении типажи.

— Все типажи одинаковые выпадают. Можно практически и не гримировать. Один-единственный был на сопротивление (Кати Айовы), и тот он с треском провалил, — говорит одна из поклонниц шоу.

Но мы не будем спешить с выводами, пока не увидим результат.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Валерия Ланская на этот раз станет Эллой Фицджеральд.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











А Маша Зайцева попробует убедить всех, что она — лучшая в мире Леди Гага.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Снова непросто придется Вячеславу Макарову — ему достался образ Анастейши.

— Наверное, сложнее всех придется Славе Макарову. Но очень надеюсь, что он справится, — поддерживает любимого артиста поклонница.

— Вячеславу точно будет нелегко, но я не сомневаюсь, что он справится и покажет, как всегда, шикарный номер, — держит кулачки за артиста зрительница Светлана Страхова.

— А чего это ему нелегко-то будет? У него женский вокал, как раз ему подходит, — говорит еще один зритель.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











— Очень хочется увидеть это чисто визуально, — подытоживает один из поклонников шоу.

Возможно, в шестом выпуске Макарову повезет чуть больше, чем в предыдущем, когда Юрий Стоянов влепил ему двойку.