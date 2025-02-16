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Развлечения эксклюзив «С большими артистами легко»: режиссер нашумевшей постановки в Кремле — о работе с SHAMAN'ом и о том, сколько это стоило

«С большими артистами легко»: режиссер нашумевшей постановки в Кремле — о работе с SHAMAN'ом и о том, сколько это стоило

Андрей Елсаков создавал оперу «Князь Владимир», которую показали на главной сцене страны

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Постановка стоила больше 300 миллионов рублей. Одну из главных ролей играл Расторгуев | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПостановка стоила больше 300 миллионов рублей. Одну из главных ролей играл Расторгуев | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Постановка стоила больше 300 миллионов рублей. Одну из главных ролей играл Расторгуев

Источник:

В Государственном Кремлевском дворце показали оперу «Князь Владимир». Главные роли в постановке исполнили звезды российской эстрады: SHAMAN и Николай Расторгуев. Композитор и автор оперы — Игорь Матвиенко, который и сам сыграл одну из ролей, а срежиссировал произведение уроженец Архангельской области Андрей Елсаков. Наши коллеги из 29.RU спросили у режиссера, сложно ли было работать с популярными певцами, а еще попытались узнать точную стоимость нашумевшей постановки.

Этно-опера рассказывает о жизни князя Владимира, его роли в крещении Руси и объединении русских земель.

Андрей Елсаков&nbsp;— режиссер-постановщик | Источник: Андрей Елсаков / Vk.com Андрей Елсаков&nbsp;— режиссер-постановщик | Источник: Андрей Елсаков / Vk.com

Андрей Елсаков — режиссер-постановщик

Источник:

Над оперой работал два года

Режиссер-постановщик Андрей Елсаков работал над нашумевшей постановкой «Князь Владимир» последние два года. Во многом благодаря ему спектакль приобрел тот вид, в котором предстал перед зрителем:

— Когда два года назад Игорь Матвиенко (автор оперы) обратился ко мне, у него, кроме музыки, ничего еще не было. Поэтому мне пришлось собрать для реализации этого проекта полноценную режиссерскую постановочную группу, куда вошли: художник по гриму, художник по костюмам, художник-постановщик, хореографы. Это большая команда, больше 120 человек. Еще столько же вмещал в себя исполнительский состав: это и ансамбль, балет, и главные герои.

Андрей Елсаков — уроженец Котласа. Переехал в Москву 15 лет назад. Он главный режиссер «Тавриды.Арт».

Так выглядел в роли Владимира SHAMAN | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUТак выглядел в роли Владимира SHAMAN | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Так выглядел в роли Владимира SHAMAN

Источник:

Сложно ли было работать со знаменитостями?

Андрей утверждает, что работать со знаменитыми певцами было довольно просто, потому что он знает к ним подход:

— С большими артистами легко работать, на то они и большие артисты, что должны показывать своим поведением и своим отношением к работе пример. Самое главное и сложное для режиссера, когда работаешь с такими мастодонтами эстрады, как Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко, — это заработать их уважение.

<p>Андрей Елсаков</p><p>Андрей Елсаков</p>

Им нужно показать, на что ты способен. Как бы это грубо ни звучало, но всех нужно поставить на свое место: если этого не сделать, то никто уважать тебя и выполнять задачи не будет.

Работу с SHAMAN'ом режиссер отметил отдельно:

— Что касается Ярослава Дронова, то он на самом деле очень ответственный и податливый артист, который очень четко соблюдает субординацию и понимает, где здесь режиссер, а где здесь исполнитель. И он как исполнитель очень добросовестно выполнял абсолютно все режиссерские задачи, которые были ему поставлены.

По сюжету оперы князя Владимира распяли на кресте | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПо сюжету оперы князя Владимира распяли на кресте | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

По сюжету оперы князя Владимира распяли на кресте

Источник:

Сложности возникли только с форматом репетиций:

— Репетиций с хедлайнерами было очень мало. Очень много приходилось сразу им выдавать здесь и сейчас, объяснять, что они делают, ради чего здесь находятся, какая у них задача на сцене. Что-то приходилось делать за них, они все-таки артисты эстрады, а не драматического театра, и ни у кого из них нет за плечами актерской школы. Мне нужно было оперативно им всё объяснить, и это требовало большой подготовки.

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Доволен ли режиссер работой?

Реакция зрителей на шоу была разной. Кому-то опера действительно понравилась, а кто-то ее раскритиковал. Андрей результатом работы остался доволен:

—  Ставить оперу на главной сцене нашей страны — это очень большая ответственность. Волнения было очень много, но в результате мы все справились, — рассказывает Андрей. — За два дня нас посетило почти двенадцать тысяч человек.

<p>Андрей Елсаков</p><p>Андрей Елсаков</p>

Было очень много больших и важных гостей из администрации президента и известных личностей шоу-бизнеса.

Пользователи Сети также обращают внимание на высокую стоимость проекта. Только из Президентского фонда культурных инициатив на эту постановку было выделено почти 200 миллионов рублей. Еще примерно 121,7 миллиона рублей на оперу выделил Продюсерский центр Игоря Матвиенко. Данных о других источниках финансирования проекта в Сети нет.

Опера «Князь Владимир» получила огромные гранты от Президентского фонда культурных инициатив: в 2022 году проект получил 28 753 708 рублей, в 2023 году еще 67 723 522 рубля, в 2024-м — еще 99 474 263 рубля.

Мы спросили у режиссера о точном бюджете постановки. Озвучивать цифры он отказался:

— К сожалению, не могу вам ответить на этот вопрос.

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Напомним, что премьера оперы состоялась в Кремлевском дворце 5 февраля. По словам режиссера-постановщика, на нее пришли посмотреть чиновники из администрации президента и известные личности шоу-бизнеса.

ПО ТЕМЕ
Князь Владимир Кремль Этно-опера Опера Шаман певец Расторгуев Постановка Режиссер Игорь Матвиенко
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