«С большими артистами легко»: режиссер нашумевшей постановки в Кремле — о работе с SHAMAN'ом и о том, сколько это стоило

Постановка стоила больше 300 миллионов рублей. Одну из главных ролей играл Расторгуев Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











В Государственном Кремлевском дворце показали оперу «Князь Владимир». Главные роли в постановке исполнили звезды российской эстрады: SHAMAN и Николай Расторгуев. Композитор и автор оперы — Игорь Матвиенко, который и сам сыграл одну из ролей, а срежиссировал произведение уроженец Архангельской области Андрей Елсаков. Наши коллеги из 29.RU спросили у режиссера, сложно ли было работать с популярными певцами, а еще попытались узнать точную стоимость нашумевшей постановки.

Этно-опера рассказывает о жизни князя Владимира, его роли в крещении Руси и объединении русских земель.

Андрей Елсаков — режиссер-постановщик Источник: Андрей Елсаков / Vk.com











Над оперой работал два года

Режиссер-постановщик Андрей Елсаков работал над нашумевшей постановкой «Князь Владимир» последние два года. Во многом благодаря ему спектакль приобрел тот вид, в котором предстал перед зрителем:

— Когда два года назад Игорь Матвиенко (автор оперы) обратился ко мне, у него, кроме музыки, ничего еще не было. Поэтому мне пришлось собрать для реализации этого проекта полноценную режиссерскую постановочную группу, куда вошли: художник по гриму, художник по костюмам, художник-постановщик, хореографы. Это большая команда, больше 120 человек. Еще столько же вмещал в себя исполнительский состав: это и ансамбль, балет, и главные герои.

Андрей Елсаков — уроженец Котласа. Переехал в Москву 15 лет назад. Он главный режиссер «Тавриды.Арт».

Так выглядел в роли Владимира SHAMAN Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Сложно ли было работать со знаменитостями?

Андрей утверждает, что работать со знаменитыми певцами было довольно просто, потому что он знает к ним подход:

— С большими артистами легко работать, на то они и большие артисты, что должны показывать своим поведением и своим отношением к работе пример. Самое главное и сложное для режиссера, когда работаешь с такими мастодонтами эстрады, как Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко, — это заработать их уважение.

Им нужно показать, на что ты способен. Как бы это грубо ни звучало, но всех нужно поставить на свое место: если этого не сделать, то никто уважать тебя и выполнять задачи не будет. Андрей Елсаков режиссер-постановщик оперы «Князь Владимир»

Работу с SHAMAN'ом режиссер отметил отдельно:

— Что касается Ярослава Дронова, то он на самом деле очень ответственный и податливый артист , который очень четко соблюдает субординацию и понимает, где здесь режиссер, а где здесь исполнитель. И он как исполнитель очень добросовестно выполнял абсолютно все режиссерские задачи, которые были ему поставлены.

По сюжету оперы князя Владимира распяли на кресте Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Сложности возникли только с форматом репетиций:

— Репетиций с хедлайнерами было очень мало . Очень много приходилось сразу им выдавать здесь и сейчас, объяснять, что они делают, ради чего здесь находятся, какая у них задача на сцене. Что-то приходилось делать за них, они все-таки артисты эстрады, а не драматического театра, и ни у кого из них нет за плечами актерской школы. Мне нужно было оперативно им всё объяснить, и это требовало большой подготовки.

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Доволен ли режиссер работой?

Реакция зрителей на шоу была разной. Кому-то опера действительно понравилась, а кто-то ее раскритиковал. Андрей результатом работы остался доволен:

— Ставить оперу на главной сцене нашей страны — это очень большая ответственность. Волнения было очень много, но в результате мы все справились, — рассказывает Андрей. — За два дня нас посетило почти двенадцать тысяч человек.

Было очень много больших и важных гостей из администрации президента и известных личностей шоу-бизнеса. Андрей Елсаков режиссер-постановщик оперы «Князь Владимир»

Пользователи Сети также обращают внимание на высокую стоимость проекта. Только из Президентского фонда культурных инициатив на эту постановку было выделено почти 200 миллионов рублей. Еще примерно 121,7 миллиона рублей на оперу выделил Продюсерский центр Игоря Матвиенко. Данных о других источниках финансирования проекта в Сети нет.

Опера «Князь Владимир» получила огромные гранты от Президентского фонда культурных инициатив: в 2022 году проект получил 28 753 708 рублей, в 2023 году еще 67 723 522 рубля, в 2024-м — еще 99 474 263 рубля.

Мы спросили у режиссера о точном бюджете постановки. Озвучивать цифры он отказался:

— К сожалению, не могу вам ответить на этот вопрос.

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU









