«Покататься день в Сочи — 10 тысяч». Чем запомнились популярные горнолыжные курорты страны — опыт туриста

Рассказываем о местах, куда часто отправляются кататься россияне Источник: герой публикации

Когда герой этого материала, житель Ханты-Мансийска, попробовал впервые в жизни скатиться с горы, ему вообще не понравилось. Спустя 11 лет его лыжи покорили склоны Урала, Кавказа и Сибири. О самых известных горнолыжных курортах страны и ценах на такое хобби югорчанин рассказал в колонке для портала 86.RU. Далее — от первого лица.

Домбай Источник: герой публикации

Я не думал, что когда-то увлекусь горными лыжами. В 2014 году я первый раз попробовал встать на них — ничего тогда не получилось. Следующая попытка была только через три года. Тогда на 23 Февраля выдались длинные выходные, планов на эти дни у меня не было, а тут вдруг коллега позвал на Губаху в Пермский край. Я спонтанно согласился. Сам курорт оказался небольшим, но благоустроенным, легко можно снять дом и найти где перекусить, толп людей нет. Наша компания из восьми человек платила на домик 15 тысяч в сутки. Сейчас, конечно, они дороже. Мне как новичку спуски показались высокими, а трассы — длинными. Кстати, Губаху называют мини-Шерегешем из-за отличного фрирайда. Как нам рассказывали, с погодой тут везет не всегда, но сезон этого года выдался снежным.

Шерегеш Источник: герой публикации

После Губахи я загорелся горными лыжами и стал тренироваться на «Хвойном урмане» в Ханты-Мансийске. Что «Хвойный урман», что «Каменный мыс» — небольшие горки, но они отлично подойдут для того, чтобы научиться кататься и поддерживать навыки. Сейчас мы обязательно заглядываем на местные спуски раз в пару недель.

Шерегеш Источник: герой публикации

Следующим курортом стал популярный и всеми любимый Шерегеш. Вот там оказалось круто! До Кемеровской области я добирался двое суток на поезде.

Источник: герой публикации

Сам курорт большой, много домов, развитая инфраструктура: классные кафе, рестораны, отели, спа и другие развлечения. Жилье стоит сейчас в районе 15–20 тысяч рублей за сутки, это нормальная цена. Шерегеш конкурирует с курортами Красной Поляны за звание самого популярного места у сноубордистов и горнолыжников России, поэтому людей там много, особенно в выходные. Из ближайших Новосибирска и Новокузнецка приезжает столько отдыхающих, что порой в очереди на подъемники приходилось стоять минут по 20. Зато сезон очень длинный, он начинается в ноябре и длится аж до мая, погода радует. Трасс много, и они все разные по протяженности, уровню сложности, найти что-то подходящее для себя сможет и новичок, и любитель, и профи. В отличие от Кавказа, в Шерегеше можно легко сворачивать со спусков в лес и кататься уже там. Шерегеш — лучший курорт для фрирайда. Это место настолько полюбилось мне, что я возвращался туда еще три года.

Домбай Источник: герой публикации

В 2021 году я отправился на Домбай в Карачаево-Черкесию. Сезон там начинается поздно, ближе к концу декабря. Летели прямым рейсом из Сургута до Минеральных Вод. После прилета часа 3–4 мы ехали до курорта. Домиков на Домбае мало, в основном гостиницы. Вообще изначально мы приехали на Эльбрус, но с погодой тогда не повезло: был сильный снегопад и опасность схода лавины. Мы подождали три дня, всё это время горнолыжка не работала, поэтому мы сбежали на Домбай, который находится рядом.

Домбай Источник: герой публикации

Домбай Источник: герой публикации

Местность на Домбае очень скалистая, высоко и снежно. Пиковая высота — 3,2 тысячи метров, это гора Мусса-Ачитара. В отличие от Шерегеша, на Кавказе лучше с трасс лишний раз не сворачивать. Крутые скалы, трещины, лавины — всё это опасно. Вот инфраструктура скучновата, кафе немного застряли в Советском Союзе, других развлечений нет.

Домбай Источник: герой публикации

В феврале мы решили наконец опробовать знаменитые горнолыжные курорты Красной Поляны. Кататься дорого: мы взяли в аренду весь инвентарь и экипировку, это обошлось в 5–6 тысяч рублей на одного человека. Не было разовых или почасовых ски-пассов, только на весь день за 4–5 тысяч рублей. И неважно, сколько раз ты за эти деньги скатишься. Так, один день в Красной Поляне обходится в 10 тысяч рублей, и это не считая жилья и другого досуга, кроме горнолыжки. Но стоит признать, курортный край оправдывает свое звание: развлечений там много. Самые разные кафе и рестораны, кинотеатр, каток, аквапарк и т. д. В Красную Поляну однозначно нужно ехать с хорошими деньгами и готовностью их оставить.

Красная Поляна Источник: герой публикации

Бывая проездом в других городах, я заглядываю на местные небольшие горнолыжные комплексы. Так случилось с Банным и Абзаково, они находятся в получасе езды друг от друга. Обкатать каждый из них можно за один день. Прикольно приезжать туда, если живешь рядом, но специально лететь из Югры я бы не стал.

Источник: герой публикации