«Покататься день в Сочи — 10 тысяч». Чем запомнились популярные горнолыжные курорты страны — опыт туриста

Когда герой этого материала, житель Ханты-Мансийска, попробовал впервые в жизни скатиться с горы, ему вообще не понравилось. Спустя 11 лет его лыжи покорили склоны Урала, Кавказа и Сибири. О самых известных горнолыжных курортах страны и ценах на такое хобби югорчанин рассказал в колонке для портала 86.RU. Далее — от первого лица.
Я не думал, что когда-то увлекусь горными лыжами. В 2014 году я первый раз попробовал встать на них — ничего тогда не получилось. Следующая попытка была только через три года. Тогда на 23 Февраля выдались длинные выходные, планов на эти дни у меня не было, а тут вдруг коллега позвал на Губаху в Пермский край. Я спонтанно согласился. Сам курорт оказался небольшим, но благоустроенным, легко можно снять дом и найти где перекусить, толп людей нет. Наша компания из восьми человек платила на домик 15 тысяч в сутки. Сейчас, конечно, они дороже. Мне как новичку спуски показались высокими, а трассы — длинными. Кстати, Губаху называют мини-Шерегешем из-за отличного фрирайда. Как нам рассказывали, с погодой тут везет не всегда, но сезон этого года выдался снежным.
После Губахи я загорелся горными лыжами и стал тренироваться на «Хвойном урмане» в Ханты-Мансийске. Что «Хвойный урман», что «Каменный мыс» — небольшие горки, но они отлично подойдут для того, чтобы научиться кататься и поддерживать навыки. Сейчас мы обязательно заглядываем на местные спуски раз в пару недель.
Следующим курортом стал популярный и всеми любимый Шерегеш. Вот там оказалось круто! До Кемеровской области я добирался двое суток на поезде.
Сам курорт большой, много домов, развитая инфраструктура: классные кафе, рестораны, отели, спа и другие развлечения. Жилье стоит сейчас в районе 15–20 тысяч рублей за сутки, это нормальная цена. Шерегеш конкурирует с курортами Красной Поляны за звание самого популярного места у сноубордистов и горнолыжников России, поэтому людей там много, особенно в выходные. Из ближайших Новосибирска и Новокузнецка приезжает столько отдыхающих, что порой в очереди на подъемники приходилось стоять минут по 20. Зато сезон очень длинный, он начинается в ноябре и длится аж до мая, погода радует. Трасс много, и они все разные по протяженности, уровню сложности, найти что-то подходящее для себя сможет и новичок, и любитель, и профи. В отличие от Кавказа, в Шерегеше можно легко сворачивать со спусков в лес и кататься уже там. Шерегеш — лучший курорт для фрирайда. Это место настолько полюбилось мне, что я возвращался туда еще три года.
В 2021 году я отправился на Домбай в Карачаево-Черкесию. Сезон там начинается поздно, ближе к концу декабря. Летели прямым рейсом из Сургута до Минеральных Вод. После прилета часа 3–4 мы ехали до курорта. Домиков на Домбае мало, в основном гостиницы. Вообще изначально мы приехали на Эльбрус, но с погодой тогда не повезло: был сильный снегопад и опасность схода лавины. Мы подождали три дня, всё это время горнолыжка не работала, поэтому мы сбежали на Домбай, который находится рядом.
Местность на Домбае очень скалистая, высоко и снежно. Пиковая высота — 3,2 тысячи метров, это гора Мусса-Ачитара. В отличие от Шерегеша, на Кавказе лучше с трасс лишний раз не сворачивать. Крутые скалы, трещины, лавины — всё это опасно. Вот инфраструктура скучновата, кафе немного застряли в Советском Союзе, других развлечений нет.
В феврале мы решили наконец опробовать знаменитые горнолыжные курорты Красной Поляны. Кататься дорого: мы взяли в аренду весь инвентарь и экипировку, это обошлось в 5–6 тысяч рублей на одного человека. Не было разовых или почасовых ски-пассов, только на весь день за 4–5 тысяч рублей. И неважно, сколько раз ты за эти деньги скатишься. Так, один день в Красной Поляне обходится в 10 тысяч рублей, и это не считая жилья и другого досуга, кроме горнолыжки. Но стоит признать, курортный край оправдывает свое звание: развлечений там много. Самые разные кафе и рестораны, кинотеатр, каток, аквапарк и т. д. В Красную Поляну однозначно нужно ехать с хорошими деньгами и готовностью их оставить.
Бывая проездом в других городах, я заглядываю на местные небольшие горнолыжные комплексы. Так случилось с Банным и Абзаково, они находятся в получасе езды друг от друга. Обкатать каждый из них можно за один день. Прикольно приезжать туда, если живешь рядом, но специально лететь из Югры я бы не стал.
Даже если горнолыжный курорт понравился, открывать новые места всё равно интереснее. В следующий раз я хочу покататься в Хибинах на Кольском полуострове. Слышал, что там длинный сезон, но жилья мало, поэтому оно дорогое. Вообще всем, кто только встает на горные лыжи, советую не рваться сразу на популярные курорты вроде Шерегеша, Красной Поляны и Домбая, а сначала найти ближайшую горнолыжку в своем или соседнем городе, потренироваться там. И уже потом покорять настоящие вершины.