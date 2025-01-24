«Я удивлена, что они вообще попали на шоу»: знакомимся с участниками пятого сезона шоу «Суперстар!»

Лена Катина снова «катит» на сцену Источник: пресс-служба канала НТВ











Если вам до сих пор кажется, что двухтысячные начались не так давно, то шоу «Суперстар!» (16+) вернет вас с небес на землю. Создатели проекта раскрыли имена участников нового сезона и удивили тем, что практически половина из них — певцы из нулевых. Как мы могли пропустить момент, когда природа настолько очистилась, что к 40-летним звездам стала подходить приписка «стар»?

Одной из участниц юбилейного, пятого, сезона шоу «Суперстар!», который начнется 1 февраля, станет бывшая «татушка» Лена Катина. После громкого успеха певица делала перерыв на материнство, а теперь снова рвется на сцену.

— Несколько лет назад меня уже звали в шоу «Суперстар!», но тогда что-то не срослось, поэтому когда поступило повторное предложение, то я сразу согласилась, — поделилась певица.

А вот Корнелии Манго появление малыша совсем не помешало сразу же вернуться к работе. 38-летняя выпускница «Фабрики звезд» (16+) только в декабре прошлого года стала мамой и уже готова врываться в соревнование за звание «Суперстар!».

Корнелия Манго — яркий пример того, что материнство вполне успешно можно сочетать с музыкальной карьерой Источник: пресс-служба канала НТВ











На сцену также поднимутся Михаил Муромов, Данко, Сергей Минаев и самая старшая из участников — 75-летняя заслуженная артистка России Ксения Георгиади.

— Мои друзья, которые уже принимали участие в шоу, много раз говорили: «Ксения, а почему ты не участвуешь? Ты знаешь, там такая команда, там так хорошо относятся к артистам, там такая атмосфера!» В один прекрасный день мне позвонили из проекта «Суперстар!». Обычно я не отвечаю на незнакомые номера, но в этот раз сам Бог велел поднять трубку, — рассказала артистка.

За 75 лет Ксения Анестовна неоднократно была на шоу в роли гостя, но теперь впервые стала участницей Источник: пресс-служба канала НТВ











В числе участников оказался и певец Иракли. Свою карьеру он начал еще в 90-х в группе «Тет-а-тет», но настоящий успех пришел к нему после «Фабрики звезд» в 2003 году. Сейчас артисту 47 лет, но назвать его «стариком» язык точно не поворачивается.

У Иракли есть все шансы если не победить, то стать главным daddy сезона Источник: пресс-служба канала НТВ











Кроме новоиспеченных участников, зрители шоу увидят и ветеранов, которые раньше были в проекте. Маргарита Суханкина, Сергей Челобанов и Азиза чувствуют себя на шоу уже как рыба в воде.

— Предложение об участии в возрожденном шоу я ожидала получить намного раньше, — говорит Азиза, которая однажды уже побеждала в проекте. — Теперь я ничего ни от кого не жду. Члены жюри нынешнего проекта не исключение. Если они вдруг захотят судить мое творчество жестко, то это их дело и не станет для меня проблемой, главное, чтобы у них на это хватило… профессионализма.

Что за зелье выпила Азиза, чтобы выглядеть так в 60 лет? Источник: пресс-служба канала НТВ











Свой профессионализм в качестве члена жюри предстоит доказать музыкальному критику Сергею Соседову и певцу Стасу Пьехе. Компанию им составит ведущая Лера Кудрявцева, которая осталась в шоке от состава участников.

— Я удивлена, что некоторые артисты вообще попали к нам на шоу, потому что они достаточно молодые. Всегда, в любом сезоне есть участники, которым ты симпатизируешь больше. Я пытаюсь уйти от этого, чтобы не быть предвзятой, но если какой-то артист больше остальных нравился мне раньше, то у меня к нему будет больше внимания, но вместе с тем и больше ожиданий, — призналась ведущая.

Лера Кудрявцева становится украшением любого шоу, куда бы ее ни позвали Источник: пресс-служба канала НТВ











В новом сезоне создатели шоу подготовили несколько сюрпризов. Впервые каждый эпизод к постоянным членам жюри будет присоединяться один из участников предыдущих сезонов проекта. Второй неожиданностью стали ведущие. Вместе с Вадимом Такменёвым зрители увидят не Лолиту, которая объявляла и подбадривала артистов предыдущие четыре сезона, — ей на смену пришла Наташа Королёва.