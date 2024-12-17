«Майбах», «Моет» и вода в стеклянных бутылках. Смотрим, что входит в райдер певицы Алсу, вернувшейся на сцену после развода

Певица изменила условия своего присутствия на мероприятиях после развода Источник: Алсу Абрамова / Instagram*











В распоряжении редакции 116.RU появился райдер певицы Алсу, и мы готовы поделиться им с вами. Смотрим, на каких условиях работает исполнительница на концертах и мероприятиях.

Из любопытного, например, такой пункт: за каждый день своего пребывания в городе певица и ее директор должны получать суточные в размере 10 тысяч рублей, а члены команды — 5 тысяч рублей.

Транспорт

Алсу готова лететь в другие города на самолете, но для этого ей и команде нужно 2 места в бизнес-классе и 9 мест в экономе. Она также может добраться на поезде при условии, что будут куплены 2 купе с местами для сна и 3 обычных купе.

В купе с местами для сна обычно предоставляют горячий завтрак, набор еды бизнес-класса, чай и кофе, гигиенические принадлежности, прессу, бутилированную воду, мягкие тапочки, влажные салфетки и постельное белье.

Кроме того, певица может поехать на высокоскоростном поезде «Сапсан», для этого ей нужно 2 места в первом классе, 3 места в бизнес-классе и 6 в экономе. При необходимости заказчик должен оплатить перевес багажа и услуги VIP-зала для двоих.

Транспорт в городе

В городе, где пройдет мероприятие, Алсу должен встретить водитель на автомобиле Mercedes Maybach S class 223/ S 223.

Водитель должен быть опытным мужчиной и не общаться с певицей во время движения. В машине всегда должны быть 2 бутылки негазированной воды Legend of Baikal (вся вода должна быть только в стеклянных бутылках).

Для команды потребуется микроавтобус Mercedes Sprinter. Транспорт должен быть закреплен за артистами на протяжении всего времени пребывания.

Отель

Алсу и ее команда могут жить в одном отеле или отдельно, это зависит от финансовых возможностей заказчика. Проживание должно включать завтрак, а также услуги химчистки, если это потребуется.

Для певицы должен быть забронирован номер люкс, внутри обязательно должно быть 5 бутылок воды Legend of Baikal (упаковка из 9 бутылок стоит 1575 рублей. — Прим. ред.).

Директор должен разместиться в полулюксе, а охранник — в стандартном номере рядом с певицей. Для команды нужно 5 двухместных номеров с раздельными кроватями.

Гримерка

В гримерке Алсу должен быть туалетный столик со светом, гладильная доска, зеркала, вешалки, чистые вафельные полотенца, бумажные и влажные салфетки, санитайзер и мусорные урны.

На отдельном столе должны стоять 5 бутылок воды Legend of Baikal, 3 бутылки газированной воды Pellegrino (6 бутылок в стекле стоят 1438 рублей. — Прим. ред.), шампанское Moet Chandon Brut «Imperial» (8510 рублей. — Прим. ред.), чай и кофе (американо или эспрессо), растительные сливки или молоко (миндальное или кокосовое), лимон, сахар, мед, фруктово-ягодная тарелка, цельнозерновой хлеб, овощное, мясное, рыбное и сырное ассорти, молочный шоколад Ritter Sport, печенье и вафли. Всё это должно быть готово за час до приезда Алсу на площадку.

Гримерка команды

В гримерке для команды должны быть 10 бутылок негазированной воды, вода для чайника, 2 бутылки газировки Borjomi, 6 бутылок колы, литр яблочного и литр апельсинового сока, чай и кофе (с посудой), столовые приборы, сливки, молоко, сахар, шоколад Ritter Sport (4 штуки), конфеты Rafaello, мясное и рыбное ассорти, сырная тарелка, овощная и фруктовая тарелки, сэндвичи с мясом и рыбой, а также орехи и мед.

В техническом райдере указано, что группа приезжает без своего звукорежиссера, поэтому заказчику необходимо предоставить на площадке хорошего специалиста. Звук аппаратуры должен настраиваться не менее двух часов.

Напомним, после развода с мужем Яном Абрамовым Алсу оставила себе его фамилию. Певица поделилась, что ее активно приглашают на свидания, но ее идеал — это высокий и симпатичный мужчина, обязательно брюнет со светлыми глазами.