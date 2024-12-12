Вот теперь красиво: вытынанки на новый год — шаблоны и трафареты украшений на окна

Идей очень много, и это не только снежинки Источник: Инди Кузнецова / Городские медиа











Новый год всегда сопровождается ожиданием чудес и желанием наполнить дом праздничным настроением. Украшение окон — это простой и красивый способ создать атмосферу торжества как внутри дома, так и снаружи с минимальными затратами. Если вы тоже хотите создать дома праздничное настроение, с удовольствием делимся с вами шаблонами вытынанок на окна — с этими трафаретами ожидание нового, 2025 года будет более сказочным, а ваши окна станут настоящим произведением искусства.

Как украсить окно к Новому году

Декор — это возможность проявить фантазию и создать уютную праздничную атмосферу своими руками. Думаете, как украсить окно на Новый год? Идей очень много: рисунки, гирлянды, готовые наклейки, всеми любимые снежинки, трафареты и елочные игрушки. Давайте остановимся на каждой идее подробнее.

Рисунки

Хотите сделать свой новогодний декор уникальным? Попробуйте сделать украшения на окна собственными рисунками. Это не только создаст праздничную атмосферу, но и станет увлекательным занятием для всей семьи.

Что нарисовать на окнах к Новому году — 2025:

символ года — изобразите изящную змею среди снежных сугробов или обвивающую елочную игрушку;

снежинки и морозные узоры — нарисуйте их белыми или серебристыми красками, чтобы создать эффект зимней сказки;

новогоднюю елку — украсьте ее яркими шарами и гирляндами, добавьте звездочку на макушке;

Деда Мороза и его помощников — олени, подарки и волшебные сани всегда выглядят уютно и празднично;

про Снегурочку тоже не забывайте — вместе с Дедом Морозом она отлично впишется в новогодний сюжет;

домики под снегом — нарисуйте маленький зимний городок с дымящимися трубами и звездами на небе.

Чем рисовать?

Гуашь или акриловые краски: они легко наносятся и смываются водой;

белая зубная паста: отличный бюджетный вариант для создания снежного эффекта;

маркеры или мелки специальные для стекла: удобно рисовать даже мелкие детали.

Гирлянды

Гирлянды являются одним из самых популярных новогодних украшений. Их дизайн невероятно разнообразен:

гирлянда-нить . Классическая гирлянда, где лампочки расположены на длинной нити. Подходит для украшения елки, стен и окон;

шторка . Представляет собой множество светящихся нитей, спускающихся вниз. Идеальна для украшения окон или стен.

сетка . Составлена из перекрещенных нитей с лампочками в местах соединения. Удобна для декора больших поверхностей, например, заборов или фасадов.

бахрома . Напоминает свисающие нити разной длины. Эффектно смотрится на карнизах или крышах.

фигурные. Лампочки выполнены в виде снежинок, звезд, шаров, сердечек или других тематических фигур.

Выбирайте, что вам нравится больше всего. А вот чтобы аккуратно закрепить гирлянду на окне, вам пригодится крепкий скотч, крючки на присосках или специальные клипсы, которые продаются в строительных магазинах. Проще всего приклеить простую гирлянду-нить по периметру окна.

Если гирлянда легкая, то она будет хорошо держаться на булавках или скотче. Для более тяжелых подойдут клипсы, крючки на присосках.

И очень важно: перед тем как повесить гирлянду, проверьте, дотянется ли провод до розетки. Но лучше всего купить конструкцию на батарейках.

Готовые наклейки

Новогодние наклейки на окна — один из самых простых способов декорирования квартиры на Новый год. Конечно, выбор зависит от креативности производителя, но их главное преимущество — быстрота и легкость использования. Всего несколько минут — и ваши окна преобразятся.

Вам достаточно заказать новогодние наклейки на маркетплейсах, там точно будет из чего выбрать. Но стоит поторопиться, ведь праздник не за горами, а доставка из-за загруженности ПВЗ может затянуться.

Снежинки

Классика идеи на окна на Новый год — снежинки из бумаги. Также можно купить тканевые, пластмассовые — да какие угодно. Но гораздо интереснее сделать их своими руками. В этом нет ничего сложного.

Как сделать снежинки:

Возьмите лист бумаги (обычно белой, но можно использовать цветную или блестящую). Сложите его несколько раз, чтобы получился треугольник. Вырезайте узоры — чем сложнее, тем интереснее. Разверните снежинку и любуйтесь результатом.

Или воспользуйтесь нашими шаблонами: просто распечатайте картинку на принтере и вырежьте. Файл оставили ниже.

Узоры на окна к Новому году могут быть абсолютно разными, всё зависит от вашей фантазии и ручного мастерства.

Идеи для оформления:

сделайте несколько снежинок разного размера и прикрепите их на окно с помощью мыльного раствора или клейких точек;

создайте композицию: добавьте бумажные елочки, звездочки или силуэты символа года — Змеи;

используйте блестки или аэрозольный снег, чтобы придать снежинкам дополнительный шарм.

Творческие варианты:

сделайте объемные снежинки: соедините несколько плоских элементов в трёхмерную фигуру;

используйте цветной картон или прозрачную кальку для необычного эффекта.

Если времени совсем нет, что для декабря вполне объяснимо, то вы можете купить готовые снежинки на свой вкус. Ассортимент в магазинах и на маркетплейсах разнообразен.

Трафареты из бумаги

Также можно попробовать бумажные трафареты. Они позволяют легко переносить изображение на различные поверхности, в том числе окна.

Выберите понравившийся шаблон. Распечатайте его на обычной бумаге. Вырежьте по контуру. Закрепите трафарет на окне с помощью скотча или мыльного раствора.

Такой способ сэкономит кучу времени и семейного бюджета. Но вы также можете купить пластиковые трафареты на маркетплейсах и использовать декоративный снег-спрей, зубную пасту, акриловые краски, гуашь или другие материалы для создания рисунков на окнах.

Трафареты новогодних украшений на окна вы можете скачать прямо здесь:

Елочные игрушки

Необычный способ придать окнам праздничный вид — использовать елочные игрушки.

Вот какие могут быть идеи игрушек для украшения окон на Новый год:

Подвески на лентах.

Прикрепите игрушки на разноцветные атласные ленты разной длины и подвесьте их к карнизу или раме окна. Ленты могут быть в тон декора или, наоборот, яркими, чтобы выделяться. Игрушки на нитях или леске.

Создайте эффект «парящих» шаров, подвесив игрушки на прозрачной леске. Они будут смотреться легкими и воздушными, особенно в солнечный зимний день. Украшение внутри окна.

Подвесьте игрушки между рамами, если у вас двойные окна. Это убережет их от повреждений и создаст интересный объемный эффект.

Чтобы закрепить игрушки, используйте двусторонний скотч или клейкие крючки для легких игрушек, а для подвесок на лентах или леске подойдут гвоздики или специальные крепления на карниз.

Как украсить подоконник к Новому году

Подоконник тоже не оставляем без внимания, ведь это идеальное место для новогоднего декора. Он может стать ярким акцентом новогоднего интерьера или дополнить украшения на окнах.

Елочные ветки

Разложите ветки вдоль подоконника. Дополните их шишками, мандаринами, корицей и елочными игрушками. Эта простая, но элегантная композиция смотрится стильно и уютно. А если хотите добавить немного магии, то оберните ветки светодиодной гирляндой с теплым белым или цветным светом. Вечером такой декор будет создавать мягкое свечение, добавляя волшебства.

Еще один вариант: обработайте ветки искусственным снегом или белой краской, чтобы создать эффект заснеженности. Это добавит зимнего настроения вашей композиции.

Но помните, что перегружать подоконник не стоит, особенно если вы уже украсили окна. Всё должно выглядеть гармонично с общим декором.

Свечи

Свечи — это универсальный элемент декора, который добавляет тепла и романтики в новогодний интерьер. Не обязательно покупать дорогие подсвечники, если дома есть стеклянные банки. Их можно украсить шишками, ленточками, добавить внутрь искусственного снега или зеленых веточек. Такой декор будет максимально безопасным, так как огонь будет закрыт.

Если хотите что-то оригинальное, используйте кружки и чашки или формы для кексов.

Еще несколько идей для украшения подоконника свечами:

Классическая композиция.

Расставьте несколько свечей разной высоты вдоль подоконника. Используйте подсвечники из стекла, металла или дерева, чтобы композиция выглядела гармонично. Свечи в сочетании с еловыми ветками.

Разложите вокруг свечей веточки ели, сосны или искусственную зелень. Добавьте шишки, мандарины или небольшие елочные игрушки для акцента. Ароматические свечи.

Выберите свечи с новогодними ароматами: корицы, ванили, еловой хвои или апельсина. Они не только украсят подоконник, но и наполнят дом праздничным запахом. Композиция с подсветкой.

Используйте светодиодные свечи. Они безопасны и создают мягкое свечение, которое идеально подходит для украшения подоконника. Свечи в тематических подсвечниках.

Используйте новогодние подсвечники в форме снежинок, звезд, оленей или домиков.

Советы для создания стильного декора:

располагайте свечи асимметрично, чтобы композиция выглядела живо;

добавьте акценты из блесток, лент или небольших гирлянд вокруг свечей;

не забывайте о безопасности: не оставляйте горящие свечи без присмотра и держите их вдали от штор и легковоспламеняющихся материалов.

Фигурки и статуэтки

Это символичный элемент праздничного декора. Для создания композиции нужно приобрести фигурки и статуэтки, которые будут украшать ваш подоконник: снеговики, Дед Мороз, Снегурочка, ангелочки, олени, елочки или символ 2025 года. Такой вариант считается самым затратным, но результат обязательно вас порадует.

Особенно красиво смотрятся прозрачные статуэтки, напоминающие ледяные скульптуры. Кроме того, вы можете создать миниатюрную новогоднюю сценку: расставьте домики, фигурки людей, животных или игрушечные елки так, чтобы это напоминало маленький городок.

Шаблоны и трафареты украшений на Новый год

С шаблонами и трафаретами украсить дом к Новому году будет не только ощутимо проще, но и интереснее. Они позволяют легко создавать красивые узоры, силуэты и декоративные элементы на окнах.

Пользоваться ими легко: достаточно распечатать шаблон на принтере и с помощью мыльной воды наклеить на окна. Кстати, трафарет можно покрыть лаком или ламинировать, чтобы использовать много раз.

Используя трафареты, можно подчеркнуть символику года и сделать праздник ярким и запоминающимся. Не бойтесь экспериментировать с цветами, материалами и техниками — создавайте свой уникальный дизайн, который станет отражением вашего настроения и творчества. Пусть украшенные окна дарят радость вам и вашим близким на протяжении всех новогодних праздников. С наступающим 2025 годом!