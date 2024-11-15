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Развлечения события «В следующем году я рожаю»: Бузова подарила страстный поцелуй Олегу Майами

«В следующем году я рожаю»: Бузова подарила страстный поцелуй Олегу Майами

Похоже, у нас появилась новая звездная парочка

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6 комментариев

Ольга удивила фанатов своим новым избранником

Пока мы с вами спали, в Москве прогремел концерт Ольги Бузовой по важному событию — певица отметила восьмилетие своей карьеры. Это ее первый концерт после возвращения из Китая, где проходили съемки второго сезона шоу «Сокровища императора» (16+). Однако главным сюрпризом концерта стало появление на сцене уральского певца Олега Майами, с которым Ольга недавно выпустила совместную песню «Такси». Видимо, песня получилась настолько романтичной, что звезды не смогли сдержать своих чувств.

После выхода на сцену Олег Майами восторженно высказался о Бузовой.

— Сколько людей хейтили, сколько людей не верили. Сколько звезд продолжают хейтить и завидовать! Потому что у них не получается так. Сколько артистов могут со сцены так коммуницировать с людьми, так чувствовать людей? Лишь тот, кто прошел большой путь, настоящий творческий ад. Она это сделала! — заявил певец со сцены.

Ольга действительно за восемь лет карьеры певицы прошла тернистый путь, поэтому после восхищений Майами в ее адрес она заявила, что их романтичная песня может оказаться реальными чувствами.

— И сегодня в этот день для вас мы впервые… исполним даже не песню, а расскажем вам нашу историю. Возможно, это все-таки любовь, — отметила Бузова.

После окончания песни Олег потянулся к Ольге, и — неожиданно для всех — они поцеловались. Певица хоть и ответила взаимностью, но сильно засмущалась и попыталась микрофоном прикрыть лицо от публики, но наши коллеги из издания StarHit успели заснять самый пикантный момент.

Бузова и Майами страстно целуются после исполнения совместной песни

К слову, еще летом Ольга Бузова говорила, что у нее появился возлюбленный. Она делилась совместными фотографиями, но лицо мужчины так и не раскрыла. И отмечала, что очень счастлива. Больше звезда не откровенничала о личном, но накануне рассказала, что готовится стать матерью. В будущем.

— В следующем году я рожаю, потом небольшой перерыв от творчества, чтобы побыть хорошей мамой и в 2026 снова трудиться, — озадачила всех Бузова.

Кстати, Майами является бывшим молодым человеком Айзы Анохиной. На фоне слухов о новом романе артиста блогерша выразила лишь радость за новую парочку.

— Нет, вообще не ревную. Олег был незабываемой частью моей жизни! Он меня делал очень счастливой и в самый нужный момент дал мне много веры в себя, — высказалась Айза в личном блоге. — А Оля реально крутая, у них общие мечты и стремления, они на одной волне. Поэтому никакой ревности, а только удачи и в карьере, и в любви.

А как вам пара Бузовой и Майами?

Красивые!
Главное, чтобы были счастливы
Мне вообще всё равно
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Ольга Бузова Олег Майами Концерт Звезды Знаменитости Поцелуй Роман Влюбленная пара
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Комментарии
6
Гость
2 часа
Кто это?
Гость
1 час
У вас - это у кого? У людей, не имеющих к Ярославлю и его новостям отношения?
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