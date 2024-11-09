«Делаю маски из сметаны и меда»: 55-летняя победительница конкурса красоты раскрыла секреты молодости

Ярославна поделилась советами по сохранению молодости Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











55-летняя победительница конкурса красоты в Ярославле поделилась секретами молодости. Зинаида Романова — мама троих детей и бабушка семерых внуков, но ее активности и физической форме могут позавидовать даже 20-летние.

Генетическая предрасположенность к худобе и подтянутому телу — не совсем про нашу героиню. К телу мечты она шла годами, соблюдая дисциплину в спорте и питании.

— Два раза в неделю бегаю или на велотренажере занимаюсь дома, — рассказала в беседе с 76.RU Зинаида. — Но и за питанием слежу. Булочки я готовлю, но позволяю себе съесть только одну в горячем состоянии. Также стараюсь ограничивать себя после шести.

В этом образе наша героиня выступала на финальном дефиле в конкурсе красоты Источник: Зинаида Романова











Зинаида Романова отметила, что отдельное внимание уделяет уходу за кожей лица и тела. При этом пользуется исключительно средствами собственного изготовления.

— Делаю маски из сметаны, меда и дрожжей. Распариваю лицо в бане, намазываю мед. Он дает увлажняющий эффект. Кожа лица становится гладкой и упругой, — поделилась победительница конкурса красоты. — Еще делаю дрожжевую маску для упругости лица. Развожу дрожжи, добавляю туда мед, дополнительно можно еще яичный белок. Наношу на лицо, а после того, как масса подсыхает, смываю. Если делать эту процедуру хотя бы три раза в неделю, лицо будет упругим.

А помимо спорта поддерживать фигуру в форме помогают обертывания.

— Наношу мед на проблемные зоны, например на бедра, делаю массаж похлопывающими движениями, после оборачиваюсь пленкой и хожу так некоторое время. Хорошо помогает от отеков, — отметила Зинаида.