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Стиль и красота Трое детей и семеро внуков: 55-летняя ярославна победила в конкурсе красоты

Трое детей и семеро внуков: 55-летняя ярославна победила в конкурсе красоты

Зинаида Романова получила звание «Гранд Миссис Ярославль — 2024»

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Ярославна победила в конкурсе красоты

55-летняя Зинаида Романова победила в конкурсе красоты «Гранд Миссис Ярославль — 2024». Чтобы получить звание самой аристократичной и элегантной, мало было иметь внешние данные. В состязании надо было представить свою семью.

У Зинаиды — трое детей и семеро внуков. Работает она в сельском клубе Пошехонского района менеджером по культурно-массовой работе. Участвовать в конкурсе красоты решила спонтанно.

— Объявление о кастинге увидела во «ВКонтакте» и решила попробовать поучаствовать в нем, — рассказала в беседе с 76.RU Зинаида Романова. — Там надо было немного рассказать о себе. Ну я и написала про свою большую и дружную семью.

В конкурсе красоты в категории «Гранд Миссис» могут участвовать женщины с внуками. Как отметили организаторы, в основном это участницы от 50 лет.

У ярославны трое детей и семеро внуков

По словам победительницы, сопроводительного письма было достаточно, чтобы пройти отбор и попасть на конкурс.

— В скором времени мне пришел одобрительный ответ, что меня принимают в команду. Далее последовали два месяца подготовки. Каждое воскресенье у нас было дефиле. Помимо этого, проводились разные мероприятия по подготовке к финалу. Проходили испытания. Одним из них стал конкурс кулинарных поединков, — поделилась наша собеседница.

Участвовать в конкурсе красоты Зинаида решила спонтанно

В финале конкурса, помимо дефиле, основным испытанием для участниц был заранее подготовленный номер по самопрезентации.

— Надо было представить свою семью. Мы с детьми и внуками подготовили выход под патриотическую песню Газманова «Вперед, Россия» (6+) с флажками в руках. В начале выступили внуки со своими талантами, кто чем занимается. После мы встали в букву «Z», где я сказала короткую речь: «Президентом Российской Федерации 2024 год объявлен Годом семьи». И вместе с детьми и внуками сказали: «Мы за мир на Земле. Мы за великую Россию. Мы за крепкую семью».

Зинаида отмечает, что не считает личным достижением победу в конкурсе красоты. Без семьи завоевать первое место не получилось бы.

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