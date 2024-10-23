«В 12 лет уже зарабатывает». Филипп Киркоров — о деньгах дочери, скандале с Глюк’оZой и выходе 23-минутного клипа

Филипп Киркоров высказался о скандале с Глюк’оZой и об отношении к тратам дочери Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Москве наши коллеги из журнала «Антенна-Телесемь» отметили 30-летний юбилей — в ГУМе вчера вечером по этому поводу был звездный аншлаг. На вечеринку заглянул и Филипп Киркоров. Артист рассказал об отношении к тратам дочери, высказался о скандале с певицей Глюк’оZой и анонсировал выход 23-минутного клипа со звездами. Подробности — в материале MSK1.RU.

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

Алла-Виктория, 12-летняя дочь Филиппа Киркорова, уже зарабатывает на рекламе в своем блоге, но свои крупные траты согласовывает с отцом:

— Она не пропадет, — не без гордости заметил артист про способность дочери зарабатывать деньги в столь юном возрасте. — У нас так заведено: каждая трата свыше 2 тысяч рублей согласовывается с папой.

Сейчас дети такие — им не нужны «брендовые одежды», им нужно что-то такое спортивное, «размахай», Bershka какая-то. А когда я говорю: «Давай Dolce & Gabbana посмотрим или Gucci?» — «Не-не-не, пап, это твое, а у меня свое». Филипп Киркоров российский эстрадный певец

Артист рассказал, что дочь недавно разбила телефон, и он оттягивает момент покупки нового, потому что считает зависимость от гаджетов главной проблемой «сегодняшнего поколения». Однако он признает, что с его помощью дочь развивается, например рисует. В будущем она хочет стать дизайнером интерьера. Сын Киркорова же — «спортсмен и отличник».

— Я строгий, но справедливый [отец]. Контролирую. Я смотрю оценки, я в контакте со всеми учителями, я отец хороший, поверьте, — заверил Киркоров.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Дочь Киркорова Алла-Виктория иногда выкладывает пародийные ролики про своего отца, рассказал артист. По словам отца, она их не согласовывает:

— Всё сама. Это ее мир, это ее креатив. Если она себя так творчески развивает… Главное, чтобы не певицей была! Господи, главное, чтобы не певицей! — взмолился Киркоров.

Это, конечно, наказание: быть певицей — дочкой звезды. Даже если она гениально будет петь, всё равно будут говорить, что я ее «тащу по блату». Филипп Киркоров российский эстрадный певец

Певец также высказался и о недавнем скандале с певицей Глюк’оZой — 22 октября Наталью Чистякову-Ионову задержали в аэропорту Шереметьево и выписали штраф за потребление психотропных веществ без назначения врача.

— Мне не нравится, что с такой оголтелой ненавистью сразу набрасываются на артиста и начинают топтать ногами, — поделился мыслями артист.

Любимая народная забава: смотреть, как падает звезда. С таким восхищением смотрят, любуются и с таким же удовольствием ее мочат. Вообще, травля — в любом смысле — губительна для общества. Поэтому не суди — да не судим будешь. Филипп Киркоров российский эстрадный певец

Артиста спросили о самом необычном подарке — ему удалось не просто ответить на этот вопрос, но и показать подарок: на руке артиста красовались сверкающие наручные часы.

— Яна Расковалова (дизайнер ювелирных украшений. — Прим. ред.) сделала мне такой подарок. Это коллаборация Tiffany и Rolex. Часы с бриллиантами, — похвастался артист.

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

Певица Марго, сопровождавшая Киркорова, рассказала, что через пару дней запланированы съемки клипа на песню «Молодая Мадонна». Филипп Киркоров признался, кто станет режиссером клипа.

— Я хочу сказать, что Филипп еще никогда не представал в таком амплуа и никогда не делал таких действий, которые там произойдут, — заинтриговала публику певица.

— Да, никогда не было таких экспериментов. И надо отдать должное нашему режиссеру, уникальному, легендарному Илье Учителю, который будет снимать этот ролик, — признался Киркоров.

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Но самые грандиозные творческие планы запланированы на ноябрь: Филипп Киркоров и Марго презентуют премьеру клипа на песню «Черная пантера» — клип будет длиться 23 минуты.

— Это короткометражное кино, клип, это формат, который раньше никто не делал, даже за границей. Кинотеатр «Художественный», вас всех приглашаем посмотреть. Уникальность этого ролика в том, что такого количества звезд еще не было ни в одном клипе ни у кого. Не знаю, можно рассказывать, кто у нас снимался? — спросил Киркоров у своей помощницы. Получил согласие, он продолжил, загибая пальцы:

Марго, Люся Чеботина, Ани Лорак, Егор Крид, Тимати, Жасмин, Яна Рудковская, Гном Гномыч, Джарахов, Асти, Влад Бумага, Азиза, Наташа Гордиенко… Приехала специально из Молдовы! Я, кстати, где-то ее видел… Натусик, иди сюда, мое солнышко! Филипп Киркоров о том, кто снялся в его 23-минутном клипе

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