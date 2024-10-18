Ответьте на 10 вопросов и узнайте, какой вы квадробер: самый зверский тест

Перед вами знойная пустыня. Почти голая, почти безжизненная. Но в ней встречаются ящерицы, насекомые, страусы, коты, волки и прочие квадроберы. Как думаете, вы смогли бы занять место в этой пищевой цепочке или будете смотреть на зверинец со стороны? Пока у всех вокруг только и разговоров что о квадроберах, мы решили проверить, есть ли у наших читателей потенциал превратиться в грациозную лань, крадущегося тигра, затаившегося дракона.
Какой вид спорта кажется вам наиболее интересным?
Прыжки в длину и высоту
Бег
Скалолазание
Вообще никакой, у меня нет на это времени
Что такое КВД?
Кошки, вода, деревья
Квадробика
Камера высокого давления
Кожно-венерологический диспансер
Вы прыгать умеете?
Умею, но не понимаю, как это мне пригодится в жизни
Не только умею, но и каждый день практикую
Иногда приходится перепрыгивать лужи
А кто не умеет?
А рысью бегаете?
Да, бег полезен для здоровья
От бега у меня шалит сердечко
О, вообще обожаю
Приходится, если магазин скоро закрывается
У вас есть тереотип?
Сейчас мой тереотип из школы вернется, опять двойку принесет и получит под хвост
У меня есть только стереотипы
Естественно, как же без него
Пока не могу определиться
Вы животных вообще любите?
Если только в зоопарке
Людей бы полюбить
Я то еще животное!
Мяу!
А к физическим нагрузкам как относитесь?
Каждое утро начинаю с зарядки, иногда хожу в зал или на брусья во дворе
Физические нагрузки — мое второе имя
Иногда делаю разминку на работе, чтобы не закостенеть
Не люблю растрачивать энергию попусту
Назовите ваше место силы
Дачный участок
Люблю природу: поля, луга, деревья, скалы — вот это всё
Спортзал
Дом, милый дом
Вы с друзьями решили сходить на пикник. Что с собой принесете?
Чипсы, газировку, шоколад
Оборудование для скалолазания
Пиво, настолки
Себя бы принести
Если бы вам предложили выбрать одну из перечисленных ниже суперспособностей, что бы вы предпочли?
Гибкость
Бесконечная выносливость
Суперкрепкие кости
Подниматься по лестнице без одышки