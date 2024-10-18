Куда поехать на Новый год — 2025: 12 разных направлений под любой бюджет и запрос

Курорты стараются радовать туристов новогодними развлечениями Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Новогодние праздники в России считаются общим дополнительным отпуском. В этом году большинство россиян будет отдыхать с 29 декабря по 8 января. Многие предпочитают провести эти 11 дней в путешествиях, чтобы провести время с пользой и получить новые впечатления. Расскажем, куда можно поехать на Новый год и сколько это будет стоить.

Отдохнуть на море

Если хочется купаться и не мерзнуть, лучше рассмотреть страны Азии, порекомендовала Городским порталам старший преподаватель факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Университета «Синергия» Мария Клевицкая.

— Россиянам можно отправиться на пляжный отдых с прямым или стыковочным перелетом в Китай (о. Хайнань), Индию (Гоа), Таиланд (Паттайя и Пхукет), Вьетнам (Нячанг, Фантьет, Фукуок), Шри-Ланку, Индонезию (о. Бали), — сказала Мария Клевицкая.

Однако из-за популярности этих направлений рост цен на туры туда составил 10–35% в зависимости от отеля. Планируя посетить Азию, нужно ориентироваться на минимальный бюджет тура от 230 тысяч рублей на двоих.

Рассмотрим подробнее каждую страну в отдельности.

Таиланд

По данным «Слетать.ру», на текущий момент в топ-5 популярных курортов страны входят: остров Пхукет (40,6% — доля от общего объема продаж), Паттайя (36%), провинция Пханг Нга (7,8%) а также острова Самуи (3%) и Чанг (2%).

В Таиланде отпуск можно провести активно Источник: Надежда Касьянова / E1.RU











Туриста, который решил отметить здесь Новый год, ждут бесконечные пляжи, насыщенная культура и возможность организовать экскурсии на близлежащие острова, рассказал Travel-эксперт Альберт Бодокия. Цена тура начинается от 180 000 рублей за человека за неделю .

Вьетнам

В соседней стране можно отдохнуть не менее красочно и насыщенно. Курорт Нячанг предлагает теплый климат и песчаные пляжи даже в зимние месяцы. Прямые рейсы делают это направление привлекательным для тех, кто хочет провести Новый год у моря. Отели и инфраструктура города приспособлены для туристов с любыми запросами. Стоимость тура стартует от 150 000 рублей за человека на 7 дней .

Китай

Погрузиться в азиатскую культуру можно и в Китае. В период новогодних праздников на острове Хайнань комфортная погода. Туристов встретят пляжи с белоснежным песком, множество парков и вкусная еда (хотя порой и экзотичная). За 10 дней отдыха придется заплатить от 183 тысяч рублей на двоих.

Египет

Одним из самых востребованных направлений для зимнего отдыха остается Египет благодаря прямым рейсам в Шарм-эш-Шейх и Хургаду из многих городов России. Здесь круглый год можно наслаждаться теплым морем и отличным сервисом на пляжных курортах Красного моря. Цены стартуют от 100 000 рублей за человека на 7 дней .

В Египте уже не так жарко и можно спокойно насладиться экскурсиями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Индонезия

Говоря об Индонезии, мы в первую очередь имеем в виду остров Бали, который остается популярным среди туристов благодаря своим живописным пляжам и разнообразию культурных и природных достопримечательностей. В 2024 году возобновились прямые рейсы из Москвы в Денпасар, что делает это направление еще более доступным для россиян. Стоимость тура начинается от 190 000 рублей за человека на неделю .

Круиз

Можно встретить Новый год совсем по-особому. Например, отправиться в круиз по Персидскому заливу на огромном лайнере и под бой курантов оказаться посреди моря, предложила владелец туристического агентства Elpida.travel Надежда Микшевич. Каждый день вы будете просыпаться в новом месте и за 8 дней посетите ОАЭ, Катар, Бахрейн. За путешествие на двоих придется заплатить от 285 тысяч рублей . В стоимость будут входить проживание, питание по системе «всё включено». Но перелет придется оплачивать отдельно.

Во время круиза можно посетить сразу несколько стран Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Турция

Самая популярная летняя страна остается интересным вариантом и зимой. Здесь будет уже прохладнее, но красивым морем и прогулками за более низкую стоимость еще можно насладиться. Множество отелей предлагают праздничные мероприятия. Цены начинаются от 80 000 рублей на человека. Сюда входит перелет плюс семь ночей в отеле «всё включено», сообщила директор туристического агентства LIYA_TOURS Лия Новоселова.

Краснодарский край

Еще холоднее, но всё так же у моря будут курорты Краснодарского края. Это еще один вариант новогоднего отдыха. Тур в Адлер стоит порядка 160 тысяч , в Красную Поляну — 180 000 , в Сочи — 130 000 . При этом можно сочетать прогулки по городу с горнолыжным отдыхом, заявила собственник сети туристических агентств UMATRAVEL Евгения Исмагилова.

А если не море

По России можно путешествовать не только в привычный всем Адлер. Есть вариант познать и другие уголки своей родины. Уровень спроса на туры по России, по данным «Слетать.ру», с заездами в период новогодних праздников на текущий момент на 64% больше, чем в аналогичный диапазон дат годом ранее.

Великий Устюг

Одним из самых новогодних вариантов, куда поехать встречать Новый год — 2025, будет родина Деда Мороза. Здесь гарантирована настоящая зима и сказочная атмосфера, катание на ледяных горках, собачьих упряжках и, конечно, встреча с главным новогодним персонажем. Стоимость тура на 3 дня на новогодние праздники — от 60 тысяч рублей на двоих. Сюда входит проживание, экскурсии и питание, подсчитала владелец туристического агентства Elpida.travel Надежда Микшевич.

Дед Мороз не улетает из России на новогодние праздники Источник: Алексей Варзегов / E1.RU











Города Золотого кольца

Насладиться праздничными гуляниями в традиционном русском стиле можно также в Суздале, Владимире, Ярославле, Костроме. Туры на 3 дня на двоих начинаются от 40 тысяч рублей с проездом из Москвы, проживанием, экскурсионной программой.

Практически любой город России сможет вас удивить красивой ярмаркой, ёлкой и атмосферой праздника. Поэтому путешествие можно подобрать на любой кошелек.

Грузия

Есть варианты отметить Новый год не на море и за границей. Они тоже предлагают интересные программы на праздники.

Грузия подойдет тем, кто предпочтет зимнему морю горы, а купанию — катание на лыжах или сноуборде. На курорте Гудаури оборудовано больше 20 трасс разной сложности, можно заниматься фрирайдом, кататься по ночам, летать на параплане. Билеты до Тбилиси и обратно, по данным МТС Travel, на рейс с пересадкой обойдутся от 33 000 рублей с человека, на прямой — от 45 000 рублей .

В Новый год можно открыть горнолыжный сезон Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Кыргызстан

За границу можно и не улетать далеко. В Кыргызстане на курортах Чон-Курчак и Каракол можно покататься со склонов Тянь-Шаня, поездить на собачьей упряжке, заняться альпинизмом или просто погулять. В ущелье Алмалуу можно искупаться в термальных источниках. В живописном нацпарке Ала-Арча в 40 минутах от Бишкека оборудовано более 150 троп разной сложности. Еще одно развлечение, которое ждет туристов здесь, — водные прогулки с видом на заснеженные горы по озеру Иссык-Куль (оно на зиму не замерзает).

Билеты по маршруту Москва — Бишкек — Москва будут стоить в это время от 30 000 рублей .

Как сэкономить на поездке

Какой вариант отдыха не выбирай, сэкономить (вовсе не лишние) деньги всегда приятно. Для этого стоит бронировать туры на Новый год заранее. Чем ближе к дате, тем выше ценник. Также стоит вылетать не в канун праздника, а немного раньше, например, 25 декабря.