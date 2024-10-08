«Поразило отношение»: ярославна снялась в шоу Андрея Малахова и рассказала о закулисье проекта

Жительница Любимского района снялась в программе «Песни от всей души» Источник: Песни от всей души / Vk.com











66-летняя жительница поселка Отрадного Любимского района Ярославской области Евгения Князева снялась в шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». Выпуск с ее участием вышел 29 сентября.

«Песни от всей души» (12+) — шоу, выходящее по воскресеньям на телеканале «Россия 1». За круглым столом в студии собираются талантливые люди со всех уголков страны, чтобы рассказать свои истории, поделиться воспоминаниями и исполнить любимые всеми песни.

Танцевал даже Андрей Малахов

Евгения Князева в студии шоу спела песню о любви «Знай» (12+), музыку к которой написал композитор Александр Бардин, слова Нина Федорович. Во время исполнения ярославна не растерялась и вывела танцевать самого ведущего программы — Андрея Малахова. Он не отказался. Почти сразу к нему присоединились остальные участники и зрители шоу. В итоге под зажигательное исполнение Евгении плясал весь зал.

Андрей Малахов с удовольствием станцевал под песню в исполнении Евгении Князевой Источник: программа «Песни от всей души», телеканал «Россия 1», выпуск от 29.09.2024











На экране в этот момент показывали фото свадьбы Евгении и ее мужа Сергея. Пара вместе почти 50 лет. Сергей 39 лет работает врачом-терапевтом в любимской Центральной районной больнице. На видео, которое съемочная группа записала дома у участницы, он рассказал, что влюбился в будущую супругу с первого взгляда:

— Когда мы познакомились, мне было 16 лет, а моей будущей супруге — 19 лет. Первый раз в жизни я ее увидел на сцене. Она была в длинном синем платье с красивым цветком, вышитым вручную, вела концерт, пела песни. Я рот открыл, смотрел. Потом уснуть не мог.

Родом Сергей и Евгения из Нерехты Костромской области. Но когда супруг выучился на врача, его по распределению отправили в Любим. С тех пор Князевы здесь осели. У пары родились сын и дочь — сейчас у них уже свои семьи, а у Евгении и Сергея трое внуков.

Снялась в программе благодаря дочери

Порталу 76.RU Евгения Князева призналась, что посвятила песню «Знай» мужу. И, собственно, эта песня привела ее на шоу Андрея Малахова.

— Отправиться туда я сама бы никогда не решилась, хотя многие подталкивали. Но за меня взялись дочь и ее подруги. Подарили мне на день рождения запись в музыкальной студии. Потом еще сняли клип на эту песню с моим участием. Видео разместили в соцсетях. В хештегах отметили программу «Песни от всей души». И очень скоро со мной связались редакторы проекта и пригласили поучаствовать, — рассказала Евгения.

Тот самый клип, который Евгения записала благодаря дочери и ее подругам Источник: Евгения Князева

Кстати, участница, представлявшая Ярославскую область, не имеет музыкального образования. По специальности она педагог. Еще когда Евгения жила в Нерехте, она несколько лет была старшей вожатой. После переезда в Любим работала в местном Доме культуры, выступала в музыкальных коллективах. А в последнее время была представителем крупной международной косметической компании. Сейчас женщина на пенсии. Но место песне в ее жизни было и есть всегда.

— Я росла в окружении поющих родственников. У меня пели буквально все. Бабушку даже приглашали в хор Пятницкого. У нее был красивый, богатый альт. Но она отказалась, так как это было тяжелое послевоенное время, нужно было воспитывать детей. Папа пел тенором, мама сопрано. По праздникам целые улицы собирались их послушать. С ними, начиная с 5–6 лет, пела и я, — рассказала Евгения Князева.

С тех пор пение стало главным увлечением женщины, доставляющим удовольствие не только ей, но и всем окружающим.

Поразило отношение к участникам

Съемки проходили в два этапа. В начале сентября команда проекта приехала в Любим, чтобы снять сюжет, как живет Евгения.

— Снимали целый день. Еще через два дня пригласили на съемки в Москву, — рассказала участница программы.

За несколько минут до съемки Источник: Евгения Князева











С Евгенией в столицу отправилась большая группа поддержки — муж, дети, друзья. Администрация Любима даже выделила машину, чтобы «звезды» с комфортом добрались до Москвы.

— В момент съемки в студии я как будто находилась в космосе — всё казалось очень необычным. Конечно, волновалась. Но меня поразило отношение команды программы к участникам. Со стороны и режиссеров, и гримеров, и редакторов мы ощущали внимание и заботу. Вплоть до того, что перед выходом на съемочную площадку и мне, и моей группе поддержки помогли погладить костюмы. Ни от кого не было какого-то высокомерного отношения. Андрей Малахов тоже во время съемок вселял уверенность и спокойствие. Помогал наводящими вопросами, запросто выходил танцевать. И вот такое душевное отношение помогло справиться со страхом, — рассказала Евгения Князева.

Участницу из Ярославской области приятно удивило душевное отношение команды проекта. На фото она с мужем слева Источник: Евгения Князева











После программы очень многие и знакомые, и незнакомые люди начали писать участнице шоу, рассказывать, что видели ее на экране. Но больше всего ее тронуло, что программу смотрели молодые люди.

— Меня очень порадовало, что молодежь слушает хорошие песни, интересуется такими проектами, которые поддерживают традиции, семейственность, — поделилась участница.

По ее словам, это вдохновляет, помогает смотреть с оптимизмом на дальнейшую жизнь.