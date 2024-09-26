Хохочущий котик, затаившийся гепард: самые смешные фото дикой природы — финалисты 2024 года

Так мы улыбались, когда посмотрели все снимки финалистов Источник: Габриэль Рохо / Comedy Wildlife











Мы с вами редко видим диких животных — разве что в зоопарке. А вот финалисты конкурса самого смешного снимка зверя в дикой природе готовы залезть в глубокие джунгли, чтобы получился тот самый кадр. Организаторы Nikon Comedy Wildlife Award отобрали самых уморительных животных 2024 года — только взгляните на них!

Один из финалистов — выдра, заметившая фотографа Чарльза Янсона. Она явно не ожидала увидеть папарацци прямо в воде.

Плывешь себе, дремлешь, а тут щелк — и ты уже звезда Источник: Чарльз Янсон / Comedy Wildlife











А этот гиппопотам, похоже, совсем не прочь попозировать. Ради кадра он даже надел своеобразный парик.

Какой взгляд… а усики! Источник: Артур Станкевич / Comedy Wildlife











Эта антилопа еще не подозревает, что гепард играет с ней в прятки. Надеемся, что на перегонки она бегает лучше него.

Мастер скрытности за работой Источник: Лесли Маклеод / Comedy Wildlife











Во взгляде этой совы себя узнают многие интроверты. Она одним своим видом говорит, что не ждала в гости никаких дроздов.

Вы кто такие? Я вас не звал! Источник: Ренди Герман / Comedy Wildlife











Иногда животные очень похожи на людей. Например, эта пара львов, которая явно выясняет отношения. Надеемся, они уже записались к местному психотерапевту.

Даже льву не дают спокойно полежать на камне после охоты Источник: Скотт Фрайер / Comedy Wildlife











Еще одна пара в финале — семья морских котиков. В отличие от льва с прошлого снимка, этот парень выглядит довольным собой.

Кажется, он только что рассказал свою самую смешную шутку — и не жалеет об этом Источник: Марти Филлипс / Comedy Wildlife











Этот малыш на снимке чем-то напуган. Похоже, фотограф застал его врасплох во время сбора цветов.

Объясни свою маленькость, мистер суслик Источник: Кэт Эггис / Comedy Wildlife











Мы не знаем, куда отправилась эта ящерица. Но по одному виду понятно, что ее ждет грандиозное приключение.

Тросточку взяли — можно отправляться в соседний лес Источник: Санджай Патил / Comedy Wildlife











Бывает так, что охотник становится жертвой. Судя по этой фотографии, рыба решила отомстить орлу за всех съеденных собратьев.

Орел, обернись! Источник: Пшемыслав Якубчик / Comedy Wildlife











Перед зимовкой грызуны обычно запасаются на зиму. И судя по лицу этого малыша, он не только собрал все шишки в лесу, но и планирует продавать их своим собратьям втридорога.

Если существует беличья мафия, то это — ее босс Источник: Такаши Кубо / Comedy Wildlife











В этой нутрии многие узнают себя под конец недели. Не переживай, симпатяга, скоро выходные.

Когда только проснулся — и уже устал Источник: Кристофер Арнольд / Comedy Wildlife











Если бы «Винни-Пуха» (6+) решили экранизировать с настоящими животными, то этот мишка бы отлично подошел на главную роль. Смотрите, как он повторяет сцену из мультфильма.

Надеемся, во время съемки никто из медведей не пострадал Источник: Симона Хайнрих / Comedy Wildlife











Кажется, из снимков застрявших животных можно собрать отдельную номинацию. На этот раз в дупло попала белка.

Тяжело быть белкой, особенно упитанной Источник: Милко Маркетти / Comedy Wildlife











Даже рыбам нужно мыться — просто для этого они используют своих сородичей. Посмотрите, как радуется этот парень, пока два его приятеля чистят ему чешуйки.

Если соберетесь нырять с аквалангом, этот парень точно вам обрадуется Источник: Вим Беллиманс / Comedy Wildlife











Летать-то каждый орел может, а вот пройтись по скользкому льду — вряд ли. У этого, судя по всему, получается не очень.

Главное, не упасть, главное, не упасть… Источник: Марк Мет-Кон / Comedy Wildlife











Фотограф Кингстон Тэм назвал эту лягушку «неловко улыбающейся». Как нам кажется, она просто пытается нас загипнотизировать!

Гипножаба говорит вам: покажите эти снимки своим друзьям Источник: Кингстон Тэм / Comedy Wildlife











Если ты рожден для полета, еще не значит, что у тебя не будет проблем с приземлением. Да, птичка?

Птица слева предпочитает учиться на ошибках других Источник: Дамьян Петков / Comedy Wildlife











Еще головастиком эта лягушка мечтала стать космонавтом. И хоть к звездам ей путь заказан, это не значит, что нельзя надеть скафандр и немного помечтать.

Через болото — к звездам Источник: Эберхард Ямке / Comedy Wildlife











Помните пингвинов из «Мадагаскара» (6+)? Кажется, фотограф Ральф Робинсон снял их вживую.

С такими серьезными парнями лучше не связываться Источник: Ральф Робинсон / Comedy Wildlife









