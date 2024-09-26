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Развлечения Хохочущий котик, затаившийся гепард: самые смешные фото дикой природы — финалисты 2024 года

Хохочущий котик, затаившийся гепард: самые смешные фото дикой природы — финалисты 2024 года

Отличная компания, чтобы приблизить выходные

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Так мы улыбались, когда посмотрели все снимки финалистов

Мы с вами редко видим диких животных — разве что в зоопарке. А вот финалисты конкурса самого смешного снимка зверя в дикой природе готовы залезть в глубокие джунгли, чтобы получился тот самый кадр. Организаторы Nikon Comedy Wildlife Award отобрали самых уморительных животных 2024 года — только взгляните на них!

Один из финалистов — выдра, заметившая фотографа Чарльза Янсона. Она явно не ожидала увидеть папарацци прямо в воде.

Плывешь себе, дремлешь, а тут щелк — и ты уже звезда

А этот гиппопотам, похоже, совсем не прочь попозировать. Ради кадра он даже надел своеобразный парик.

Какой взгляд… а усики!

Эта антилопа еще не подозревает, что гепард играет с ней в прятки. Надеемся, что на перегонки она бегает лучше него.

Мастер скрытности за работой

Во взгляде этой совы себя узнают многие интроверты. Она одним своим видом говорит, что не ждала в гости никаких дроздов.

Вы кто такие? Я вас не звал!

Иногда животные очень похожи на людей. Например, эта пара львов, которая явно выясняет отношения. Надеемся, они уже записались к местному психотерапевту.

Даже льву не дают спокойно полежать на камне после охоты

Еще одна пара в финале — семья морских котиков. В отличие от льва с прошлого снимка, этот парень выглядит довольным собой.

Кажется, он только что рассказал свою самую смешную шутку — и не жалеет об этом

Этот малыш на снимке чем-то напуган. Похоже, фотограф застал его врасплох во время сбора цветов.

Объясни свою маленькость, мистер суслик

Мы не знаем, куда отправилась эта ящерица. Но по одному виду понятно, что ее ждет грандиозное приключение.

Тросточку взяли — можно отправляться в соседний лес

Бывает так, что охотник становится жертвой. Судя по этой фотографии, рыба решила отомстить орлу за всех съеденных собратьев.

Орел, обернись!

Перед зимовкой грызуны обычно запасаются на зиму. И судя по лицу этого малыша, он не только собрал все шишки в лесу, но и планирует продавать их своим собратьям втридорога.

Если существует беличья мафия, то это — ее босс

В этой нутрии многие узнают себя под конец недели. Не переживай, симпатяга, скоро выходные.

Когда только проснулся — и уже устал

Если бы «Винни-Пуха» (6+) решили экранизировать с настоящими животными, то этот мишка бы отлично подошел на главную роль. Смотрите, как он повторяет сцену из мультфильма.

Надеемся, во время съемки никто из медведей не пострадал

Кажется, из снимков застрявших животных можно собрать отдельную номинацию. На этот раз в дупло попала белка.

Тяжело быть белкой, особенно упитанной

Даже рыбам нужно мыться — просто для этого они используют своих сородичей. Посмотрите, как радуется этот парень, пока два его приятеля чистят ему чешуйки.

Если соберетесь нырять с аквалангом, этот парень точно вам обрадуется

Летать-то каждый орел может, а вот пройтись по скользкому льду — вряд ли. У этого, судя по всему, получается не очень.

Главное, не упасть, главное, не упасть…

Фотограф Кингстон Тэм назвал эту лягушку «неловко улыбающейся». Как нам кажется, она просто пытается нас загипнотизировать!

Гипножаба говорит вам: покажите эти снимки своим друзьям

Если ты рожден для полета, еще не значит, что у тебя не будет проблем с приземлением. Да, птичка?

Птица слева предпочитает учиться на ошибках других

Еще головастиком эта лягушка мечтала стать космонавтом. И хоть к звездам ей путь заказан, это не значит, что нельзя надеть скафандр и немного помечтать.

Через болото — к звездам

Помните пингвинов из «Мадагаскара» (6+)? Кажется, фотограф Ральф Робинсон снял их вживую.

С такими серьезными парнями лучше не связываться

Сейчас жюри предстоит непростая работа — выбрать из снимков самые уморительные и объявить победителей. Пишите в комментариях, за кого бы проголосовали вы.

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