Жительница России вышла замуж с разницей в 51 год и прославилась в Сети: видео

Москвичка вышла замуж за мужчину старше ее на 51 год, завела блог, посвященный их разнице в возрасте, и прославилась в Сети.
— В первую очередь меня покорили его ум, харизма, внешний вид — он очень опрятно выглядел. Что меня покорило больше всего — это его желание что-то сделать для меня с первых минут, — рассказывала блогерша в передаче «ДНК» на НТВ.
Дарья познакомилась с профессором в ТЦ в Москве в 2019 году. Тогда ей было 19, а ему — 70. Девушке тогда показалось, что мужчина не настроен на серьезные отношения. Она уехала к маме в Башкирию, но вскоре вернулась в столицу. Через месяц профессор сделал Дарье предложение. Летом 2020-го влюбленные расписались.
Через год у них родился первый сын, а еще через год — второй. До этого у мужчины не было детей, и пара решила сделать ДНК-тест. Устанавливать отцовство они решили прямо на телевидении. Что из этого вышло — смотрите в коротком видео чуть выше.