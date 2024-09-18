От Топкапы до Сулеймание: где искать локации «Великолепного века» — реальные и вымышленные

Сериал до сих пор популярен в России, а его поклонники не прочь прогуляться по местам съемок в Стамбуле Источник: Ivi.tv











Сериал об эпохе правления султана Сулеймана и его любви к Хюррем привлекает в Стамбул всё больше и больше поклонников «Великолепного века» (16+). Россияне хотят своими глазами увидеть места, где происходили исторические события, о которых рассказывает многосерийная драма.

Мы попросили создателя авторских маршрутов по Стамбулу и автора книги «Турция изнутри» Анжелику Мелек Йылдыз составить путеводитель по знаменитому сериалу. Она рассказала, где искать локации из «Великолепного века».

Любовь к золотому веку Османской империи

Первыми звездами турецких сериалов, которых Анжелика увидела вживую, были актеры из «Великолепного века». Это случилось после ее переезда в Стамбул, и она тогда почти не увлекалась турдизи (турецкие сериалы. — Прим. ред.).

— Тогда только выходил на экраны «Великолепный век». Я сидела в ресторане, а за соседним столиком оказалась половина второго состава этого сериала. Я сначала не поняла, кто это, а все турки рядом с нами очень оживились, — вспоминает Анжелика. — Мне сказали, что это актеры «Великолепного века». Мы сидели прямо рядом и ними, между нами буквально 15 сантиметров было. К сожалению, я тогда не сделала фотографии, хотя там много кто был из популярных актеров.

После этого Анжелика для практики языка начала смотреть «Великолепный век», но из-за несостыковок в истории, которую она хорошо знала, забросила после 100-й серии. Вернулась к сериалу позже, когда начала искать места съемок турецких сериалов. Анжелику — первую иностранку — турецкое издание в качестве эксперта пригласило составить маршрут по локациям «Великолепного века» для самих турок.

Дворец Топкапы

Основное действие сериала происходит в султанском дворце. Он сохранился до сих пор и притягивают ежегодно миллионы туристов. Дворец Топкапы и гарем внутри него найти легко — он стоит в центре района Султанахмет, за мечетью Айя-София.

Вход в султанский дворец Топкапы Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Главный дворец Османской империи доступен для посещения, стоимость билета — 1700 лир (4,5 тысячи рублей), посещение гарема и церкви святой Ирины включено. Дети до 6 лет — бесплатно. Билетные кассы работают с 09:00 до 17:30. Адрес: Cankurtaran Mah. Babı Hümayun Cad. No: 1 Sultanahmet/Fatih.

Анжелика Мелек Йылдыз отмечает, что создатели «Великолепного века» немного погрешили против исторических фактов. Валиде Султан не могла жить в гареме, который показывают в сериале, потому что помещение для наложниц во дворец Топкапы перенесла Хюррем.

— Это ее заслуга, она положила начало строительству гарема, — объясняет Анжелика. — Для сериала же были построены павильоны на окраине города, где снималась большая часть серий. Потом из части съемочных павильонов сделали выставку «Великолепный век». Там были восковые фигуры султана, Хюррем и других персонажей, платья и предметы интерьера.

Впрочем, без натурных съемок сериала не обошлось.

— Во дворце, конечно, некоторые сцены снимались, причем снимали в основном вечером. Это первый и второй двор Топкапы, — делится секретами блогер.

Айя-София

Собор Святой Софии был заложен византийским императором Константином I Великим в 324 году, а основные годы строительства пришлись на 532–537-й. После завоевания Константинополя в 1453 году Айя-София стала мечетью, у нее появились минареты. Именно такой она предстает перед зрителем в сериале «Великолепный век».

Айя-София привлекает много туристов со всего света Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Сейчас часть помещений Айя-Софии открыты для туристов. Время работы — с 09:00 до 20:00, кассы закрываются в 19:30. За вход придется отдать 25 евро (2,5 тысячи рублей), дети до 8 лет проходят бесплатно. Адрес: Ayasofya Meydanı No: 1, 34122 Fatih/İstanbul.

Анжелика подчеркивает, что в съемках «Великолепного века» Айя-София не участвовала:

— Она немного не так выглядела во времена Сулеймана. И в принципе, там заметно, что использована компьютерная графика.

Галатская башня

Она была построена генуэзцами в византийскую эпоху и фигурировала в сериале. Башня стоит в районе Бейоглу и видна из многих точек в исторической части Стамбула.

Галатская башня возвышается над Стамбулом Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Галатская башня открылась весной 2024 года после реконструкции. Посетители могут поднятья на нее с 08:30 до 22:00. Сейчас билет стоит 30 евро (3 тысячи рублей), дети до 8 лет — бесплатно. Адрес: Bereketzade, Galata Kulesi, 34421 Beyoğlu/İstanbul.

— Создатели сериала также использовали для ее создания компьютерную графику. В настоящее время на ее вершине находятся смотровая площадка и музей, — отмечает Анжелика.

Дворец Ибрагима-паши

Резиденция визиря действительно сохранилась до наших дней. Она находится в туристическом центре, неподалеку от Айя-Софии и площади Султанахмет.

За спиной у Анжелики — исторический дворец Ибрагима-паши Источник: Anjelikayildiz / Vk.com











Посетить его можно ежедневно — сейчас здесь находится Музей турецкого и исламского искусства. Часы работы в летний период (с 1 апреля по 31 октября) — с 09:00 до 21:00, в зимний — с 09:00 до 18:30. Входной билет стоит 17 евро (1,7 тысячи рублей), дети до 12 лет бесплатно. Адрес: Binbirdirek, At Meydanı Cd No: 44, 34122 Fatih/İstanbul.

— Настоящий дворец Ибрагима-паши находится в пешей доступности от Топкапы. Куда они там, в сериале, скакали — непонятно, — удивляется Анжелика. — А сами сцены, связанные с дворцом Ибрагима-паши, снимали достаточно далеко от Топкапы. Это здание находится на закрытой территории университета, туристы туда, к сожалению, попасть не могут. Я как блогер смогла снять только снаружи. Здание историческое и очень красивое.

Мечеть Ибрагима-паши

Это историческое здание построил Синан — главный придворный архитектор во времена «Великолепного века». Мечеть с XVI века располагается в стамбульском районе Каракей.

Она расположена на некотором расстоянии от дворца Топкапы, до нее можно добраться на такси или общественном транспорте. Вход — бесплатно, однако посещение мечети ограничено на период молитвы. Адрес: Arap Cami, Dikişçi Sk. No: 93, 34420 Beyoğlu/İstanbul.

— Эта мечеть была построена по заказу Ибрагима-паши. Впоследствии она страдала от пожаров и землетрясений — и была перестроена, — рассказывает Анжелика.

Охотничий домик Сулеймана

В сериале неоднократно фигурирует султанский охотничий домик, где по сюжету поселили пленную принцессу Изабеллу и куда были готовы сослать Хюррем за дерзость. Есть предположения, что он находится в районе Бейкоз. Но Анжелика считает иначе.

— Этот домик, скорее всего, был где-то в районе Бейоглу. Тогда там были леса. Однако то здание, что нам показывают в сериале, — это заново отстроенный домик, — делится информацией блогер. — Там располагается кафе, о котором знают только местные и я. Оно находится глубоко в парке, и туристы о нем не знают.

Мечеть Сулеймание

Это одна из крупнейших мечетей Стамбула, которую построил архитектор Синан по приказу султана Сулеймана. Великолепное здание расположено в пешей доступности от дворца Топкапы и открыто для туристов.

Мечеть Сулеймание — одна из красивейших в Стамбуле Источник: Stambul_istanbul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вход в мечеть бесплатный, посещение ограничено на периоды богослужений. Адрес: Prof. Sıddık Sami Onar Cd. No: 1, 34116 Fatih/İstanbul.

— Часть сцен «Великолепного века» действительно снимали в этой мечети. Использовали и компьютерную графику, потому что уже видно — где-то пороги стерлись, где-то современные приметы есть, — объясняет Анжелика. — То же самое было с мечетью Шехзаде: реальное здание обносили на компьютере лесами, чтобы показать, как оно строится.

Могилы Сулеймана и Хюррем

Исторический факт: Сулейман Кануни был похоронен во дворе мечети Сулеймание, о которой мы рассказали чуть раньше. Посетить усыпальницу можно и в настоящее время.

Мавзолей султана неподалеку от могилы его возлюбленной Источник: Stambul_istanbul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Наложница-иностранка, которая смогла стать женой султана и любовью всей его жизни, похоронена недалеко от своего супруга. Их мавзолеи находятся в шаговой доступности на территории комплекса мечети Сулеймание.

— Ее могила находится на заднем дворе мечети Сулеймание. Эти сцены снимали в мечети, но тоже использовали очень много компьютерной графики, — рассказывает о съемочной локации тревел-блогер. — Хотя проезд Сулеймана к мечети снимали в районе Эйюп, где находятся старые кладбища. Там, кстати, тоже много могил героев этого сериала.

За спиной у Анжелики — усыпальница Хюррем Источник: Stambul_istanbul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









