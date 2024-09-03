Самые смешные фотографии диких животных: они сделают ваш день

Пока весь интернет умиляется, глядя на домашних котов и собак, далеко в лесу живут не менее милые и веселые животные — просто они куда реже попадают в кадр. Организаторы конкурса The Comedy Wildlife Photography Awards решили исправить эту ситуацию — и вот уже который год выбирают самые смешные фотографии диких животных. Прямо сейчас профессиональное жюри отбирает лучшие снимки этого года. А пока предлагаем вам взглянуть на самых уморительных участников прошлых лет.
Одного из самых забавных обитателей глубин снял фотограф Марк Фицпатрик. Он разглядывал Большой барьерный риф с аквалангом, когда ему повстречалась черепаха. Подводная жительница явно не хотела фотографироваться — Марк уверен, что если бы у черепах росли пальцы, то на этом снимке она показывала бы средний.
Смешными и милыми на кадрах оказываются даже насекомые. Например эта стрекоза, которая играет в прятки с фотографом Тимом Хирном.
Пока одни животные скрываются от фотографов, другие чуть ли не поют, чтобы привлечь к себе внимание. Для фотографа Роланда Краница суслик буквально спел серенаду. Мужчина отмечает, что «у него был очень приятный голос».
Самыми смешными бывают не только фото — победителем в категории «видео» стал жираф, у которого рядом не оказалось друзей, чтобы почесать спинку.
Самой забавной фотографией детенышей зверей стал снимок игры двух африканских львят от фотографа Олина Роджерса. Похоже, через секунду здесь начнется драка.
В номинации «лучшее интернет-портфолио» победил бурый медведь, который поднял ногу, чтобы себя понюхать. Результат буквально сразил мишку наповал.
Самым добродушным участником конкурса стала рыба-попугай с Канарских островов. Сразу видно, что на острове Иерро рады всем дайверам.
Можете представить себе «Тома и Джери», только в дикой природе. А фотографу Аяле Фишаймер и представлять не нужно: она сняла Лисенка, который будто общается с землеройкой.
Даже среди животных кто-то преуспевает в деле лучше остальных. На этом кадре Кристины Шефф явно видно, кто из этих атлантических тупиков лучше справляется с рыбалкой.
Даже в дикой природе семейные парочки порой нервируют друг друга. Только посмотрите на то, как самка морского слона глядит на своего супруга.
Некоторые животные веселят не только своим видом, но и бунтарским духом. Этот пересмешник явно показывает свое отношение к местным правилам.