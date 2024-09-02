Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?

Равиль занимается наукой и преподает в Испании Источник: фото из личного архива / коллаж 72.RU











Равиль, аспирант

26-летний Равиль, уроженец Тюмени, получил заманчивое предложение от испанского университета. Вуз предложил молодому инженеру-конструктору получить докторскую степень PhD. В июле 2022 года Равиль принял приглашение и вот уже почти два года живет вместе с женой в Барселоне, работает исследователем и помощником преподавателя в вузе и пока не собирается возвращаться назад. Он рассказал 72.RU о переезде, ценах в Испании и о том, чего не хватает в общении с местными. Далее — от первого лица.

Получилось только с пятой попытки

Я — инженер-конструктор по образованию, отучился в Тюменском индустриальном университете (ТИУ). Впервые задумался о зарубежном опыте еще на втором курсе, когда удалось поехать на стажировку за границу. В 2018-м на месяц отправился в США, а чуть позже в том же году удалось поехать по обмену в Финляндию.

Для меня этот опыт стал переломным: я понял, что мне близка идея глобализации, обмена знаниями и опытом. Тогда и решил, что хочу хотя бы попробовать пожить и поработать в Евросоюзе.

Подавал документы в Германию и Швецию, но выиграть их стипендии не получилось. Отчаиваться не стал — вместо этого стал искать уже аспирантуру. В таком случае ты становишься сотрудником университета и сразу получаешь зарплату.

До переезда в Испанию Равиль несколько раз стажировался за рубежом Источник: из личного архива героя публикации











Работу искал через специальные сайты европейских вузов, где профессора публикуют свои темы исследований и вакансии для аспирантов. Подавался на вакансии в Финляндию, Германию, Францию. Последней, пятой по счету попыткой, была как раз Испания: профессор Международного университета Каталонии (UIC) искал аспиранта для работы в области металлоконструкций.

В этот раз и тема исследований, и общение с профессором мне понравились. И это было, видимо, взаимно — меня взяли. Но за этим тоже стояла большая работа. Помогло и мое любопытство, и знание английского, и умение правильно себя презентовать: написать резюме и мотивационное письмо. Чтобы научиться этому, я даже купил курс в одной из онлайн-школ, он тогда стоил 15 тысяч рублей.

Пять месяцев на сборы

Это был уже июль 2022-го — к тому моменту я находился в поиске больше полугода и, конечно, переживал. Во многом из-за того, что в воздухе уже витали слухи, что после начала СВО соискателю могут отказать из-за российского паспорта. Тогда же появилась первая информация о возможной мобилизации.

В 2021 году начал изучать варианты и сдал тест IELTS. Сначала присматривался к магистратуре в Европе: искал варианты, где я сразу мог получить зарплату или стипендию, потому что какой-либо финансовой подушки не было: еще на последних курсах я начал работать на полставки в проектной организации, но накопить ничего не успел.

Что такое IELTS? Узнать Международная система оценки знания английского языка. IELTS необходимо сдавать, если задумался о переезде в США, Канаду или страны Евросоюза. До начала СВО экзамен можно было сдать в России. Сейчас придется поехать, например, в Казахстан.

Мы с женой начали готовиться к отъезду. Повезло, что много бумажной работы взял на себя работодатель. Вуз сам сделал запрос в Мадрид, чтобы нам выдали разрешение на работу и идентификационные карточки иностранцев. Как только получаешь разрешение, можно ехать в посольство и делать визу.

Лично у нас с женой, правда, всё немного затянулось: мы тогда только поженились и меняли документы. А еще предстояло съездить в Казахстан, чтобы получить банковскую карту, которая будет работать в Европе. В итоге все документы у меня были только 15 ноября, а через два дня я прилетел в Барселону.

Равиль с женой Источник: из личного архива героя публикации











Жена присоединилась ко мне чуть позже — 2 декабря. К этому моменту я успел немного подкопить денег на первое время — с собой было 3 тысячи евро (чуть больше 200 тысяч рублей по курсу 2022 года. — Прим. ред.).

Приходилось бороться с одиночеством

Если честно, первые впечатления были не самыми лучшими, потому что я приехал туда совсем один. Более того, у меня даже толком не было жилья. В Барселоне, как и в любом другом большом европейском городе, есть проблема с этим: и высокая конкуренция, и высокие цены.

Сначала я снял комнату через Airbnb, потом жил в хостеле, и только позже удалось перебраться в комнату на двоих, жили в подобии коммуналки. А отдельную квартиру удалось найти только спустя год. К тому же я приехал практически без знания испанского, тогда только начал его учить.

Первые дни в Барселоне выдались тяжелыми Источник: из личного архива героя публикации











Мы — не самый показательный пример того, как надо переезжать в другую страну, поэтому мне сложно дать какие-то универсальные советы. Но самое важное, как мне кажется, — это общение. Не нужно бояться сразу практиковать язык. И нельзя оставаться в одиночестве. Даже если ты интроверт, даже если нет близких рядом, придется делать усилие и искать поддержку. Сейчас чуть ли не в каждом большом городе есть русскоязычные телеграм-чаты, так что всегда можно найти кого-нибудь для общения.

Я нашел знакомых в местном сообществе бегунов. Я и в Тюмени участвовал в марафонах, занимался лыжами, поэтому очень обрадовался, когда узнал, как хорошо тут развит бег. На свой десятый день в Испании я уже бежал десять километров на соревнованиях.

Спорт помог Равилю найти друзей в Испании Источник: из личного архива героя публикации











О жизни в Барселоне и отношении к русским

Барселона — город с очень комфортным климатом, городской средой и общественным транспортом. И жители здесь теплые и открытые. Это плюсы. Но есть и минусы. Город густо населен, и поэтому здесь трудно найти жилье. Барселона может не всегда выглядеть ухоженной — городу много лет, и нужно к этому относиться попроще. Встречаются и бездомные, и мелкая преступность.

Если сравнивать, то я бы сказал так: если ты ездишь на авто, то в России будет комфортнее, если ходишь пешком, ездишь на велосипеде или автобусе, будешь больше счастлив в Барселоне.

В свободное время мы всегда находим чем заняться. Шутим, что здесь практически каждый выходной проходит какой-нибудь фестиваль. Очень много концертов, и не только иностранных: многие российские артисты теперь приезжают сюда. Билеты стоят по-разному: от 20 до 100 евро.

К тому же здесь очень много скидок. В Испании ты попадаешь в льготную группу, если тебе меньше 30 лет. Это дает возможность попасть в музеи бесплатно или получить скидку на общественный транспорт. А еще можно пойти на море или в горы. В общем, даже если ты небогат, всегда можно найти чем заняться.

Всегда можно отправиться в поход в горы Источник: из личного архива героя публикации











«Как к русским там относятся?» — один из самых популярных вопросов, который мне задавали, когда я приезжал повидаться домой. И я всегда говорю, что ни разу у меня не было ситуации, когда чувствовал плохое отношение к себе, потому что я из России. Местные, наоборот, необычно положительно и участливо относились ко мне. Спрашивали, всё ли хорошо у моих родителей, не попадают ли они под бомбежки. Приходится объяснять, что Россия большая и мои родители живут в Сибири, куда ничего не долетает.

Испанцы добрые и вежливые. Но, пообщавшись с ними подольше, я осознал: иногда мне не хватает какой-то искренности, честности. Они могут поддержать, но глубже разговор не пройдет. Они вообще не торопятся сближаться. Позвать кого-то в гости для испанца — это признак прямо очень большой близости.

В какую сумму обойдется жизнь в Испании

Свою работу здесь я разделяю на два направления. Первое и основное — исследовательская работа. Я должен опубликовать две статьи в рейтинговых научных изданиях и тогда смогу защитить диссертацию. Второе направление — помощь в преподавании. В основном это практические занятия по математике, физике и расчетные инструкции для студентов-архитекторов первого, второго и третьего курсов.

Равиль ведет пары у испанских студентов Источник: из личного архива











В моем университете аспирант получает 16,5 тысячи евро в год. После вычета налогов выходит примерно 1370 евро в месяц. Этого вполне достаточно для одного человека, но на двоих уже очень мало. В среднем комната на одного в Барселоне будет стоить 400–500 евро, на двоих — 700–800 евро. Цены на однокомнатные квартиры начинаются с 600 евро и доходят до 1,5 тысячи. Нам повезло — удалось арендовать жилье за 700 евро в месяц.

Так выглядит квартира супругов в Барселоне Источник: из личного архива героя публикации











Жена тоже смогла найти работу, но поначалу ей было тяжеловато. Она врач по образованию и даже может со временем легализовать здесь свой диплом, но для этого нужен хороший уровень испанского. Сейчас по случайности она нашла временный заработок, который уже становится постоянным.

Однажды я гулял по городу и наткнулся на бутик, где продавались всякие интересные вещи по дизайну и архитектуре. Зашел, потому что увидел на витрине карту Москвы. Владельцем этого магазина оказался очень доброжелательный испанец Хавьер. Более того, он восемь лет жил на Украине и два года в России, работал в компании Gallina Blanca, поэтому неплохо говорил по-русски и очень скучал по общению на нем.

Та самая карта Москвы Источник: из личного архива героя публикации Хавьер — любитель русской культуры Источник: из личного архива героя публикации

Скучает по России, но не торопится обратно

Мой срок работы составляет три года, но с возможностью продления. Мне кажется, что по факту учеба затянется еще где-то на полгода, то есть еще полтора года минимум я буду в Испании.



Я периодически общаюсь с коллегами и местными профессорами, которые работают архитекторами в местных компаниях. Сделал вывод, что у меня есть хорошие шансы найти работу здесь. Если удастся, мне бы хотелось попробовать остаться и поработать на испанском архитектурно-строительном рынке.

Но иногда я скучаю по России. Если говорить о чем-то абстрактном, то мне, как лыжнику, не хватает холодного воздуха, от которого щиплет нос; снега, который колет лицо. Если о конкретном, то по людям. Друзьям, семье. В Испании ты не найдешь такого искреннего общения.

Вы бы хотели пожить в Испании? Да Нет