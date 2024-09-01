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Развлечения обзор Близнецам — жилье, Ракам — деньги: гороскоп на сентябрь от Тамары Глобы

Близнецам — жилье, Ракам — деньги: гороскоп на сентябрь от Тамары Глобы

Кого-то подстерегают опасности на дороге, кого-то ждет успех на работе

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Сверьте свои грандиозные планы с астропрогнозом, чтобы точно всё удалось

Пока у одних в сентябре начинается новый сезон, в астрологии этот месяц считается периодом, который подводит итог первой половины зодиакального года. А еще это месяц Девы, поэтому с наступлением осени приходит время более мудрых и рациональных решений. В то же время Дева — знак, любящий перемены, всё новое, интересное и познавательное. Что всё это принесет каждому из нас, рассказала астролог Тамара Глоба.

Овен

Овны в начале месяца много внимания уделят творческим процессам. В это время на первый план выйдут интересные увлечения, встречи, сулящие интеллектуальное развитие. Параллельно будут волновать личные отношения.

— Возникнут трудности с партнерами, а также с противниками, которые связаны с вашей личной жизнью, — предупреждает Тамара Глоба. — Могут быть спорные вопросы и в семье, поэтому если вы хотите сберечь отношения, постарайтесь не доводить до скандала.

Сентябрь дает Овнам возможность обучения и реализации старых планов, хорошие шансы для дорог. Вернутся друзья из прошлого, появятся новые проекты. Со второй недели сентября Овны начнут много времени посвящать деловой сфере.

— Вы будете оценивать рациональность своих планов и деловых вопросов. Придет необходимость экономии, — говорит астролог. — Много времени посвятите семье. Семейные отношения и партнеры будут помогать вам во многом в вопросах, связанных с дорогами, работой, обучением. Появятся новые связи и контакты, но некоторые из них окажутся лишними.

Во второй половине месяца обратите внимание на здоровье. Это период, который потребует внимания к сну и отдыху, поэтому постарайтесь не особенно сильно перегружаться. Но параллельно придется уделить время и своему дому.

Это строительство, это дела родителей, это дела детей. Почти весь месяц посвящен им, подытоживает Тамара Глоба.

Телец

Тельцам сентябрь принесет новые возможности, в первую очередь связанные с делами родственников. Могут быть интересные дороги, масса коротких командировок.

— Но в командировках будьте внимательны, — предупреждает Тамара Глоба. — Потому что в середине сентября в поездках могут возникнуть трудности. Они могут касаться и вопросов отдыха, и дел, связанных с детьми. В начале сентября много времени вы уделите детям, работа будет волновать, будут сложности в творческих процессах и в отношениях с женщинами.

Во второй неделе сентября у Тельцов начнется период, требующий внимания к интеллектуальным планам: много работы, увлечений, знакомств и людей вокруг вас. В это время возникнут трудности со старыми друзьями, и в середине сентября вы можете потерять друга, или отношения изменятся не в самую лучшую сторону.

Близнецы

Для рожденных под знаком Близнецы сентябрь открывает возможности, связанные со строительством жилья, с делами, которые вы посвятите своим детям.

— Берегите детей в начале сентября, особенно в первых числах, — говорит Тамара Глоба. — Параллельно не забывайте дом и своих близких. Возникнут сложности в карьере, но вы их преодолеете. В конце месяца удачи светят в делах, которые приносят командировки, творческие процессы, интеллектуальная деятельность, отношения с детьми, а также возможные выступления публичные и учеба.

Рак

Для рожденных под знаком Рак открывается важный период, который заставит вас буквально активизировать всю свою жизнедеятельность.

— Всё, что связано с вашей работой, вопросами здоровья, личными интересами, будет волновать не только вас, но и окружающих. Вас будут подталкивать к действиям события, а также люди, — говорит астролог. — Период сентября обратит внимание на финансовые вопросы. Возможно, неплохие заработки в начале месяца, но в последующий период успехи, связанные с обучением, с финансами и с личными отношениями, будут идти с переменным успехом. И в этом большую роль сыграют близкие люди. Они могут вас поддержать, но иногда им не хватит внимания на то, чтобы заняться вашими делами. Много времени вы уделите дому, обустройству жилья, и в третьей декаде сентября придет время личных отношений, любви и творческого успеха.

В конце месяца вы будете стремиться заработать деньги, чтобы вложить их в строительство и недвижимость, и у вас это вполне получится. Удачи ждут и в спорте, и во всех активностях.

Лев

Для рожденных под знаком Лев сентябрь начнется бурными событиями. Вы будете заниматься новыми проектами с друзьями и новыми делами — с семьей и близкими.

— Это и отдых, это и новые процессы, связанные с творчеством, и общественная жизнь, и интересные встречи, перечисляет Тамара Глоба. — В вашу жизнь войдут важные дела, которые позволят вам блеснуть интеллектуально. В течение всего месяца это принесет и финансовый успех. Но к третьей декаде будьте внимательны, возможны разочарования, которые коснутся материальных потерь. Поэтому ни в коем случае не вкладывайте деньги в сомнительные проекты и не доверяйте мошенникам в начале третьей декады сентября. Также в конце сентября отличное время для обучения, преподавания, литературной и интеллектуальной деятельности, светских мероприятий и творческих встреч.

Дева

Девы в сентябре активизируют свои планы. Вместе с близкими людьми и друзьями вы займетесь новыми проектами, они будут набирать силу, но не всем суждено состояться.

— Из-за вашей занятости и активной деятельности могут возникнуть трения в семье с близкими людьми. Они будут волновать вас и требовать внимания в середине сентября, а также в начале третьей декады, — говорит астролог. — Также в третьей декаде вы справитесь со своими трудностями и в это время займетесь делами, связанными с финансовыми вопросами.

Третья декада месяца принесет Девам финансовый успех. Также это хорошее время для покупок и приобретений, которые важны не только для вас, но и для ваших родных, близких, для вашего дома.

— В течение сентября к Деве приходит возможность сделать крупные приобретения, и не только для себя, но и для тех, кого она любит. Но в начале сентября лучше избавиться от вещей, которые вам надоели и уже не радуют, потому что они могут приносить вам дурные воспоминания. А начиная со второй декады сентября придет период, когда вы сможете реализовать свои личные и творческие планы и в финансовом направлении тоже, — говорит Тамара Глоба.

Весы

У Весов в сентябре на первый план выйдут дела и карьера. Цели, которые вы поставите перед собой, потребуют повышенного внимания.

— Придут перемены на службе, изменится коллектив, изменятся отношения с коллегами. За спиной в течение сентября возникнут споры, слухи, сплетни, интриги. И в первой части месяца, а это первая декада сентября, они коснутся ваших личных дел, ваших личных отношений, — говорит астролог. — Появятся люди из прошлого и предъявят вам претензии. Но в третьей декаде сентября вам удастся решить эти вопросы, и во многом вы сможете их урегулировать.

Первая декада сентября принесет хорошие возможности для планов, связанных с друзьями. Они придут на помощь, будут вас поддерживать, помогать во всём. Также в течение всего месяца вы получите помощь издалека и от людей, которые берегут вас, любят и интересуются вашими планами.

— В конце месяца — хорошее время для интеллектуальных проектов. Но будьте очень внимательны в самом конце сентября к тому, о чем и как вы говорите, потому что каждое слово может дорого стоить.

Скорпион

Скорпионам сентябрь принесет значительные перемены. В это время вы будете обращать внимание на то, чему и как поучиться для того, чтобы повысить уровень профессиональных знаний. Руководство будет контролировать вас в начале месяца. А женщины за спиной станут вашими противниками.

— Вам припомнят все ваши промахи и ошибки. Но параллельно откроются возможности, которые касаются дальних дорог, — говорит Тамара Глоба. — Родные издалека, близкие люди, те, кто разделяют ваши интересы и готовы участвовать в вашей жизни и в ваших проектах, во многом помогут вам. Сентябрь — это период, когда активизируется ваша деятельность, связанная с родными людьми и с путешествиями. Параллельно в течение сентября будьте внимательны в отношениях с друзьями и любимыми людьми. Берегите детей в середине сентября, в отношении друзей в середине сентября и в третьей декаде ни в коем случае не допускайте промахов, ошибок и злых слов. Потому что люди, которые вас берегут, могут уйти.

Но в третьей декаде у вас появится хорошая возможность компенсировать потери. Вас ждут творческие удачи, личный успех, внимание к вашему вкусу, обаянию, а также возможность решить проблемы в личных отношениях.

Стрелец

От Стрельцов сентябрь потребует внимания к дому, к отношениям с детьми и к домашнему хозяйству. Параллельно начало сентября — хорошее время для дорог, договоров с людьми издалека, с иностранцами, а также удачное время для новых проектов.

— Параллельно будьте внимательны, как бы у вас не перехватили работу люди, которые стоят рядом или называют вас своими друзьями, — предупреждает астролог. — Возникнут трудности с прежними подругами, вас будут беспокоить люди из прошлого, претендующие на ваши проекты. В начале сентября постарайтесь обойти эти интриги и не участвуйте в общественных скандалах.

Сентябрь для Стрельцов — важное время для семьи и дома, время для дел, которые касаются работы. Чтобы уменьшить трудности и избежать потерь, обратите внимание на то, что происходит вокруг вас, в вашем доме, в отношениях с руководством, а также в деловых планах.

Во второй-третьей декаде возникнет круговорот событий, которые вас зацепят. Придет возможность договориться с теми, кто мешал вам. В самые последние дни сентября постарайтесь не допустить новых ошибок.

Козерог

Рожденным под знаком Козерог сентябрь принесет массу разных событий. Дела, связанные с интеллектуальными проектами, в первую очередь затронут творческую сферу.

— В первой декаде сентября отношения с любимыми людьми также будут вас волновать. Дети требуют внимания, и это время вы уделите детям. — говорит Тамара Глоба. — Будет немало расходов на отдых и на личные отношения. В начале сентября возникнут трудности с начальницей, с вышестоящей женщиной, но к концу сентября вы решите эти проблемы. В течение всего месяца вас ждут перемены, связанные с работой, и это время в первую очередь затронет отношения с партнерами и противниками, деловыми, и в личных делах тоже стоит быть внимательнее. Берегите детей, берегите любимых.

В третью неделю сентября и в начале третьей декады будьте внимательны в дорогах и финансовых вопросах. В конце сентября придет помощь от подруг, чувство свободы, возможности, которые касаются личных дел, личных планов и отношений.

Водолей

Для Водолеев в сентябре большое значение будут играть личные связи. Придут подруги из прошлого, те, кто когда-то вас любили, и серьезно помогут.

— В начале сентября будьте внимательны к тому, чтобы не увлечься сомнительными отношениями, поскольку возникнут трудности в том, к чему вы привыкли, — говорит астролог. — Начиная со второй декады сентября эти события постепенно отойдут на второй план, и к третьей декаде вы сможете урегулировать свои отношения, будет творческий, личный и деловой успех. Также успех коснется возможности зачатия или беременности.

Водолеям следует быть внимательнее к финансовым вопросам. Эти события будут волновать вас в начале второй и третьей декады. Постарайтесь лишний раз не тратить деньги.

Одно из самых главных событий сентября для Водолея — начало возможностей в работе.

Рыбы

У Рыб сентябрь будет насыщен событиями. В первой декаде большую роль в вашей жизни сыграют женщины из прошлого.

— Постарайтесь не требовать внимания там, где оно вам не нужно. Исправьте свои ошибки, исправьте отношения, которые отжили свое и вам уже не нужны, — советует Тамара Глоба. — В первую декаду много времени вы посвятите интеллектуальным и творческим проектам. Это принесет успех в работе. Но уже в первую неделю сентября в вашу жизнь ворвутся события, связанные с новыми возможностями, открывающими большие перспективы. Это успех в спорте, творчестве, он связан и с делами детей. В совместных делах вы займетесь интересными проектами. Возможность строительства дома и новых планов, которые коснутся вашей семьи и личных отношений.

Но будьте внимательны в дорогах. Особенно в середине сентября. Не рискуйте, избегайте экстрима.

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