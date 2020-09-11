Заболела половина учителей: в Ярославской области целая школа ушла на дистант

В Ярославской области целая школа ушла на дистанционное обучение. Произошло это в Переславском районе. В Горкинской основной школе заболела половина учителей.



— Это небольшая школа. В ней работает всего 8 учителей и учится около 30 ребят. У половины педагогов симптомы ОРВИ, они ушли на больничный. Педагоги сдали тесты на коронавирус. Ждём результаты. После этого будем принимать дальнейшие решения, — прокомментировали в пресс-службе Переславля-Залесского.



Напомним, из-за коронавируса в Ярославской области уже было закрыто 6 классов. При этом в области с 15 сентября планируют открыть кружки и секции. Но работать они будут в особом режиме.

