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Заболела половина учителей: в Ярославской области целая школа ушла на дистант

Ситуацию прокомментировали власти

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Горкинскую школу в Переславском районе Ярославской области перевели на дистант

Горкинскую школу в Переславском районе Ярославской области перевели на дистант

В Ярославской области целая школа ушла на дистанционное обучение

В Ярославской области целая школа ушла на дистанционное обучение. Произошло это в Переславском районе. В Горкинской основной школе заболела половина учителей.

— Это небольшая школа. В ней работает всего 8 учителей и учится около 30 ребят. У половины педагогов симптомы ОРВИ, они ушли на больничный. Педагоги сдали тесты на коронавирус. Ждём результаты. После этого будем принимать дальнейшие решения, — прокомментировали в пресс-службе Переславля-Залесского.

Напомним, из-за коронавируса в Ярославской области уже было закрыто 6 классов. При этом в области с 15 сентября планируют открыть кружки и секции. Но работать они будут в особом режиме.

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