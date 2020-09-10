Откроются с 15 сентября: власти рассказали, как будут работать кружки и секции в Ярославской области

Кружки и секции в Ярославской области будут работать в особом режиме
Кружки и секции в Ярославской области должны открыться 15 сентября. Об этом сообщила первый заместитель директора регионального департамента образования Светлана Астафьева 10 сентября в прямом эфире Информационного агентства «Верхняя Волга».
— Сейчас в школах действуют серьезные ограничения из-за пандемии. Мы делаем всё, чтобы дети не пересекались в коридоре, столовой и не передавали друг другу инфекцию. И хотя нет федеральных документов, ограничивающих работу дополнительного образования, мы настоятельно рекомендовали своим учреждениям не начинать групповые занятия с 1 сентября. Нам нужно посмотреть, как развиваются события. И постараться пока избежать перемешивания детей из разных школ. Первые две недели учебы — это обмен заболеваемости. Чтобы максимально оградить детей от этого, мы порекомендовали проводить в учреждениях допобразования индивидуальные занятия, теоретические или с дистантом. Эти две недели закончатся 14 сентября. Мы подведем итоги, сделаем аналитику и дадим некоторые рекомендации нашим учреждениям. 15 сентября они начнут работать в обычном режиме, — пояснила Светлана Астафьева.
Но обычный режим, по данным департамента образования, будет всё-таки не таким, как в прошлом году. В кружках и секциях, как и в обычных школах, должны будут применяться санитайзеры для обеззараживания рук, термометрия, регулярные проветривания и обработка кабинетов после занятия каждой группы.
Светлана Астафьева не исключила, что учреждениям дадут еще какие-то дополнительные рекомендации.
Напомним, в Ярославской области с начала сентября пять классов закрылись на карантин по коронавирусу. Буквально 10 сентября в этот список попал шестой.