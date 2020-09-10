Откроются с 15 сентября: власти рассказали, как будут работать кружки и секции в Ярославской области

Кружки и секции в Ярославской области должны открыться 15 сентября. Об этом сообщила первый заместитель директора регионального департамента образования Светлана Астафьева 10 сентября в прямом эфире Информационного агентства «Верхняя Волга».



— Сейчас в школах действуют серьезные ограничения из-за пандемии. Мы делаем всё, чтобы дети не пересекались в коридоре, столовой и не передавали друг другу инфекцию. И хотя нет федеральных документов, ограничивающих работу дополнительного образования, мы настоятельно рекомендовали своим учреждениям не начинать групповые занятия с 1 сентября. Нам нужно посмотреть, как развиваются события. И постараться пока избежать перемешивания детей из разных школ. Первые две недели учебы — это обмен заболеваемости. Чтобы максимально оградить детей от этого, мы порекомендовали проводить в учреждениях допобразования индивидуальные занятия, теоретические или с дистантом. Эти две недели закончатся 14 сентября. Мы подведем итоги, сделаем аналитику и дадим некоторые рекомендации нашим учреждениям. 15 сентября они начнут работать в обычном режиме, — пояснила Светлана Астафьева.

