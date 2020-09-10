В Ярославле ещё один класс перевели на дистанционное обучение

В Ярославле у ученика школы № 37 — подозрение на коронавирус. Из-за этого один из начальных классов перевели на дистанционное обучение.



— Сегодня детей из этого класса перевели на дистанционное обучение, — сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова. — Если у ученика подтвердится COVID-19, то какое-то время класс будет обучаться дистанционно. Если тест окажется отрицательным, то завтра дети вернутся к очному обучению.



В настоящее время анализы ученика, у которого заподозрили коронавирус, исследуют специалисты лаборатории Роспотребнадзора. В ближайшее время они сообщат результат.

