10 сентября четверг
СЕЙЧАС +13°С
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняШесть классов отправили на дистант

Все новости

Все новости

В Ярославле ещё один класс перевели на дистанционное обучение

У одного из учеников выявили подозрение на коронавирус

3 196
11Обсудить

Поделиться

Учеников отправили на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса

Учеников отправили на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса

В Ярославле ещё один класс перевели на дистанционное обучение

В Ярославле у ученика школы № 37 — подозрение на коронавирус. Из-за этого один из начальных классов перевели на дистанционное обучение.

— Сегодня детей из этого класса перевели на дистанционное обучение, — сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова. — Если у ученика подтвердится COVID-19, то какое-то время класс будет обучаться дистанционно. Если тест окажется отрицательным, то завтра дети вернутся к очному обучению.

В настоящее время анализы ученика, у которого заподозрили коронавирус, исследуют специалисты лаборатории Роспотребнадзора. В ближайшее время они сообщат результат.

Это уже шестой по счету класс, закрытый на карантин из-за коронавируса с начала учебного года. До этого уже сообщалось о закрытии одного класса в школе № 13 и двух классов в школе № 21 Ярославля. Вчера стало известно о переводе на дистант первоклассников в школе № 24 Рыбинска и учеников 18-й школы Ярославля.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

школадистанткоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!