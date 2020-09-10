В Ярославле ещё один класс перевели на дистанционное обучение
В Ярославле у ученика школы № 37 — подозрение на коронавирус. Из-за этого один из начальных классов перевели на дистанционное обучение.
— Сегодня детей из этого класса перевели на дистанционное обучение, — сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова. — Если у ученика подтвердится COVID-19, то какое-то время класс будет обучаться дистанционно. Если тест окажется отрицательным, то завтра дети вернутся к очному обучению.
В настоящее время анализы ученика, у которого заподозрили коронавирус, исследуют специалисты лаборатории Роспотребнадзора. В ближайшее время они сообщат результат.
Это уже шестой по счету класс, закрытый на карантин из-за коронавируса с начала учебного года. До этого уже сообщалось о закрытии одного класса в школе № 13 и двух классов в школе № 21 Ярославля. Вчера стало известно о переводе на дистант первоклассников в школе № 24 Рыбинска и учеников 18-й школы Ярославля.