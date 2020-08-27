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Дистант с 20 сентября: власти ответили, что будет с обучением на удалёнке

В департаменте образования Ярославской области прокомментировали ситуацию

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Власти ответили, стоит ли ждать дистант&nbsp;

Власти ответили, стоит ли ждать дистант 

Ярославские власти рассказали, будет ли дистант с 20 сентября

На носу 1 сентября, тысячи ярославских школьников должны вернуться за парты. Вот только слухи о скором возвращении дистанционного обучения все не угасают. Сегодня ярославские власти чётко сказали, вернётся ли дистант в школы с 20 сентября.

— Планов возвращать дистант мы для себя не ставим. Такой информации у нас нет, — прокомментировали в департаменте образования Ярославской области.

В новом учебном году каждый класс будет заниматься преимущественно в одном кабинете. Детей планируют максимально разобщать при входе в школу, в здании откроют все входы и выходы. Утром всем детям и сотрудникам будут измерять температуру. Мы писали обо всех нововведениях, которые ждут школьников из-за коронавируса.

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1 сентябряЯрославльдистант
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