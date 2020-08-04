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«Отнеситесь с пониманием»: губернатор рассказал, что будет с масочным режимом

Как долго в Ярославской области продлятся ограничения

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Придется еще потерпеть

Придется еще потерпеть

Губернатор Ярославской области выпустил обращение к жителям региона, в котором объяснил ситуацию с масочным режимом.

— Уважаемые жители Ярославской области! Получил множество вопросов по поводу продления масочного режима. Масочный режим в области действует с 16 мая и до особого распоряжения. То есть маска в помещении все еще обязательна. Понимаю, что это, особенно летом, не всегда удобно. Но это необходимая мера предосторожности. Ситуация в регионе стабильная, но у нас по-прежнему каждый день есть новые заболевшие. Мы не можем допустить ухудшения обстановки: это жизни людей, огромная нагрузка на врачей и медперсонал. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием.

Почти каждую неделю власти понемногу снимают коронавирусные ограничения. И многие путаются — что уже работает, а что ещё нет. Как всё обстоит на сегодняшний день.

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COVID-19коронавирусмасочный режим
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