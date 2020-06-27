27 июня суббота
СЕЙЧАС +27°С
usd 69.13
eur 77.54
Срочно Когда откроются детские сады в Ярославле
Город Всё о коронавирусе

Антикоронавирусных ограничений стало меньше: чего всё ещё нельзя, а что уже можно. Полный список

Как работают магазины, торговые центры, поликлиники, кафе и фитнес-центры в Ярославской области

1 356
Обсудить

Поделиться

С сегодняшнего дня в Ярославле открываются торговые центры

С сегодняшнего дня в Ярославле открываются торговые центры

В Ярославской области на этой неделе ослабили ограничительные меры. С 26 июня открылась запись на приём к терапевтам и врачам-специалистам в поликлиниках, а с 27 июня власти разрешили работать торговым центрам. Правда, фудкорты, кинотеатры и прочие развлечения в них останутся пока закрыты. Со 2 июля можно будет проводить торжественные церемонии в ЗАГСах. Однако часть противокоронавирусных мер всё ещё продолжает действовать. Мы собрали для вас полный перечень того, что уже можно, а что нельзя в Ярославской области.

1

Что уже работает в обычном режиме

  • все магазины;
  • салоны связи;
  • автосалоны;
  • рынки и ярмарки;
  • автосервисы и автомойки;
  • прачечные и химчистки;
  • ритуальные услуги;
  • ремонт техники;
  • ателье;
  • фотосалоны;
  • турагентства;
  • санатории с медицинской лицензией;
  • центры подготовки документов;
  • парикмахерские, салоны красоты.

2

Что работает с ограничениями

  • кафе, рестораны, буфеты, столовые могут работать на вынос, на доставку, а летние веранды с размещением столов не менее чем за 1,5 метра друг от друг;
  • тренировки разрешены для представителей сборных команд России и регионов, профессиональных спортклубов;
  • все развлекательные спортивные мероприятия проводятся без очного присутствия зрителей;
  • фитнес-центры — по предварительной записи с загрузкой зала не более 50% и не более 20 человек;
  • гостиницы принимают только командировочных;
  • библиотеки с отдельным входом при соблюдении дистанции между посетителями не менее 1,5 метра. Читальные залы и доступ к фондам закрыты. Книги надо заказывать заранее. После сдачи литература три дня не выдается — находится на карантине;
  • музеи и зоопарк могут принимать посетителей только на открытой территории с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метра, без пересечения потоков посетителей, без предоставления системы «аудиогид» и других контактных средств для осмотра. Всё ещё запрещены групповые экскурсии;
  • МФЦ — по предварительной записи;
  • бани — только в тех районах области, где сохраняется благополучная эпидситуация и загрузкой в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности;
  • центры занятости очно предоставляют те услуги, которые в ином формате невозможно предоставить, но только по предварительной записи;
  • загсы регистрируют пары только в особых случаях (например, если невеста беременная) и без присутствия гостей. Со 2 июля эти ограничения снимут.

3

Что ещё закрыто

  • фудкорты, кинозалы и кинотеатры (за исключением автокинотеатра — им Роспотребнадзор разрешил)
    и другие развлекательных локации в торговых центрах;
  • не отменено дистанционное образование в школах, вузах и других учебных заведениях;
  • детские сады работают в режиме дежурных групп;
  • по-прежнему запрещены досуговые, развлекательные и другие массовые мероприятия с количеством посетителей более 50 человек.

4

Какую помощь оказывают больницы и поликлиники

  • экстренную и неотложную помощь по всем направлениям;
  • высокотехнологичную помощь по всем профилям — в областной больнице, в областной детской больнице, в больнице имени Соловьёва, в центральной городской больнице;
  • приём в поликлиниках по записи — терапевты, педиатры, хирурги, офтальмологи, стоматологи, кардиологи, эндокринологи, онкологи;
  • выездная служба клинико-диагностического центра областной больницы для работы в районах;
  • вакцинация детей и призывников;
  • плановое лечение пациентов с использованием вспомогательных репродуктивных технологий;
  • выдача справок для ГИБДД, для разрешения на оружие и других;
  • плановое лечение в стационарах болезней сердечно-сосудистой системы, эндокринологического, гастро- и онкопрофиля.

5

Можно ли снять маски?

Масочный режим ещё действует. Поэтому за нахождение без маски в общественных местах — в магазинах, на остановках, в транспорте — вас могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусограничениямагазиныторговые центроыполиклиникикафефитнесмасочный режим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!