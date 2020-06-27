Антикоронавирусных ограничений стало меньше: чего всё ещё нельзя, а что уже можно. Полный список

В Ярославской области на этой неделе ослабили ограничительные меры. С 26 июня открылась запись на приём к терапевтам и врачам-специалистам в поликлиниках, а с 27 июня власти разрешили работать торговым центрам. Правда, фудкорты, кинотеатры и прочие развлечения в них останутся пока закрыты. Со 2 июля можно будет проводить торжественные церемонии в ЗАГСах. Однако часть противокоронавирусных мер всё ещё продолжает действовать. Мы собрали для вас полный перечень того, что уже можно, а что нельзя в Ярославской области.

