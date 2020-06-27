Антикоронавирусных ограничений стало меньше: чего всё ещё нельзя, а что уже можно. Полный список

1
Что уже работает в обычном режиме
- все магазины;
- салоны связи;
- автосалоны;
- рынки и ярмарки;
- автосервисы и автомойки;
- прачечные и химчистки;
- ритуальные услуги;
- ремонт техники;
- ателье;
- фотосалоны;
- турагентства;
- санатории с медицинской лицензией;
- центры подготовки документов;
- парикмахерские, салоны красоты.
2
Что работает с ограничениями
- кафе, рестораны, буфеты, столовые могут работать на вынос, на доставку, а летние веранды с размещением столов не менее чем за 1,5 метра друг от друг;
- тренировки разрешены для представителей сборных команд России и регионов, профессиональных спортклубов;
- все развлекательные спортивные мероприятия проводятся без очного присутствия зрителей;
- фитнес-центры — по предварительной записи с загрузкой зала не более 50% и не более 20 человек;
- гостиницы принимают только командировочных;
- библиотеки с отдельным входом при соблюдении дистанции между посетителями не менее 1,5 метра. Читальные залы и доступ к фондам закрыты. Книги надо заказывать заранее. После сдачи литература три дня не выдается — находится на карантине;
- музеи и зоопарк могут принимать посетителей только на открытой территории с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метра, без пересечения потоков посетителей, без предоставления системы «аудиогид» и других контактных средств для осмотра. Всё ещё запрещены групповые экскурсии;
- МФЦ — по предварительной записи;
- бани — только в тех районах области, где сохраняется благополучная эпидситуация и загрузкой в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности;
- центры занятости очно предоставляют те услуги, которые в ином формате невозможно предоставить, но только по предварительной записи;
- загсы регистрируют пары только в особых случаях (например, если невеста беременная) и без присутствия гостей. Со 2 июля эти ограничения снимут.
3
Что ещё закрыто
- фудкорты, кинозалы и кинотеатры (за исключением автокинотеатра — им Роспотребнадзор разрешил)
и другие развлекательных локации в торговых центрах;
- не отменено дистанционное образование в школах, вузах и других учебных заведениях;
- детские сады работают в режиме дежурных групп;
- по-прежнему запрещены досуговые, развлекательные и другие массовые мероприятия с количеством посетителей более 50 человек.
4
Какую помощь оказывают больницы и поликлиники
- экстренную и неотложную помощь по всем направлениям;
- высокотехнологичную помощь по всем профилям — в областной больнице, в областной детской больнице, в больнице имени Соловьёва, в центральной городской больнице;
- приём в поликлиниках по записи — терапевты, педиатры, хирурги, офтальмологи, стоматологи, кардиологи, эндокринологи, онкологи;
- выездная служба клинико-диагностического центра областной больницы для работы в районах;
- вакцинация детей и призывников;
- плановое лечение пациентов с использованием вспомогательных репродуктивных технологий;
- выдача справок для ГИБДД, для разрешения на оружие и других;
- плановое лечение в стационарах болезней сердечно-сосудистой системы, эндокринологического, гастро- и онкопрофиля.
5
Можно ли снять маски?
Масочный режим ещё действует. Поэтому за нахождение без маски в общественных местах — в магазинах, на остановках, в транспорте — вас могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.