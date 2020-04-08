Я веду уроки, параллельно у меня разрывается рабочий чат, параллельно в другом чате нас всех кроют матом родители, потому что мы плохие и много задаем. Некоторые мои коллеги решили, что они еще в воскресенье могут отправить детям задание на всю неделю — они же подготовили задания, зачем публиковать постепенно? Дети сидят, эти задания делают. Естественно, никто даже не читал, что это на неделю и разбито по урокам. Там есть не пройденный еще материал — они не понимают ничего.

Мне мои ребята пишут, жалуются: «Можно я хотя бы по вашему предмету ничего не буду делать?» А мне тоже отчитываться. Конечно, нельзя! Ладно дети — родители: «Мы с сыном, пока ваши задания решали, поругались, поэтому мы ничего не будем делать. Он сказал, что ничего не будет делать, пока с дистанта не выйдет, забирайте его в школу». Куда я его заберу?

Дети дома сидят, у них нет ощущения урока, они не могут сосредоточиться. Они задания читают черт знает как. Каждого приходится с выполненным разворачивать и сто раз объяснять. Задают глупейшие вопросы, мне иногда кажется — просто издеваются. Присылает — всё неправильно. Переделывай, говорю, пока возможность есть, не зачту пока. А что неправильно? А почему неправильно? Господи, да перечитай ты задание, там всё написано! Я сижу заполняю сетевой журнал, мне сразу же пишет девочка: «А почему мне поставили три, а давайте я сразу что-нибудь сделаю!» А ты сразу не могла сделать так, как тебе написали?