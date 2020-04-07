Пошёл второй день дистанционной учёбы школьников. Учителя продолжают осваивать онлайн программы, ученики — не выходить из дома. А что родители? Для взрослых этот режим оказался тоже своеобразным испытанием. Мама школьника рассказала, как проходит домашнее обучение на самом деле.
Первый день с дистанционной учебой. Миллион попыток приклеить героя дня к стулу. Чтобы занимался и не скакал. Нулевое внимание и сосредоточенность. Три раза переписанный русский. Прочитанный вслух «Конёк-горбунок» до першения в горле и завязанного в узел языка. Море собственной работы. Дети принимают активное участие во всех conference call. Шеф смеётся, коллеги понимают. Несколько локальных ядерных взрывов. Один конфискованный планшет. Вопли и бардак. Что могу сказать по итогу дня, леди и джентльмены... «Как много нам открытий чудных готовит просвещения век!»
Мне повезло: я сижу дома и могу в течение дня разбираться в темах, звонить учителю, уговаривать ребенка, спорить, нервничать, пить валерьянку... Ну сколько угодно! А кто-то приходит вечером с работы, и его встречают хитрое чадо и учебный апокалипсис. И это у нас еще нет онлайн-формата. Мы просто получаем задания и отправляем фото выполненных работ учителю на проверку. Как она, пожилой человек, будет вычитывать эти фотографии — даже думать страшно. Но она будет. И она всегда на связи. Для всех родителей класса. Целый день. Такого треша у нашей Нины Владимировны еще не бывало, конечно. И непонятливые родители похлеще непонятливых детей. Потому что заранее в истерике. Нам, родителям, тяжело. Теперь мы и родители, и учителя одновременно. Примеряем чужую шкуру. И нам себя жалко... В Ярославле, Москве, Екатеринбурге, в Питере — у всех одна и та же беда. Всероссийский стон мам. И пап иногда. Мы вышли из зоны комфорта. Так вчера написала мне одна мама. Я не знаю, где у родителей вообще может быть зона комфорта. Возможно, там же, где легендарная точка G. Но вчера мы все поняли — где-то она все-таки была. Вчера мы все почувствовали разницу.
Хотя, давайте честно, ничего более не произошло. Я знаю немало родителей, чьи дети и в «мирное» время учатся дистанционно. Получают задания, смотрят видеоуроки, разбирают материал. Конечно, вместе с родителями. И никто из этих родителей не жалуется. Но вот нам непросто. Мы всегда были убеждены, что образование наших детей — задача школы. Ушел шалопай в класс, и полдня это головная боль учителя. А мы на подхвате. Теперь класс дома, и мы некомпетентны. Но мы все еще родители. Мы и не такое переживали. Пройдет неделя — мы, конечно, приспособимся и наладим все процессы и дисциплину. Главное — успокоиться и навести порядок. В доме, в голове, в распорядке дня. Нам придется учить своих детей — это данность. Сил на истерики у меня больше нет. Времени тоже. Сегодня у нас значимые части слова и проверка слабых орфограмм с помощью однокоренных слов. Окончания еще надо подтянуть. 2-й «А» — forever!
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