Пошёл второй день дистанционной учёбы школьников. Учителя продолжают осваивать онлайн программы, ученики — не выходить из дома. А что родители? Для взрослых этот режим оказался тоже своеобразным испытанием. Мама школьника рассказала, как проходит домашнее обучение на самом деле.

Первый день с дистанционной учебой. Миллион попыток приклеить героя дня к стулу. Чтобы занимался и не скакал. Нулевое внимание и сосредоточенность. Три раза переписанный русский. Прочитанный вслух «Конёк-горбунок» до першения в горле и завязанного в узел языка. Море собственной работы. Дети принимают активное участие во всех conference call. Шеф смеётся, коллеги понимают. Несколько локальных ядерных взрывов. Один конфискованный планшет. Вопли и бардак. Что могу сказать по итогу дня, леди и джентльмены... «Как много нам открытий чудных готовит просвещения век!»