В школах России могут продлить учебный год. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, дети могут учиться вплоть до начала ЕГЭ. Такое решение может быть принято из-за распространения коронавируса, поскольку раньше школьникам продлили каникулы.

— То, что касается сегодняшней ситуации, до 8 июня в ряде школ может быть организован учебный процесс до начала единого государственного экзамена... Мы будем смотреть в целом, как ситуация будет развиваться, — сказал Кравцов.



Он отметил, что информация о том, что школьников не планируется оставлять на второй год из-за перехода на дистанционное обучение, недостоверна.

