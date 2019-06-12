Мама первоклашки рассказала, сколько стоит собрать ребёнка в первый класс

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Жительница Ярославской области подсчитала все свои траты
Один портфель сколько стоит!
Фото: Александра Савельева
Мама первоклашки из Данилова Ярославской области Любовь Воронина готовит ребенка к 1 сентября. Уже сейчас семья думает о том, сколько придётся потратить. И чем больше думает, тем круглее глаза — если купить всё сразу, придется изрядно потратиться.
— Ещё вчера я думала, что до школьного порога нам ещё долго! Но уже сегодня понимаю, что время пронеслось с огромной скоростью и вот она, школьная парта, уже рядом, — пишет Любовь.
Итак, её список:
Итого: 40 000 рублей.
И это, друзья, бюджетный вариант! И это, друзья, 1 ребёнок! А что будет, когда мы окончим школу??
— Как собрать ребёнка в вуз? — спрашивает мама.
А вы уже собрали ребенка в школу? Во сколько уложились? Делитесь в комментариях!
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зимнюю одежду и лыжи не обязательно летом покупать, это -15тыс
и без конфет за 900р можно обойтись
и резинки на волосы подешевле можно найти, а не за 800р
а сколько еще учителя вытрясут под различными предлогами? а еще ругали образование в СССР! поди рады демократии...