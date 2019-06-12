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Образование

Мама первоклашки рассказала, сколько стоит собрать ребёнка в первый класс

Жительница Ярославской области подсчитала все свои траты

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Один портфель сколько стоит!

Фото: Александра Савельева

Мама первоклашки из Данилова Ярославской области Любовь Воронина готовит ребенка к 1 сентября. Уже сейчас семья думает о том, сколько придётся потратить. И чем больше думает, тем круглее глаза — если купить всё сразу, придется изрядно потратиться. 

— Ещё вчера я думала, что до школьного порога нам ещё долго! Но уже сегодня понимаю, что время пронеслось с огромной скоростью и вот она, школьная парта, уже рядом, — пишет Любовь.

Итак, её список:

  • учебные тетради — 1800 руб.;
  • комплекты канцелярских товаров на технологию, изо, комплекты тетрадей и пенал — 5000 руб.; 
  • портфель — 3000 руб.; 
  • школьная форма, 2 комплекта — 5000 руб.; 
  • форма для физкультуры, 2 комплекта — 3500 (если уложусь); 
  • сменная обувь — 1000 руб.; 
  • мешки для сменки, 2 комплекта под обувь и одежду — 1000 руб.;
  • зимняя одежда и обувь — 10 000 руб.;
  • блузки на смену для формы — 2000 руб.;
  • принадлежности для внеурочных занятий — 2000 руб.; 
  • деньги на обеды на первый месяц — 3000 руб.;
  • лыжи — 5000 руб.; 
  • комплекты для волос (банты, резинки, шпильки) — 800 руб.; 
  • букет — 1000 руб.;
  • и 900 руб. на расходы на мелочи типа сладостей во время покупок (мы же вместе идём по магазинам).

Итого: 40 000 рублей.


И это, друзья, бюджетный вариант! И это, друзья, 1 ребёнок! А что будет, когда мы окончим школу??

— Как собрать ребёнка в вуз? — спрашивает мама.

А вы уже собрали ребенка в школу? Во сколько уложились? Делитесь в комментариях!

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
12 июн 2019 в 09:29

зимнюю одежду и лыжи не обязательно летом покупать, это -15тыс
и без конфет за 900р можно обойтись
и резинки на волосы подешевле можно найти, а не за 800р

тырпыр
12 июн 2019 в 08:58

а сколько еще учителя вытрясут под различными предлогами? а еще ругали образование в СССР! поди рады демократии...

dos
12 июн 2019 в 07:49

и сразу же начинай копить на выпускной , там тоже наверно пол ляма насчитаешь))