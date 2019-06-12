Мама первоклашки рассказала, сколько стоит собрать ребёнка в первый класс

Мама первоклашки из Данилова Ярославской области Любовь Воронина готовит ребенка к 1 сентября. Уже сейчас семья думает о том, сколько придётся потратить. И чем больше думает, тем круглее глаза — если купить всё сразу, придется изрядно потратиться.

— Ещё вчера я думала, что до школьного порога нам ещё долго! Но уже сегодня понимаю, что время пронеслось с огромной скоростью и вот она, школьная парта, уже рядом, — пишет Любовь.



Итак, её список:

учебные тетради — 1800 руб.;



комплекты канцелярских товаров на технологию, изо, комплекты тетрадей и пенал — 5000 руб.;

портфель — 3000 руб.;

школьная форма, 2 комплекта — 5000 руб.;

форма для физкультуры, 2 комплекта — 3500 (если уложусь);

сменная обувь — 1000 руб.;

мешки для сменки, 2 комплекта под обувь и одежду — 1000 руб.;

зимняя одежда и обувь — 10 000 руб.;

блузки на смену для формы — 2000 руб.;

принадлежности для внеурочных занятий — 2000 руб.;

деньги на обеды на первый месяц — 3000 руб.;

лыжи — 5000 руб.;

комплекты для волос (банты, резинки, шпильки) — 800 руб.;

букет — 1000 руб.;