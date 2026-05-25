В Минобрнауки рассказали, сколько зарабатывают ректоры ярославских вузов

Стали известны зарплаты ректоров в вузах Ярославля

В Министерстве науки и высшего образования РФ озвучили среднемесячную заработную плату ректоров российских вузов. В таблицу с данными по итогам 2025-го вошли четыре вуза Ярославской области: ЯрГУ им. Демидова, ЯГТУ, Ярославский государственный аграрный университет и РГАТУ им. Соловьева.

Согласно официальным данными Минобрнауки, в 2025-м зарплаты руководителей ведущих вузов региона варьировались от 258 до 490 тысяч рублей.

Отметим, что не все ярославские вузы подконтрольны Министерству науки и высшего образования. ЯГПУ им. Ушинского относится к Министерству просвещения; театральный институт находится под руководством Министерства культуры, ЯГМУ — Министерства здравоохранения, а высшее военное училище противовоздушной обороны — Минобороны. Кроме того, есть и негосударственные учреждения. К примеру, «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБИНТ)».

Сколько зарабатывает ректор вуза в Ярославской области

Ректор ЯГТУ Елена Степанова в среднем по итогам 2025 года получала зарплату в районе 480 тысяч рублей. Первый проректор технического вуза Денис Наумов — чуть больше — 490 тысяч рублей.

Ректор ЯрГУ им. П. Г. Демидова Артем Иванчин — 474 тысячи рублей. Первый проректор вуза Михаил Чистяков зарабатывал 259 тысяч рублей.

В аграрном университете зарплаты чуть скромнее. Ректор ЯГАУ Светлана Гусар получала 318 тысяч рублей, а первый проректор Вадим Морозов — 290 тысяч рублей.

Ректору РГАТУ им. Соловьева Валерию Кошкину в среднем платили 376 тысяч рублей. А первому проректору Александру Сутягину — 258 тысяч рублей.

Для сравнения в соседней Костроме ректор когда-то объединенного Костромского государственного университета Денис Чайковский в 2025-м в среднем зарабатывал 309 тысяч рублей в месяц. А в Ивановском политехе зарплата ректора Елены Никифоровой составляла 280 тысяч рублей.

Аналогичный отчет в Министерстве просвещения РФ на данный момент не обнародован. Кроме того, публично не раскрывались сведения о доходах среди сотрудников Минкульта.