Создал фейковый канал, предлагающий секс-услуги. Как девятиклассник отомстил за двойку молодой учительнице. Она уволилась

Произошедшее вновь запустило обсуждение прав учителей и учеников Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Преподаватель уволилась из школы в Архангельской области после того, как ученик создал фейковый канал с ее фото, где предлагали секс за деньги. Подростка поставили на учет, но уголовное дело не возбудили. Произошедшее стало поводом поговорить о том, как изменилось образование и насколько беззащитными могут быть педагоги. Частный случай обнажил проблемы системы.

Хотел отомстить за двойку

О случившемся педагог Плесецкой средней школы рассказала на видео в одной из социальных сетей, которое привлекло внимание многих пользователей.

— Я столкнулась с буллингом со стороны ученика. Он создал аккаунт в «Телеграме», где использовал мою фотографию и распространял заведомо ложные сведения о том, что я якобы оказываю платные интимные услуги.

Педагог написала заявление в полицию, но привлечь подростка к ответственности не вышло: ему 15 лет.

Педагог отметила, что в этот же день, 26 февраля, ей присвоили первую квалификационную категорию.

— Это выглядело как признание моего труда, моего профессионализма, а через несколько часов после этого признания случилась травля, которая перечеркнула то спокойствие, ту безопасность, которую я испытывала 2,5 года, работая в этой школе, — признается девушка.

На комиссии по делам несовершеннолетних ученик в свою защиту сказал, что хотел отомстить за двойку.

— Я как сейчас помню, что он сдал абсолютно пустой лист, указав лишь имя и фамилию. То есть его месть строилась не на реальной работе, не на справедливой оценке, а на желании унизить меня как учителя.

Преподаватель обратилась к коллегам.

— Буллинг сейчас вышел за рамки школьного кабинета. Мы привыкли проводить классные часы, внеурочные мероприятия, которые направлены на то, чтобы уменьшить и искоренить это явление в классе среди учащихся, но сегодня буллинг вышел в социальные сети, он разрушает чужие аккаунты, чужие жизни, подрывает работу и безопасность, — говорит педагог. — Учитель в этой ситуации, когда сталкивается с буллингом, привык замалчивать, занимать позицию, что всё рассосется как-нибудь само. Не выносить сор из избы. Если учитель будет молчать, то буллинг будет продолжаться. Дорогие учителя, не молчите. Травля — это не частный случай. Это опасный механизм . Учителя должны перестать молчать о фактах буллинга, поскольку тишина защищает тех, кто травит.

Педагог уволилась из школы по собственному желанию и переехала в другой город.

«Не дети, а просто монстры»

Пользователи соцсетей начали рассуждать о том, как меняется система образования и отношение учеников к педагогам.

— Представители подрастающего поколения молодцы. Делают всё, чтобы окончательно угробить образовательную систему. Чтобы прогрессировал массовый отток педагогов и учителей, прибавим еще нищенские зарплаты и постоянные «походы» обиженных учеников в учебные заведения с оружием. Через десять лет учить уже некому будет. Реклама их научит питаться бургерами, чипсами и кока-колой, а отсутствие интеллекта не помешает тыкать в смартфон, заказывая себе ширпотреб, работая, в свою очередь, на низкоквалифицированной работе.

— А учителя должны проявлять солидарность. Либо он уходит из школы, либо они.

— Сейчас не дети, а просто монстры, а мы их всё считаем детьми, пусть отвечают за свои поступки, никакого уважения ни к учителям, ни к взрослым вообще, слишком детям дали много прав, они чуть что говорят, что нарушаются их права. Это уже ни в какие рамки не лезет.

Многие считают, что педагоги в школах не защищены Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

— Подростки в массе своей — это всегда волчата, и не надо им подкидывать лишнюю информацию, которая может навредить учителю. Советские учительницы не зря в массе своей были строгими и сдержанными, а то и сухарями. Потому что работать приходится с психически нестабильным контингентом, у которого гормоны на мозги давят. А страха у подростков нет даже перед смертью, что там какое-то наказание.

— Что вообще происходит с людьми? Мы раньше старших уважали, а если и злились на кого-то, то только про себя. Детей нужно учить этому, а не срываться на них.

Некоторые считают, что наказание должны понести родители, выплатив моральный ущерб. Обсуждают северяне и методы воспитания, которые, по их мнению, приводят к подобным поступкам, и безнаказанность для детей.

— А родители что же? Сказали: «Молодец, сынок, продолжай в том же духе?» Если сейчас ему это сошло с рук, то он, видимо, гордится собой. Только это совсем не здорово. Если уже в таком юном возрасте он сделал подлость, то и дальше ничего хорошего из него не получится. А подлость остается подлостью, несмотря на возраст того, кто ее совершил!

— Какой ужас, пусть девушка подает иск на родителей за моральный ущерб!

— Любое преступление требует наказания, безнаказанность порождает новое преступление.

— Верните в школу розги!

«Повсюду педагогу грозят опасности»

Евгений Ямбург, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, считает, что учителя в школах не защищены.

— Потому что учителя часто становятся объектом атаки учеников наглых совершенно, родителей, кстати говоря, тоже, которые считают, что они имеют право унизить учителя.

Ямбург считает, что есть действенные способы защиты учителя. По словам эксперта, сегодня руководителем школы является не директор, а управляющий совет.

— В управляющий совет входят представители учредителя, скажем, департамента образования, родители, старшеклассники. И там есть так называемая конфликтная комиссия. Что бы сделал я в подобной ситуации? Я бы подготовил доклад и попросил конфликтную комиссию, а я стараюсь сделать так, чтобы из родителей там были очень опытные юристы, чтобы они приняли какое-то решение.

По словам Евгения Ямбурга, учителя нередко подвергаются буллингу и травле, в том числе такое происходит и со стороны родителей.

— В этой ситуации я, если это родители делают, могу подать в суд за организацию травли учителя. Тем более сейчас депутаты будут принимать закон о защите учителя. Потому что были такие истории. Ну, например, в Питере в прошлом году прапорщик совершенно наглый пришел и избил учительницу, потому что ему показалось, что она плохо относится к его ребенку.

Если буллинг исходит со стороны ученика, ребенку снижают оценку по поведению.

— Если этот наглый тип стремится поступить в хороший вуз, дорога ему будет закрыта. Чтобы он на всю жизнь знал, что есть вещи, где в форме «казнить нельзя помиловать» ставится запятая при слове «казнить».

По словам Ямбурга, ситуации, когда родители грубят и неуважительно относятся к педагогам, нужно рассматривать публично, чтобы о них было известно в школе, в том числе с привлечением конфликтной комиссии.

— Мне жалко, что эта учительница сдалась. И жалко, что директор школы не удержал ее от этого шага и не встал стеной на ее защиту. Не беззащитен учитель, если юридически и нравственно система работает правильно.

По мнению Ямбурга, без конфликтов школа не развивается.

— Конечно, надо, если есть возможность, предупреждать эти вещи. Но всё предупредить невозможно. Возникла такая ситуация — надо реагировать быстро, оперативно и жестко, тогда остальным будет неповадно.

Уязвимость учителей в современном обществе мы до этого обсуждали с заслуженным учителем РФ и историком Александром Снегуровым. Увы, ситуаций, когда взрослые не могут защитить себя перед учениками, всё больше, и он по-своему объясняет первопричины.

По мнению Александра Снегурова, больше случаев, когда именно педагог подвергается обструкции, неуважению, непочтению и даже насилию. Статус его на сегодняшний день хрупкий, практически незащищенный .

— Казалось бы, мы имеем достаточно материалов для того, чтобы осуществлять реальную защиту педагогов: есть и Уголовный кодекс, и административный — ничего дополнительно не надо вводить, их статьи должны действовать. Кроме того, есть правила внутреннего распорядка учебного заведения, есть устав школы. Есть собрания, ученические самоуправления, педагогический и родительский советы — всё это органы, на которых можно рассматривать неблаговидные поступки. Механизмы существуют, но почему-то они не функционируют.

По его мнению, нет настоящего запроса на защиту репутации прав педагога.

— Педагогический профсоюз очень вялый, аморфный, приспособленческий. Само обозначение конфликта в школах уже считается нарушением какого-то корпоративного договора (он нигде не записан, но предполагается, что учитель не должен сообщать о нарушении дисциплины, чтобы не выносить сор из избы). Уже изба от сора задыхается, а выносить его никак нельзя.

Снегуров считает, что это говорит о детренированности гражданского общества и об отсутствии обратной связи.

— Педагоги подчас должны скрывать правонарушения в свой адрес , чтобы не стать виноватыми самим. Такой крен существует уже не один год. Отчасти поэтому мы наблюдаем рост нападений учащихся, разнузданного поведения школьников, издевательства.

В целом «пейзаж» не меняется: учитель не защищен, учительское сообщество разобщено, повсюду педагогу грозят опасности. Он действует в ситуации риска, иногда даже защищая других детей от нападения. Александр Снегуров заслуженный учитель РФ, историк

Историк считает, что в школе должен быть сплоченный педагогический коллектив, как было у выдающихся соотечественников-педагогов — Макаренко и других.

— У них атмосфера была такая, что о любом конфликте было известно и он разбирался на общем собрании, где каждый имел свой голос. И дети сами развенчивали хулигана, оскорблявшего педагога или других детей . Это должно делать сообщество. Это основа, база нравственного влияния. Но большая часть учеников сегодня инертна — она не поддерживает хулигана, но и не осуждает. Нравственное чутье подавлено.

По мнению Снегурова, это влияет и на то, что учащиеся выбирают домашнее и очно-заочное обучение.

— Просто люди не хотят быть свидетелями постоянных стычек, пороков, которые распространяются на переменах и даже уроках. Это такое гибридное соглашательство с тем, что порок побеждает: «Ну а мы уйдем на домашнее обучение». Но я не осуждаю этих людей, нет.

Снегуров считает, что всё это может повторяться, пока в школы не будет возвращен настоящий педагогический диалог:

— Когда учителя именно советуются на педсоветах, а не выступают по заранее заготовленным текстам. Когда на родительском собрании будут обсуждать реальные вопросы. И пока у педагога не будет страха перед администратором, пока не будет нормальных учительских профсоюзов, пока администрация не будет привязана к рейтингам…

Редакция 29.RU связалась с Плесецкой средней школой, где работала педагог. Поговорить с директором не удалось: та на момент написания материала находилась в отпуске. Заместители с журналистом поговорить не смогли. Редакция свяжется с представителями школы после выхода директора из отпуска.

Уголовное дело не завели

Как рассказали 29.RU в областном УМВД, 4 марта 2026 года в полицию обратилась педагог Плесецкой средней школы. Она сообщила, что увидела в мессенджере страницу, на которой была размещена ее фотография с информацией об оказании интимных услуг.

«По данному факту сотрудниками ОМВД России „Плесецкий“ проведена проверка. Установлено, что фейковую страницу в мессенджере разместил ученик 9-го класса школы. Причиной стало недовольство полученными оценками. Страница была размещена три дня, после чего школьник ее удалил».

Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета». На момент совершения противоправных действий несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

«В связи с совершением общественно опасного деяния подросток поставлен на учет в органах внутренних дел, с ним проводится профилактическая работа», — рассказали в областном УМВД.

Педагоги говорят о большой нагрузке и маленьких зарплатах, работать в школе многие не хотят Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Можно ли взыскать компенсацию с родителей

Как объясняет юрист Анастасия Нибаракова, привлечь к ответственности могут с 14 или 16 лет, в зависимости от преступления. При этом к административной — только с 16.

— В случае если лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, по факту произошедшего сотрудники полиции всё равно проводят процессуальную проверку и выносят постановление об отказе в возбуждении дела, — поясняет Нибаракова.

Однако постановление об отказе — это основание для обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства для компенсации морального вреда или возмещения материального ущерба.

— В данном случае привлекаются в том числе родители несовершеннолетнего и устанавливается, в связи с чем было совершено преступление. Связано ли это с, например, аморальным поведением пострадавшей стороны. Бывают случаи, когда человек повел себя не так по отношению к несовершеннолетнему, что-то сказал или предложил, и это побудило совершить проступок, — отметила юрист.

Кроме того, устанавливают, насколько надлежащим образом родители воспитывали своего ребенка и могут ли негативные последствия быть объяснены этим.

— Например, если ребенок гуляет допоздна, родители не знают, где он находится после школы, не знают, что он делает в социальных сетях, не смотрят за учебой, игнорируют замечания от педагогов или не ходят на родительские собрания или личные беседы. Всё это влияет на сумму морального вреда, который могут взыскать с родителей.

Ребенка поставили на учет: последствия

В полиции рассказали, что школьника, отомстившего педагогу за двойку, поставили на учет в органы внутренних дел. Как объясняет Нибаракова, это подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН). Такое существует в каждом отделе полиции.

— Сотрудники подразделения посещают семью, осуществляют контроль за поведением несовершеннолетнего, — объясняет юрист функции ведомства. — Строже должен становиться контроль со стороны педагогических работников, поскольку школу информируют о том, что ребенок состоит на учете в ПДН.

Родителей подростка вызывают на беседы в комиссию по делам несовершеннолетних, которые работают при администрациях округа.

Некоторые считают, что современные подростки чувствуют безнаказанность Источник: Дарья Пона / 74.RU

— Там обсуждают, почему ребенок так себя ведет, за ним устанавливают контроль, проводят профилактические беседы и при необходимости повторно вызывают на комиссию. Могут вынести предупреждение родителям. Это влияет на будущую характеристику ребенка.

По словам Анастасии Нибараковой, если ребенок захочет поступить в достойное образовательное учреждение, постановка на учет может препятствовать этому. Факт совершения преступления даже без привлечения к уголовной ответственности будет отражен в базе данных.

Если ребенок совершает тяжкое или особо тяжкое преступление и даже не состоит на учете, но в характеристике семьи указано, что родители не осуществляют за ним контроль, злоупотребляют алкоголем, ранее ребенок совершал правонарушения, прогуливал школу, это влечет помещение ребенка в центр временного содержания для несовершеннолетних либо в спецучреждение.

— В этом случае полиция обращается с ходатайством в суд, и суд определяет необходимость направления в такие учреждения. Но это только при совершении тяжких или особо тяжких преступлений и в случае недостижения возраста привлечения к уголовной ответственности .