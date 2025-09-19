НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Рособрнадзор серьезно взялся за школьную программу: ее будут менять из-за перегруженности

Рособрнадзор серьезно взялся за школьную программу: ее будут менять из-за перегруженности

Учителя разучились объективно ставить оценки

126
Проще учиться не станет

Проще учиться не станет

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Большинство предметов стандартной школьной программы перегружены темами на 15–30%, заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев. Его слова прозвучали в Санкт-Петербургском горном университете во время круглого стола «Качество образования — основа достижения национальных целей».

«Анализ экспертного сообщества высших учебных заведений показал, что большинство предметов стандартной школьной программы от 15 до 30% перегружены темами», — сказал Музаев.

Примерами таковых тем Музаев не поделился. По его словам, сейчас ведется работа по пересмотру «школьных стандартов», но речь не идет об упрощении, лишь о приведении программ в соответствие с «реальными потребностями». Они должны будут соответствовать бесшовному переходу в высшие учебные заведения.

Музаев отметил, что перегрузка предметов школьной программы создает дополнительную нагрузку на учителей, что сказывается на образовательном процессе, а сопутствующие бюрократическая нагрузка и большое количество требований отвлекают их от качественного образования. Сейчас преподаватели занимаются отчетами и пытаются достичь рейтингов, не дающих объективной оценки, пишет ТАСС.

Также Музаев посетовал, что в 1990-е и 2000-е годы была потеряна «культура объективного оценивания», что повлекло вопросы о несоответствии, когда документы поступают в вузы.

«Это не значит, что за красивый аттестат, золотую или серебряную медаль кто-то получил деньги, материальную ценность. Часто это просто хорошие отношения с родителями, маленькие населенные пункты, где все друг друга знают», — объяснил глава Рособрнадзора.

Школьники и учителя ежегодно сталкиваются с различными изменениями в программе, уроках и даже домашних заданиях. О том, что поменялось в этом году, рассказали в отдельном материале.

Женя Авербах
корреспондент
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
