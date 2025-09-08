«Решил, мол, гори оно всё. Ну и ушел». Почему учителя бегут из школ

Кадровый голод наблюдается среди всех школьных учителей — и педагогов начальной школы, и предметников. «Фонтанка» поговорила с педагогами российских школ, которые уходили из учебных заведений. Основной причиной их решения оказалась совсем не зарплата.

«Хулиганы приходили в школу и плохо себя вели»

Руководитель отдела «Бизнес» «Фонтанки.ру» Денис Лебедев начинал как учитель английского языка. Еще школьником он решил стать учителем русского и литературы. Во время учебы в РГПУ им. А. И. Герцена выяснилось, что людей с такой специальностью очень много. Отыскать место по своему направлению молодой учитель не смог — пришлось стать учителем английского языка.

«Так я, выпускник самой крутой языковой школы в своем городе, стал учителем английского в „простой школе“. Непременным условием моим было классное руководство. И вот мне, 19-летнему, дали под начало 6 „а“ класс. И параллели 5–6–7-х для уроков английского», — рассказал Лебедев.

Нынешний журналист «Фонтанки» очень старался учить детей английскому, но главным для него стало классное руководство. Эту работу молодой учитель «принял близко к сердцу», а всё свое свободное время посвящал общению с родителями и детьми.

«Дико было участвовать в процессе лишения родительских прав мамы-наркоманки-торговки, которая посылала свою дочку, мою ученицу, разносить наркотики покупателям. Получать вопросы о воспитании трудных подростков от взрослых дядь и теть для меня тоже было необычно, но я честно старался. Ну и, разумеется, мало кто из родителей воспринимал меня всерьез», — поделился он.

Из неприятных моментов работы экс-учитель выделяет управление классными деньгами и бюрократические вопросы. Однако к увольнению подтолкнул беспредел со стороны выпускников школы. Ушедшие после 9-го класса хулиганы приходили в учебное заведение и отбирали деньги у учеников класса Лебедева.

«Ушедшие после 9-го класса хулиганы приходили в школу и плохо себя вели… Я оказался один на один со своими сложностями — ни директор, ни завуч меня не поддержали. И я прямо обиделся… Мой класс на следующий год должны были превращать в профильный. У него должен был появиться другой классный руководитель. Тоже было обидно. И я решил, мол, гори оно все. Ну и ушел», — заключил нынешний редактор «Фонтанки».

«Уволилась со скандалом. Всё, хватит»

Петербургская учительница физики Дарья уволилась в 2023 году из школы Центрального района. Проработала молодой педагог в учебном заведении несколько лет.

«Я закончила на преподавателя по физике. Мне нравилось популяризировать науку. Это было в 2020-м. Тогда популяризация науки была еще не очень понятным делом — найти работу было довольно сложно. Решила, что пока подожду с этим и поработаю на той специальности, которую получила», — рассказала девушка.

По словам Дарьи, главная причина ухода — пожилой директор, которая вела себя неадекватно и непрофессионально. «Ушла из-за директора — женщины 70+. Она вела себя довольно непрофессионально, могла пригласить в кабинет и начать орать, отчитывать как ребенка. Еще что-то запрещать, не связанное с трудовым договором. Ее решения нельзя было оспорить никак», — объясняет педагог.

Проработала учительница физики два года и всё время хотела уйти. Как поделилась девушка, в самом конце учебного года она уволилась со скандалом и словами «всё, хватит».

«Когда пришла, то там был второй учитель физики. Он уволился через полгода, и мне без моего согласия отдали вести всю школу. Мне был 21 год. Я проработала так полгода, потом поступила в магистратуру. Сказала начальству, что мне тяжело совмещать, поэтому надо, чтобы какие-то классы забрали. Мне говорили: выбирай, либо это, либо школьное образование. Говорила, что не буду выбирать и уйду, если не ослабят нагрузку», — рассказала Дарья.

Последней каплей стало ЕГЭ. У Дарьи были планы на время проведения экзаменов, хотела поехать вожатой в детский лагерь. Однако девушку без ее ведома включили в состав тех, кто будет организовывать проведение экзаменов. Она пришла к директору школы, чтобы обсудить ситуацию.

«Мне нахамили сильно в кабинете. Я разозлилась и сказала, что забираю документы. Мне сказали — ну и забирай. Вышла, сразу подписала и ушла», — заключила Дарья.

После этого бывшая учительница работала графическим дизайнером в Росатоме, а позже в пресс-центре ИТМО и Научно-исследовательском институте Арктики и Антарктики. Недавно Дарья снова вернулась в школу, но в другую. С новым молодым директором сложились хорошие отношения.

«Родители могли, условно, выпить, позвонить»

Юлия работала в трех московских школах — и везде учителем начальных классов. Не так давно перешла на позицию в рекламное агентство, которое занимается украшением парков в Москве.

«Я работала без выходных. Всем учителям постоянно написывала администрация в общий чат — у меня телефон не замолкал. Было очень много отчетности, которую нужно было сдавать. В началке должна быть небольшая загрузка — ты отводишь 4–5 уроков, и всё. Нас нагружали кучей дополнительной работы и внеурочной деятельностью. В школе я находилась с восьми утра до шести вечера. Так практически каждый день. В выходные администрация хотела, чтобы мы постоянно отвечали на звонки и делали рассылки. Нет своего пространства и отдыха. Постоянно круговорот тетрадей, подготовка к урокам, совещания… Когда нужно было проверять тетрадки, ночью?» — поделилась Юлия.

Юлия уволилась из школы в никуда в возрасте 30 лет. Она считает, что к этому привела комбинация из давления администрации и детей-хулиганов, которых массово отправили в её класс.

Учительницей начальных классов Юлия работала в рядовой школе на окраине Москвы. Здесь было много тех, кто вырос в детдоме и получил квартиру, — отношения с такими семьями складывались непростые.

«Родители могли, условно, выпить, позвонить и говорить, что я плохо учу детей и не готовлюсь к урокам. Сказать, зачем я пришла, раз ничего не могу якобы дать детям… У меня в 4-м классе был ребенок-второгодник. Он один день ходил в школу, а потом неделю не ходил. Он не умел ни читать, ни писать. Я не шучу. Но виновата была в этом я, а мама же на контакт не шла», — описала ситуацию бывшая учительница начальных классов.

Еще неприятной для Юлии стала агитация прививок среди родителей. Экс-педагог посетовала, что ее против желания принуждали собирать подписи. «Я говорила, что не имею морального права агитировать родителей, не зная, есть ли аллергия у детей или нет. Меня вызывали на ковер к директору и спрашивали, почему я не могу собрать достаточное количество. Давили очень жестко и могли орать», — рассказала женщина корреспонденту «Фонтанки».

Юлия уволилась, но с удовольствием пришла на выпускной к ученикам. «Немножечко свербит сердце… Ну, может быть, снова пойти в школу? Потом вспоминаю всё плохое и больше не хочу», — заключила она.

«К счастью, случился карантин»

Учительница русского языка и литературы из Самарской области Елена поделилась с журналистом, что еще со времен своей учебы в школе хотела «нести знания детям». Сначала мечтала быть историком, но потом влюбилась в филологию.

В 2018 году после учебы на филфаке попала в школу по первой вакансии. Однако хватило сил у девушки всего на два года. «Мне, молодому специалисту, дали не самые лучшие классы. Среди них был один коррекционный. Нагрузка была приличная — 40 часов в неделю и больше. Еще тетради проверять и так далее. Меня хватило на два года, потом ушла из общего образования», — рассказала она.

Никаких конфликтов ни с администрацией, ни с коллективом у девушки не было. Основной причиной стали коррекционные классы. На второй год у молодого педагога остались только они. «У меня нет дефектологического образования, приходилось выкручиваться самой. Усталость сильно накапливалась. Думаю, что начала выгорать», — объяснила Елена.

В последний год своей работы молодая учительница вела уроки в трех коррекционных классах, один из которых находился под ее классным руководством. Дисциплину девушка поддерживала с трудом. «У меня были жуткие проблемы с нервами. Однажды два мальчика из класса подрались. Один другому сломал нос. Это было после уроков и вообще в другой части школы. Меня сделали за это ответственной как классную руководительницу», — поделилась она.

Еще навалилась огромная нагрузка, куча документации и различные внеклассные мероприятия, что постоянно отвлекало от преподавания. Одним из самых негативных моментов она назвала добровольно-принудительную агитацию за одну из политических партий.

«Это было перед локдауном, когда все на дистанционку ушли. После педсовета директриса назначила меня и еще нескольких педагогов ходить по квартирам в районе, где расположена школа, и агитировать людей голосовать», — рассказала девушка.

Елена попыталась отказаться, но не смогла. «Сказали, это обязательно. Но, к счастью, случился карантин, все отменилось», — заключила она.

Девушка с 2022 года начала работать репетитором в онлайн-школе. Этот опыт она называет более позитивным.

Зарплата?

Все опрошенные корреспондентом «Фонтанки» педагоги назвали свою зарплату недостаточной, но всё же не считают ее главной причиной решения об увольнении, а лишь сопутствующим фактором.