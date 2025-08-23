НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ваш ребенок идет в школу? Психолог из Ярославля объяснила, как подготовить его к учебе без слез и стресса

Ваш ребенок идет в школу? Психолог из Ярославля объяснила, как подготовить его к учебе без слез и стресса

Публикуем рекомендации от эксперта

Психолог рассказала, как помочь ребенку адаптироваться к началу учебного года

Психолог рассказала, как помочь ребенку адаптироваться к началу учебного года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

До начала нового учебного года осталось чуть больше недели. Магазины уже ломятся от разнообразия канцтоваров и школьной формы. Но помимо покупки всего необходимого важно психологически подготовить детей к началу учебы.

Как это сделать, в беседе с 76.RU рассказала практикующий психолог из Ярославля — Наталия Калиниченко.

Как понять, готов ли ребенок к школе

Как отметила эксперт, у детей бывает пять видов готовности к началу учебного года: эмоциональная, социальная, когнитивная, мотивационная и физиологическая.

Наталия Калиниченко

Идеальный психологический настрой ребенка на школу едва ли существует, но важно оценить, в каких видах готовности у ребенка большая зрелость, а какие, наоборот, вызывают трудности.

Наталия Калиниченко

практикующий психолог, сказкотерапевт, член Европейской ассоциации психоаналитической психотерапии

Основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

  1. мотивационная готовность: строит планы на новый учебный год, узнает о новых предметах, активно включен в подготовку канцелярии, формы и т. д.

  2. социальная готовность: ждет встречи с одноклассниками, с кем-то инициирует встречи до первого сентября, рассуждает о внеучебных мероприятиях.

  3. эмоциональная готовность: позитивный настрой на учебный год, спокойное отношение к возможным изменениям (смена учителя, расписания, правил в школе и т. д.), отсутствие тревожности «наперед».

  4. когнитивная готовность напрямую связана с тем, насколько качественно провел ребенок каникулы и смогли ли его высшие психические функции перезагрузиться. Когнитивная функция выражается в способности ребенка долго концентрироваться на задании или анализировать его, задает вопросы из школьной программы об устройстве мира и т. д.

  5. физиологическая готовность во многом зависит от сформированности режимных моментов. Например, налаженные процессы сна и бодрствования (легко просыпается утром, быстро засыпает вечером), способность к планированию времени и нагрузки.

Когда лучше начинать подготовку к школе

Подготовку к началу учебного года строит начинать за 10–14 дней, советует психолог Наталия Калиниченко.

«Однако, если вы знаете, что у вашего ребенка есть трудности в адаптации / в адаптационных механизмах, то возвращаться к школьному режиму лучше раньше — за три недели», — рассказала эксперт.

Если же вы замечаете, что ваш ребенок к не хочет возвращаться к учебе, стоит применить правило трех «П»: понять, принять и помочь. То есть исключить ругание и угрозы.

Наталия Калиниченко

Важно разделить чувства ребенка, это не вернет ему желание идти в школу, но сократит пропасть непонимания внутри семьи.

Наталия Калиниченко

практикующий психолог, сказкотерапевт, член Европейской ассоциации психоаналитической психотерапии

К примеру, можно провести такой диалог:

«Я вижу, приближение нового учебного года расстраивает тебя (ты раздражен — понимаю твой негатив). Да, школа не всегда интересна и проста, но таковы правила нашей жизни».

Кроме эмоциональной поддержки, важно понять причину, что именно вызывает сильный негатив у ребенка. Вероятно, есть сложности, которые можно решить с помощью специалиста или школьной администрации. Например, в ситуации школьного буллинга, конфликты с учителем и тд.

Тревожные сигналы возможной дезадаптации к новому учебному году:

  • резкие перепады настроения или высокий уровень агрессии при упоминании школы;

  • абсолютная незаинтересованность в обновлении гардероба и канцелярии в школу;

  • отказ обсуждать планы на учебный год даже в легкой шутливой форме;

  • внезапно появившиеся в августе «беспричинные» головные боли, навязчивые движения и т. д.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в школах Ярославля, как и по всей России, вступят в силу важные изменения. Они затронут как саму систему образования, так и организационные аспекты учебного процесса. В этом материале редакция 76.RU собрала перечень нововведений, которые изменят жизнь школьников.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
