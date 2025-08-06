Писал экзамен вместе со своей девушкой. Школьник решил пересдать ЕГЭ и набрал 100 баллов

Артемий — выпускник престижной новоуральской гимназии, которая регулярно попадает в список лучших школ в России Источник: Артемий Третьяков

Школьнику из Новоуральска Свердловской области Артемию Третьякову пришлось дважды бороться за 100 баллов на ЕГЭ — он рискнул и решил пересдать экзамен по русскому языку. Со второй попытки вместо 73 баллов подросток получил заветную «сотку»!

Кроме русского языка, он сдал ЕГЭ по истории на 91 балл и обществознание — на 94 балла. История Артемия — в материале наших коллег из E1.RU.

«Я больше всего готовился к русскому, и мне было очень обидно, что у меня такой маленький балл. Историю и обществознание я и так хорошо знал, — признался E1.RU Артемий. — Оказалось, что я недостаточно готов к сочинению, баллы сняли за него, но со второй попытки я смог исправить все мои маленькие ошибки».

К экзаменам школьник готовился только со своей учительницей — Ларисой Кисельниковой. Никаких репетиторов не надо, когда педагог готов заниматься с тобой в любое время. Учительница поддержала решение о пересдаче и помогала Артемию.

«Она предложила мне ходить в школу, писать сочинения каждое утро, конечно, я не мог отказаться от такого. Родители тоже поддержали, сказали: „Соберись, это не дело, это не твой результат“», — вспоминает подросток.

Мне особо-то не было страшно, я уже был более спокоен и даже с какой-то злостью шел на экзамен, что вот надо сейчас пойти и выдать из себя все, что можно. Артемий Третьяков школьник из Новоуральска, сдал ЕГЭ на 100 баллов

Мало кто из школьников решил воспользоваться вторым шансом, в аудитории с Артемием во время пересдачи было всего три человека.

«Моя девушка тоже пересдала русский язык, она тоже хотела поднять свой балл, — продолжил Артемий. — Когда я дождался повторного результата, то не поверил, если честно, что у меня и правда 100 баллов. Начал переспрашивать у учителей, перезагружать страничку, не верил. Потом обрадовался. Моей девушке тоже удалось улучшить баллы».

В 10-м классе в гимназии подарили Артемию путевку в «Артек» — за особые успехи в обучении Источник: Артемий Третьяков

Артемий решил поступать в президентскую академию РАНХиГС в Москве на специальность «государственное и муниципальное управление».

«В Москве намного больше карьерного роста и возможностей, среди преподавателей Мединский, Кириенко — такие знаменитости приходят на пары, — считает выпускник престижной гимназии. — Да и я ведь за знаниями еду, учиться хочется дальше».

Подросток посоветовал другим школьникам, которые будут поступать в вузы в следующем году, не забывать про отдых.

«Очень важно голову разгружать, как по мне», — уверен Артемий.

Есть люди, которые сидят по восемь часов в день за учебой, но это ничего не даст, потому что надо все-таки давать себе отдохнуть. Артемий Третьяков школьник из Новоуральска, сдал ЕГЭ на 100 баллов

«И из этих восьми часов только два пройдут с пользой, что-то усвоится, а остальные шесть часов это только усилят усталость», — добавил Артемий.