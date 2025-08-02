Вам не пройти этот тест по географии: с ним справятся либо знатоки, либо путешественники. Спорим?

Считаете, что отлично ориентируетесь по карте и сможете правильно указать даже самый затерянный уголок на глобусе? Знаете, где север, а где юг, и легко найдете путь даже в самых запутанных уголках планеты? Или просто любите проверять свои знания о мире и неожиданно узнавать новое? Если так, то мы подготовили для вас 10 непростых вопросов. Поверьте, справиться с ними будет совсем не просто даже тем, кто считает себя настоящим знатоком географии. Ну что, готовы? Тогда поехали!
Какая достопримечательность не входит в список семи чудес света?
Александрийский маяк
Мавзолей в Галикарнасе
Висячие сады Семирамиды
Пизанская башня
В какой стране, кроме Франции, есть Лувр?
Кувейт
Бахрейн
Объединенные Арабские Эмираты
Катар
В какой из этих стран есть населенный пункт с названием Москва?
Кения
Индия
Аргентина
Вьетнам
На сколько стран распалась Югославия?
4
5
6
8
На территории какой страны находится древний город Иераполис?
Турция
Греция
Кипр
Армения
В какой из этих европейских стран есть остров в форме сердца?
Словения
Хорватия
Венгрия
Испания
Название какой из этих стран произошло от слова «деревня»?
Ирландия
Лихтенштейн
Финляндия
Канада
Какое европейское государство местные жители называют «Земля в облике сердца»?
Франция
Монако
Босния и Герцеговина
Чехия
Какой географический объект скопировали китайцы один в один?
Европейскую деревню
Российский город
Швейцарские Альпы
Водопад Виктория
Чем защищаются от злых духов жители племени в Лаосе?
Костями убитых животных
Макетами оружия
Оберегами из ракушек
Носят одежду задом наперед