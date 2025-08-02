Вам не пройти этот тест по географии: с ним справятся либо знатоки, либо путешественники. Спорим?

Считаете, что отлично ориентируетесь по карте и сможете правильно указать даже самый затерянный уголок на глобусе? Знаете, где север, а где юг, и легко найдете путь даже в самых запутанных уголках планеты? Или просто любите проверять свои знания о мире и неожиданно узнавать новое? Если так, то мы подготовили для вас 10 непростых вопросов. Поверьте, справиться с ними будет совсем не просто даже тем, кто считает себя настоящим знатоком географии. Ну что, готовы? Тогда поехали!