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Вам не пройти этот тест по географии: с ним справятся либо знатоки, либо путешественники. Спорим?

Всего 10 вопросов выведут вас на чистую воду

169
1 комментарий
Мир огромен&nbsp;— и в каждой точке на карте скрывается своя история или тайна | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМир огромен&nbsp;— и в каждой точке на карте скрывается своя история или тайна | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мир огромен — и в каждой точке на карте скрывается своя история или тайна

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Считаете, что отлично ориентируетесь по карте и сможете правильно указать даже самый затерянный уголок на глобусе? Знаете, где север, а где юг, и легко найдете путь даже в самых запутанных уголках планеты? Или просто любите проверять свои знания о мире и неожиданно узнавать новое? Если так, то мы подготовили для вас 10 непростых вопросов. Поверьте, справиться с ними будет совсем не просто даже тем, кто считает себя настоящим знатоком географии. Ну что, готовы? Тогда поехали!

ТЕСТПройден 22 раза
1 / 10

Какая достопримечательность не входит в список семи чудес света?

  • Александрийский маяк

  • Мавзолей в Галикарнасе

  • Висячие сады Семирамиды

  • Пизанская башня

2 / 10

В какой стране, кроме Франции, есть Лувр?

  • Кувейт

  • Бахрейн

  • Объединенные Арабские Эмираты

  • Катар

3 / 10

В какой из этих стран есть населенный пункт с названием Москва?

  • Кения

  • Индия

  • Аргентина

  • Вьетнам

4 / 10

На сколько стран распалась Югославия?

  • 4

  • 5

  • 6

  • 8

5 / 10

На территории какой страны находится древний город Иераполис?

  • Турция

  • Греция

  • Кипр

  • Армения

6 / 10

В какой из этих европейских стран есть остров в форме сердца?

  • Словения

  • Хорватия

  • Венгрия

  • Испания

7 / 10

Название какой из этих стран произошло от слова «деревня»?

  • Ирландия

  • Лихтенштейн

  • Финляндия

  • Канада

8 / 10

Какое европейское государство местные жители называют «Земля в облике сердца»?

  • Франция

  • Монако

  • Босния и Герцеговина

  • Чехия

9 / 10

Какой географический объект скопировали китайцы один в один?

  • Европейскую деревню

  • Российский город

  • Швейцарские Альпы

  • Водопад Виктория

10 / 10

Чем защищаются от злых духов жители племени в Лаосе?

  • Костями убитых животных

  • Макетами оружия

  • Оберегами из ракушек

  • Носят одежду задом наперед

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
С ним справятся дураки. Большинство "знаний" - бесполезный мусор.
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