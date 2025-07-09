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Образование Студентов ждут масштабные изменения: когда Минобрнауки проведет реформу образования

Студентов ждут масштабные изменения: когда Минобрнауки проведет реформу образования

Старшекурсники смогут доучиться спокойно

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Нововведения коснутся только поступающих | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Нововведения коснутся только поступающих | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Нововведения коснутся только поступающих

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Полный переход на новую систему высшего образования произойдет в 2027 году. К этому времени в вузах должны полностью отказаться от классической Болонской системы. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

Болонская система образования — трехуровневая структура образования: бакалавриат, магистратура и докторантура. Каждую последующую степень нельзя получить без предыдущей.

«Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую модель? Общий ответ — это с 2027 года вся система перейдет», — сказал замминистра на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил, что переход может состояться в 2026–2027 годах. По его словам, сейчас сформировалось полное представление об этой модели. Он отметил, что еще предстоит провести большую работу по изменению федерального законодательства.

Президент России Владимир Путин уже подписал указ о совершенствовании национальной системы высшего образования. Она предусматривает три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантуру взамен привычных бакалавриата и магистратуры.

Пилотный проект с такой формой обучения уже стартовал в нескольких вузах в мае 2023 года. В нем участвуют:

  • Московский авиационный институт;

  • Университет науки и технологий МИСИС;

  • Московский педагогический государственный университет;

  • Балтийский федеральный университет;

  • Санкт-Петербургский горный университет;

  • Томский государственный университет. 

Афанасьев обратил внимание, что Минобрнауки РФ планирует увеличить число вузов — участников пилотного проекта. 

Дипломы нынешних студентов-бакалавров не потеряют своей значимости. Переходить на новую систему образования будут постепенно. Те, кто уже учится по старой программе, смогут успешно завершить обучение без каких-либо изменений.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Болонская система образования Минобрнауки Студенты Пилотный проект
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