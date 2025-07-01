«Нас на сайте школы перепутали». Двойняшки стали мультибалльницами по ЕГЭ

Слева — Анастасия, а справа — София, не запутайтесь! Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Двойняшки Анастасия и София Королёвы учатся в 104-й гимназии в Екатеринбурге, а недавно стало известно, что обе они стали мультибалльницами по ЕГЭ, получив «сотку» по одному предмету и очень высокие баллы по другим. Наши коллеги из E1.RU встретились с неразлучными сестрами и узнали их секрет успешной сдачи экзаменов (спойлер: иногда нужно просто давать себе время на отдых).

Перепутали даже на сайте школы

Хоть девочки и похожи как две капли воды, экзамены они сдавали разные. Соня набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, а по обществознанию — 98. Настя же получила максимальный результат по литературе, а вот английский язык написала на 97.

Сестер объединило то, что у каждой из них во втором предмете была лишь одна ошибка.

Школьницы рассказали E1.RU, что никогда в жизни не получали троек, у обеих — аттестат с отличием, а готовиться к экзамену начали лишь в одиннадцатом классе, купив курсы в онлайн-школе.

«Там подготовка направлена на каждого ученика, а в простой школе больше упор делают на отстающих. Если у тебя уровень знаний выше среднего, то бессмысленно сидеть на этих уроках, если ниже — ты можешь просто ничего не понять», — убеждена Настя.

Девочки рассказали, что никогда в своей жизни не получали троек Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Увлечения у сестер тоже общие: обе выпустились из театральной студии «Дом хрустальный» родной гимназии и занимались во Дворце творчества одаренности и технологий. Двойняшки стали настоящими звездами спектакля «Юнона и Авось», получив несколько первых мест и Гран-при на городских конкурсах.

Одноклассники и учителя до сих пор порой путают девочек, а вот сами они уверяют, что никогда не пользовались своим внешним сходством.

«Нас на сайте школы перепутали и написали, что у меня 100 баллов по литературе, а у Насти — 100 по русскому», — привела недавний пример Соня.

Обе сестры играют в театре и получили премию за участие в постановке «Юнона и Авось» Источник: София Королёва

Соня считает, что один из секретов успешной сдачи ЕГЭ — в том, чтобы всегда находить время на отдых. Без передышек в подготовке невозможно выложиться на все сто в самый важный момент — на экзамене.

А вот Настя уверена, что занятия должны быть регулярными: нельзя откладывать подготовку до января или февраля, когда уже нужно писать заявление на выбор предметов для сдачи. А еще важно быть внимательной к деталям, ведь каждая ошибка может стоить очень дорого.

«Мне не было сложно, потому что всё сто раз делала и последний пробник тоже на 100 баллов написала. Сложно было только со временем, потому что я чуть-чуть не укладывалась», — рассказала Настя Королёва.

Настя и Соня редко расстаются, но поступать планируют в разные города Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

«Наша мама сказала, что не ожидала от нас таких результатов, — продолжила Настя. — Она думала, что всё будет несколько хуже, от 80 до 90 баллов. Мне кажется, когда мы готовились, она даже иногда говорила нам: „Хватит, нужно остановиться чуть-чуть“».

«Меня начинало это уже злить»

Несмотря на уверенность в себе, тот день, когда девочки увидели заветные 100 баллов, ни Соня, ни Настя не забудут никогда.

«На ЕГЭ у меня была проблема только с сочинением, потому что вопрос, на мой взгляд и на взгляд моего учителя, был составлен неправильно, — поделилась Соня Королёва. — Тема была такая: „Должны ли друзья поддерживать друг друга в трудных жизненных ситуациях“».

Я боялась смотреть на результаты по русскому из-за сочинения. Если бы мне его не засчитали — я бы потеряла 20 баллов в первичной системе, а это почти половина экзамена. София Королёва сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

«И когда я увидела свои 100 баллов — очень обрадовалась, это было неожиданно и очень приятно», — призналась Соня.

Девочки сошлись во мнении в том, что ЕГЭ не показывает реальных знаний школьников Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Настя же до последнего не хотела знать, сколько получила за ЕГЭ по литературе. Посмотреть баллы она решила после того, как сдаст английский язык. Правда, все планы нарушило одно сообщение.

«Я не хотела смотреть результаты, чтобы себя не сбивать, если там вдруг не сотка, — рассказала Настя. — Все спрашивали, как я написала, сколько у меня баллов. Меня начинало это уже злить. Мы стояли на крыльце, зашли в школу, и вдруг мне пришло сообщение от мамы. Я открыла его и сразу увидела эту сотку, сначала не поверила своим глазам».

Буквально минут 20–30 до начала другого экзамена я узнаю, что у меня 100 баллов. Меня так трясло в этот момент, даже в аудитории продолжался мандраж. Анастасия Королёва сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов

А может, ну его, этот ЕГЭ?

Сестры сошлись во мнении, что ЕГЭ не показывает реальных знаний школьников. Дело в том, что ты можешь знать о предмете всё, кроме какой-то узкой темы — и, как назло, именно ее вытянешь на экзамене.

«Тебе может просто не повезти, и попадется тема, которую сложно раскрыть в формате ЕГЭ. Всё-таки ты можешь знать намного больше того, что есть в критериях экзамена, — считает Соня. — Лично у меня было внутреннее желание сдать всё на максимальный балл, максимально выложиться, а по-другому зачем стараться, если можно не готовиться и написать спокойно на 60 баллов?»

«Мне тоже кажется, что ЕГЭ не показывает полную картину мира, но при этом всё равно какие-то базовые знания отражает», — поддержала сестру Настя.

София хочет поступить на направление «Реклама и связи с общественностью», а Настя — стать лингвистом. Сестры уже давно решили, что уедут из Екатеринбурга, а для поступления рассматривают Санкт-Петербург, Казань и Пермь.

Правда, девочкам будет грустно расставаться друг с другом, ведь они привыкли всё делать вместе.

Совсем скоро неразлучным двойняшкам предстоит разъехаться по разным городам Источник: София Королёва