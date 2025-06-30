«Не хочу носки вязать и продавать на остановке»: как тотально глухая студентка стала крутым дизайнером

Ира потеряла слух в два года, но это не помешало ей получить творческую профессию Источник: Наталья Лапцевич

Улыбчивая Ира Бенифанд родилась в музыкальной семье, но по злой иронии судьбы с двух лет живет в полной тишине. Внезапное осложнение на уши в раннем детстве полностью лишило ребенка мира звуков, но не интереса к творчеству. Сейчас девушке 22, и она уже дипломированный дизайнер с большим потенциалом. Ира уверена: ее особенность не помешает ей брать заказы и делать крутые проекты.

«Я с детства много рисовала»

Наши коллеги из 74.RU встретились с Ириной и ее преподавателем Наталией Лисевской в стенах челябинского колледжа «Сфера». Четыре года назад девушка поступила сюда по совету мамы и не ожидала, что ее так затянет будущая профессия.

Ирина училась на графического дизайнера Источник: Наталья Лапцевич

Ира из Трехгорного Челябинской области, там живет ее семья, многие в регионе знают дядю Ирины — музыканта Илью Бенифанда. Но учиться ей пришлось в Челябинске — в школе-интернате № 10 для глухих и слабослышащих детей. После окончания, как и многие выпускницы интерната, Ира собиралась учиться на швею, но неожиданно свернула в другое направление.

«Мама видела, что я с детства много рисовала, поэтому посоветовала учиться на дизайнера. Говорит: „Зачем тебе на швею учиться, это же неинтересно“. Если бы не она, я бы не подумала пойти на эту специальность, — пожимает плечами девушка. — Четыре года обучения были очень интересными, и я хочу работать дизайнером. Мне нравится оформлять упаковки, книги, разрабатывать фирменный стиль».

Ира владеет языком жестов, но активно пользуется и голосовым помощником, и социальными сетями Источник: Наталья Лапцевич

Мы общаемся с Ирой через сурдопереводчика, но, как выяснилось, на занятиях и в личном общении с педагогом и со сверстниками девушка давно научилась обходиться без посредников.

«Ира хорошо читает по губам, плюс очень помогает искусственный интеллект, — говорит преподаватель профессиональных дисциплин колледжа „Сфера“ Наталия Лисевская. — Я в прошлом году им читала историю дизайна, она на телефон лекцию записывает, а голосовой помощник преобразовывает всё в текст. Спасибо ИИ, он очень много сделал для людей с инвалидностью. Плюс еще в чем: она всё это потом перечитать может и другим ребятам отправляет, если их нет на занятии. Конечно, в дизайне очень много терминов, помимо версток, у нас и „Фотошоп“, и „Иллюстратор“, и графический дизайн, и живопись, поэтому, если что-то непонятно, Ира пишет мне в „Телеграме“, и я там уже объясняю».

Гламурная молочка и маскот для барбершопа

В учебной аудитории, где мы находимся, представлено несколько проектов Иры, один из них — целая линейка упаковки для молочной продукции с необычными вкусами: например, для десерта со вкусом мяты, зеленого яблока и гречишного меда или йогурта с лавандой, лесными ягодами и горным медом. Это уже не просто дизайнерский проект, идею фактически можно брать и запускать в производство.

«Это гламурный дизайн, он понравится подросткам и молодежи», — говорит Ира.

Приглядитесь к логотипу: кого вы на нем видите? Источник: Наталья Лапцевич

«На логотип обратите внимание, — акцентирует ее наставник. — Это пчела, которая превращается в корову. Очень круто! Это абсолютно профессиональная работа».

Варианты продукции в линейке разнообразные Источник: Наталья Лапцевич

С проектом «Нектарное молоко» Ира участвовала в международном конкурсе упаковки и дошла до финала.

«Она нигде не написала, что она инвалид, участвовала наравне со всеми, получила диплом, — говорит преподаватель. — Со мной потом организаторы связывались, когда я им сказала, что дети слабослышащие, они очень удивились. Там нужно было кратко о себе написать, и она написала только про свой проект. Мне кажется, она вообще комплексов не испытывает по этому поводу. Я, например, блондинка, а у нее вот такая особенность».

Этого маскота скоро можно будет встретить на Северке Источник: Наталья Лапцевич

В качестве своей дипломной работы Ира разработала проект по ребрендингу одной из челябинских парикмахерских. Говорит, это реальный проект, который горожане вскоре смогут увидеть вживую.

«Сейчас барбершопы набирают популярность, я взялась переделать женскую парикмахерскую в мужскую. Придумала вот такого человечка — это маскот. Надеюсь, мой дизайн поможет привлечь больше клиентов», — улыбается девушка.

«Пока обычные дети уточняют, Ира заканчивает проект»

Но все-таки одну отличительную черту своих слабослышащих студентов (всего их в группе четверо) преподаватель отмечает особенно: «Они такие: вижу цель — не вижу препятствий. Им даешь задание — они садятся и делают. Обычные дети ходят, что-то переспрашивают, уточняют, что делать, а за это время Ира уже заканчивает проект. Потому что есть желание. Она прямо говорит: „Я не хочу быть инвалидом, сидеть носки вязать и продавать на остановке“. Эти дети очень замотивированы. Они не хотят быть инвалидами и сидеть на шее у государства, они хотят получить профессию, у них здоровые амбиции».

У Ирины большие творческие планы, и у нее обязательно всё получится Источник: Наталья Лапцевич