«Нам включили не тот текст». Сотни школьников получили 0 баллов на ОГЭ по русскому: всё из-за ошибки организаторов

Школьникам едва не испортили оценки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В двух городах Подмосковья девятиклассники получили 0 баллов на ОГЭ по русскому за изложение. Это одно из главных заданий экзамена, в котором ученик должен пересказать на бумаге прослушанный текст. Причиной обнуления результатов стала ошибка организаторов: подросткам включили не тот аудиофайл.

С проблемой столкнулись школьники из Дубны и Чехова Московской области. По словам выпускников, в день сдачи ОГЭ, 9 июня, всё прошло штатно. Но когда пришли результаты, оказалось, что более двухсот человек за изложение получили ноль баллов. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина со ссылкой на сообщения школьников.

Вот что написали дети: «У всех, кто писал в 7-й школе, за изложение ноль баллов. Как оказалось, нам включили не то изложение. А сейчас нам говорят либо согласиться с результатами, либо идти на пересдачу».

«В Чехове ровно та же ситуация, что и в Дубне. Мы писали ОГЭ по русскому языке в 3-й школе. В 1–5-й аудитории включили не тот текст, из-за чего у всех изложения — аннулировано. Нам кажется, что пересдавать мы не обязаны из-за их ошибки. Но и соглашаться не горим желанием. Многим в связи с этим испортили аттестат».

В обязательный экзамен по русскому языку в 9-м классе входит изложение. Для выполнения этого задания ученики должны прослушать запись текста, который зачитывает актер, а затем письменно пересказать его близко к содержанию. Девятиклассникам включают аудио длиной в 2–3 минуты дважды.



Всего за это задание можно получить 6 баллов. Учащиеся должны передать главную мысль текста, логику повествования, конкретные факты, а также соблюсти правила орфографии и пунктуации.

В Рособрнадзоре ситуацию публично не комментировали. Но после волнений в социальных сетях ситуацию смогли разрешить. В Министерстве образования Московской области редакции MSK1.RU ответили, что пересдавать ОГЭ подмосковным девятиклассникам не придется.

«Принято решение, что работа будет перепроверена по тексту, который прозвучал, в рамках процедуры апелляции в пользу ребенка. Детям переписывать работу не придется. В настоящее время управлениями образования округов ведется работа с каждым родителем», — сообщили в Минобре Подмосковья.