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Образование Во всех школах России появится новый сотрудник. Кто это и что будет делать

Во всех школах России появится новый сотрудник. Кто это и что будет делать

Специальную должность поручил ввести Владимир Путин

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25 комментариев
Новый сотрудник будет отвечать за воспитание школьников | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНовый сотрудник будет отвечать за воспитание школьников | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Новый сотрудник будет отвечать за воспитание школьников

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Владимир Путин поручил ввести в школах новую должность. Ее название — советник по воспитанию. Об этом 16 июня сообщил ТАСС со ссылкой на Кремль.

Указ президента касается всех государственных и муниципальных школ. Срок исполнения — 1 октября 2025 года. Далее отчитываться об этой работе необходимо будет ежегодно.

«Обеспечить введение во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в целях формирования единой воспитательной среды», — говорится в поручении.

Регионам помогут ввести новые должности сразу два ведомства: Минпросвещения и Росдетцентр. Они до 1 июля организуют методическое обеспечение и сопровождение. Известно, что советник должен будет помогать воспитательной работе с учениками. Например, способствовать сотрудничеству между школами и детскими общественными объединениями.

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Школа Путин Воспитание Должность Сотрудник
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Комментарии
25
Гость
14 часов
Особистов уже со школы внедряют... приплыли.
Гость
14 часов
Школы в медресе когда начнут переименовывать?
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