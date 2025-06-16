Во всех школах России появится новый сотрудник. Кто это и что будет делать

Владимир Путин поручил ввести в школах новую должность. Ее название — советник по воспитанию. Об этом 16 июня сообщил ТАСС со ссылкой на Кремль.
Указ президента касается всех государственных и муниципальных школ. Срок исполнения — 1 октября 2025 года. Далее отчитываться об этой работе необходимо будет ежегодно.
«Обеспечить введение во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в целях формирования единой воспитательной среды», — говорится в поручении.
Регионам помогут ввести новые должности сразу два ведомства: Минпросвещения и Росдетцентр. Они до 1 июля организуют методическое обеспечение и сопровождение. Известно, что советник должен будет помогать воспитательной работе с учениками. Например, способствовать сотрудничеству между школами и детскими общественными объединениями.