Во всех школах России появится новый сотрудник. Кто это и что будет делать

Новый сотрудник будет отвечать за воспитание школьников Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Владимир Путин поручил ввести в школах новую должность. Ее название — советник по воспитанию. Об этом 16 июня сообщил ТАСС со ссылкой на Кремль.

Указ президента касается всех государственных и муниципальных школ. Срок исполнения — 1 октября 2025 года. Далее отчитываться об этой работе необходимо будет ежегодно.

«Обеспечить введение во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в целях формирования единой воспитательной среды», — говорится в поручении.