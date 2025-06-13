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Образование Тест Невероятно сложный тест по географии: только гений ответит на 10 из 10

Невероятно сложный тест по географии: только гений ответит на 10 из 10

Обойдетесь без подсказок?

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Вот сейчас и проверим, кому дольше всех придется водить пальцем по карте | Источник: Маргарита Власкина / E1.RUВот сейчас и проверим, кому дольше всех придется водить пальцем по карте | Источник: Маргарита Власкина / E1.RU

Вот сейчас и проверим, кому дольше всех придется водить пальцем по карте

Источник:

Маргарита Власкина / E1.RU

Наверняка каждый из вас знает о великих и могучих реках вроде Волги, Лены или Амура. Но что насчет других водных артерий мира? Уверены ли вы, что без запинки определите, где течет Лимпопо, какая страна гордится рекой Чу, а где протекает река с самым длинным названием? И чтобы проверить это, мы подготовили для вас 10 заковыристых вопросов. Обещаем: ответить правильно на все из них будет крайне нелегко даже для тех, кто считает себя истинным знатоком географии. Ну что, готовы?

ТЕСТПройден 29 раз
1 / 10

В какой стране берет истоки река Рейн?

  • Германия

  • Нидерланды

  • Швейцария

  • Франция

2 / 10

В какой из этих стран находится река Чу?

  • Вьетнам

  • Лаос

  • Кыргызстан

  • Эритрея

3 / 10

В какой стране находится дельта реки, которую называют голубой веной Африки?

  • Иордания

  • Сомали

  • Египет

  • Бурунди

4 / 10

Какую страну прославила ночная река Уата-Рике?

  • Чили

  • Пакистан

  • Монако

  • Кения

5 / 10

Где протекает река Маккензи?

  • Англия

  • США

  • Канада

  • Никарагуа

6 / 10

Где находится река с самым длинным названием — Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху?

  • Мексика

  • Бразилия

  • Индия

  • Новая Зеландия

7 / 10

В какой из этих стран протекает река Тиса?

  • Россия

  • Албания

  • Белоруссия

  • Венгрия

8 / 10

В какой из этих стран находится река, которую прозвали «Голубой дракон»?

  • Япония

  • Португалия

  • Индонезия

  • Турция

9 / 10

Какая из этих рек не разделяет Россию и Китай?

  • Амур

  • Уссури

  • Аргунь

  • Бугульдейка

10 / 10

По территории каких стран протекает Лимпопо?

  • ЮАР, Замбия, Бурунди

  • Кения, Зимбабве, Бразилия

  • Ботсвана, ЮАР, Зимбабве, Мозамбик

  • Это вымышленная река

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
География Страна Река Германия Франция США Китай Граница Туризм Россия Африка Швейцария Португалия Канада ЮАР
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