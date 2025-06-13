Невероятно сложный тест по географии: только гений ответит на 10 из 10

Наверняка каждый из вас знает о великих и могучих реках вроде Волги, Лены или Амура. Но что насчет других водных артерий мира? Уверены ли вы, что без запинки определите, где течет Лимпопо, какая страна гордится рекой Чу, а где протекает река с самым длинным названием? И чтобы проверить это, мы подготовили для вас 10 заковыристых вопросов. Обещаем: ответить правильно на все из них будет крайне нелегко даже для тех, кто считает себя истинным знатоком географии. Ну что, готовы?