Невероятно сложный тест по географии: только гений ответит на 10 из 10

Наверняка каждый из вас знает о великих и могучих реках вроде Волги, Лены или Амура. Но что насчет других водных артерий мира? Уверены ли вы, что без запинки определите, где течет Лимпопо, какая страна гордится рекой Чу, а где протекает река с самым длинным названием? И чтобы проверить это, мы подготовили для вас 10 заковыристых вопросов. Обещаем: ответить правильно на все из них будет крайне нелегко даже для тех, кто считает себя истинным знатоком географии. Ну что, готовы?
В какой стране берет истоки река Рейн?
Германия
Нидерланды
Швейцария
Франция
В какой из этих стран находится река Чу?
Вьетнам
Лаос
Кыргызстан
Эритрея
В какой стране находится дельта реки, которую называют голубой веной Африки?
Иордания
Сомали
Египет
Бурунди
Какую страну прославила ночная река Уата-Рике?
Чили
Пакистан
Монако
Кения
Где протекает река Маккензи?
Англия
США
Канада
Никарагуа
Где находится река с самым длинным названием — Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху?
Мексика
Бразилия
Индия
Новая Зеландия
В какой из этих стран протекает река Тиса?
Россия
Албания
Белоруссия
Венгрия
В какой из этих стран находится река, которую прозвали «Голубой дракон»?
Япония
Португалия
Индонезия
Турция
Какая из этих рек не разделяет Россию и Китай?
Амур
Уссури
Аргунь
Бугульдейка
По территории каких стран протекает Лимпопо?
ЮАР, Замбия, Бурунди
Кения, Зимбабве, Бразилия
Ботсвана, ЮАР, Зимбабве, Мозамбик
Это вымышленная река