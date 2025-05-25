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Образование Власти хотят превратить ВПР в переводной экзамен. Что изменится для школьников

Власти хотят превратить ВПР в переводной экзамен. Что изменится для школьников

Инициативой поделился глава Рособрнадзора Анзор Музаев

379
1 комментарий
Пока школы не обязаны выставлять оценки за ВПР | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПока школы не обязаны выставлять оценки за ВПР | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Пока школы не обязаны выставлять оценки за ВПР

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Всероссийские проверочные работы (ВПР) могут перейти в статус переводного школьного экзамена. То есть оценка за них будет приравниваться к итоговой оценке ученика по предмету. Об этом РИА Новости рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Нужно довести до конца работу, посмотреть, как внедряются в жизнь Всероссийские проверочные работы, и следующим шагом — мое личное видение, если всё мы правильно сделаем, и экспертное, учительское сообщества это воспримут, — следующим шагом вместо экзаменов переводных всё-таки усилить статус Всероссийских проверочных работ, это аналог», — отметил Музаев.

Он отметил, что пока выставление оценки за ВПР носит только рекомендательный характер.

«Последняя встреча с учителями у меня была в Татарстане, по итогам проведения ВПР мы обсуждали, многие учителя меня просили этот статус прописать не как рекомендательный, а как обязательный, чтобы они ссылались на наш документ и приравнивали ее к итоговой оценке», — заключил Музаев.

Всероссийские проверочные работы были введены как экспериментальный проект в 2015 году. Однако постепенно стали проводится ежегодно во всех школах с 4-го по 11-й класс. Они нужны для оценки эффективности работы школы и степени усвоения программы учениками. Отличительная особенность ВПР — задания составляются и оцениваются по единому стандарту.

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Комментарии
1
Гость
1 час
ВПР - это как показатель как хорошо учит школа, поэтому и выставление оценок носит рекомендательный характер. А теперь они это хотят на детей перевести, типа учитель плохо учит, но виноваты дети? А по некоторым предметам, дети узнают о ВПР за пару дней, при этом материял охватывает и предыдущие классы.
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