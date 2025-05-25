Власти хотят превратить ВПР в переводной экзамен. Что изменится для школьников

Пока школы не обязаны выставлять оценки за ВПР Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Всероссийские проверочные работы (ВПР) могут перейти в статус переводного школьного экзамена. То есть оценка за них будет приравниваться к итоговой оценке ученика по предмету. Об этом РИА Новости рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Нужно довести до конца работу, посмотреть, как внедряются в жизнь Всероссийские проверочные работы, и следующим шагом — мое личное видение, если всё мы правильно сделаем, и экспертное, учительское сообщества это воспримут, — следующим шагом вместо экзаменов переводных всё-таки усилить статус Всероссийских проверочных работ, это аналог», — отметил Музаев.

Он отметил, что пока выставление оценки за ВПР носит только рекомендательный характер.

«Последняя встреча с учителями у меня была в Татарстане, по итогам проведения ВПР мы обсуждали, многие учителя меня просили этот статус прописать не как рекомендательный, а как обязательный, чтобы они ссылались на наш документ и приравнивали ее к итоговой оценке», — заключил Музаев.