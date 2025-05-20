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Голову сломаете! (Не)реально сложный тест по истории: ответить на два вопроса — уже подвиг

Проверим, кто вы: знаток, гуглер или просто везунчик

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Вы еще скажите тут, что в старину игрушек не было! | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВы еще скажите тут, что в старину игрушек не было! | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вы еще скажите тут, что в старину игрушек не было!

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

История — штука интересная, наполненная домыслами, вымыслами, а иногда и откровенной фантастикой. Одни события дошли до нас почти без искажений, другие факты обросли несметным количеством приписок. А вы хорошо знаете события, происходившие в мире? Попробуйте отличить голый исторический факт от ловко замаскированной выдумки. Только предупреждаем: будет ну очень сложно!

ТЕСТПройден 34 раза
1 / 10

Действительно ли в СССР были сухой закон и запрет курения?

  • Чистая правда

  • Не было такого

  • Сухой закон был, а вот курить не запрещали

  • Курение было под запретом, а вот сухого закона не было

2 / 10

Правда или нет? Австралийские солдаты воевали против Турции, а турецкие солдаты сражались в Корее.

  • Всё правда

  • Всё неправда

  • Турецкие солдаты воевали в Корее, а вот австралийские против Турции — никогда

  • Австралийские солдаты воевали против Турции, однако сама Турция никогда не отправляла своих военных в Корею

3 / 10

Ученые до сих пор спорят, кто же открыл Америку — Христофор Колумб или Америго Веспуччи. При этом оба мореплавателя были уроженцами одной страны — Италии. Правда это или нет?

  • Чистая правда

  • Колумб родился в Испании, Веспуччи — в Италии

  • Колумб родился в Великобритании, а Веспуччи — в Италии

  • Они оба родились не в Италии

4 / 10

Говорят, у древних греков и римлян были схожие божества. Например, Афина и Минерва — обе покровительствовали мудрости, ремеслам и военному делу.

  • 100% верно

  • В корне неверно

  • Минерва покровительствовала только ремеслам и поэтам, Афина была богиней войны

  • Минерва покровительствовала мудрости, войне и ремеслам, Афина была богиней войны и мудрости

5 / 10

Считается, что Первая мировая война началась с убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда, наследника Австро-Венгерской короны, и его супруги в Сараево. Так ли это?

  • Всё так и было

  • Это всё неправда

  • Да, только это случилось не в Сараево

  • Да, но только супруга эрцгерцога осталась жива

6 / 10

Ярослав Мудрый выдал всех дочерей за иностранных правителей — так ли это?

  • Чистая правда

  • Не было такого

  • Только двух дочерей

  • Только одну дочь

7 / 10

Белка и Стрелка стали первыми собаками, выведенными на орбиту Земли. Согласны?

  • Да

  • Нет

  • На орбите Земли первой побывала только Белка

  • На орбите Земли первой была собака Лайка

8 / 10

Правда ли, что Столетняя война длилась меньше 100 лет, а самая короткая война — всего 38 минут?

  • Правда

  • Неправда

  • Частично: Столетняя война длилась больше 100 лет

  • Частично: самая короткая война длилась больше 38 минут

9 / 10

Бостонское чаепитие стало протестом американских колонистов на действия британского правительства. Это была их реакция на повышение налогов на кофе и запрет пить чай. Так ли это?

  • Да, всё верно

  • Нет, неправда

  • Про повышение налогов на кофе — верно, про запрет пить чай — неверно

  • Про повышение налогов на кофе — неверно, про запрет пить чай — верно

10 / 10

В 1971 году 17-летняя Джулиана Кёпке упала с высоты 10 000 метров с самолета и сумела выжить в течение 11 дней в тропических лесах. Правда или нет?

  • Полная правда

  • Всё неверно

  • Она упала с меньшей высоты

  • Это случилось не в 1971 году

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