Голову сломаете! (Не)реально сложный тест по истории: ответить на два вопроса — уже подвиг

Вы еще скажите тут, что в старину игрушек не было!

История — штука интересная, наполненная домыслами, вымыслами, а иногда и откровенной фантастикой. Одни события дошли до нас почти без искажений, другие факты обросли несметным количеством приписок. А вы хорошо знаете события, происходившие в мире? Попробуйте отличить голый исторический факт от ловко замаскированной выдумки. Только предупреждаем: будет ну очень сложно!