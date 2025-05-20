Голову сломаете! (Не)реально сложный тест по истории: ответить на два вопроса — уже подвиг

История — штука интересная, наполненная домыслами, вымыслами, а иногда и откровенной фантастикой. Одни события дошли до нас почти без искажений, другие факты обросли несметным количеством приписок. А вы хорошо знаете события, происходившие в мире? Попробуйте отличить голый исторический факт от ловко замаскированной выдумки. Только предупреждаем: будет ну очень сложно!
Действительно ли в СССР были сухой закон и запрет курения?
Чистая правда
Не было такого
Сухой закон был, а вот курить не запрещали
Курение было под запретом, а вот сухого закона не было
Правда или нет? Австралийские солдаты воевали против Турции, а турецкие солдаты сражались в Корее.
Всё правда
Всё неправда
Турецкие солдаты воевали в Корее, а вот австралийские против Турции — никогда
Австралийские солдаты воевали против Турции, однако сама Турция никогда не отправляла своих военных в Корею
Ученые до сих пор спорят, кто же открыл Америку — Христофор Колумб или Америго Веспуччи. При этом оба мореплавателя были уроженцами одной страны — Италии. Правда это или нет?
Чистая правда
Колумб родился в Испании, Веспуччи — в Италии
Колумб родился в Великобритании, а Веспуччи — в Италии
Они оба родились не в Италии
Говорят, у древних греков и римлян были схожие божества. Например, Афина и Минерва — обе покровительствовали мудрости, ремеслам и военному делу.
100% верно
В корне неверно
Минерва покровительствовала только ремеслам и поэтам, Афина была богиней войны
Минерва покровительствовала мудрости, войне и ремеслам, Афина была богиней войны и мудрости
Считается, что Первая мировая война началась с убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда, наследника Австро-Венгерской короны, и его супруги в Сараево. Так ли это?
Всё так и было
Это всё неправда
Да, только это случилось не в Сараево
Да, но только супруга эрцгерцога осталась жива
Ярослав Мудрый выдал всех дочерей за иностранных правителей — так ли это?
Чистая правда
Не было такого
Только двух дочерей
Только одну дочь
Белка и Стрелка стали первыми собаками, выведенными на орбиту Земли. Согласны?
Да
Нет
На орбите Земли первой побывала только Белка
На орбите Земли первой была собака Лайка
Правда ли, что Столетняя война длилась меньше 100 лет, а самая короткая война — всего 38 минут?
Правда
Неправда
Частично: Столетняя война длилась больше 100 лет
Частично: самая короткая война длилась больше 38 минут
Бостонское чаепитие стало протестом американских колонистов на действия британского правительства. Это была их реакция на повышение налогов на кофе и запрет пить чай. Так ли это?
Да, всё верно
Нет, неправда
Про повышение налогов на кофе — верно, про запрет пить чай — неверно
Про повышение налогов на кофе — неверно, про запрет пить чай — верно
В 1971 году 17-летняя Джулиана Кёпке упала с высоты 10 000 метров с самолета и сумела выжить в течение 11 дней в тропических лесах. Правда или нет?
Полная правда
Всё неверно
Она упала с меньшей высоты
Это случилось не в 1971 году