Русский язык против вас: разберетесь, где ошибка, или уже всё потеряно?

Мы годами учили русский язык — с уроками, диктантами и контрольными. Но что осталось с тех пор в голове? Этот тест проверит, насколько вы еще помните школьную программу. Всего 10 вопросов — но каждый из них способен сломать мозг и сбить с толку. Удастся ли вам блестяще пройти этот экзамен или завалитесь — напишите в комментариях.