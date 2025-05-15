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Образование Тест Русский язык против вас: разберетесь, где ошибка, или уже всё потеряно?

Русский язык против вас: разберетесь, где ошибка, или уже всё потеряно?

Пройдите тест и проверьте, насколько хорошо вы помните школьные уроки

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1 комментарий
Осторожно: этот тест напомнит, как вы ненавидели контрольные | Источник: Игорь До / E1.RUОсторожно: этот тест напомнит, как вы ненавидели контрольные | Источник: Игорь До / E1.RU

Осторожно: этот тест напомнит, как вы ненавидели контрольные

Источник:

Игорь До / E1.RU

Мы годами учили русский язык — с уроками, диктантами и контрольными. Но что осталось с тех пор в голове? Этот тест проверит, насколько вы еще помните школьную программу. Всего 10 вопросов — но каждый из них способен сломать мозг и сбить с толку. Удастся ли вам блестяще пройти этот экзамен или завалитесь — напишите в комментариях.

ТЕСТПройден 56 раз
1 / 10

Правило о том, что безударные гласные в корне проверяют ударением, проходят в начальной школе. Найдите вариант, где не ко всем словам можно подобрать проверочное.

  • Ст…рожка, м…довый, д…лекий

  • Гр…чи, д…ждливый, п…тнистый

  • Зв…зда, л…нейка, м…ршрут

  • Ст…льные, г…родской, осл…пительная

2 / 10

Какое слово написано с ошибкой?

  • Грейпфрут

  • Капучино

  • Шоппинг

  • Продюсер

3 / 10

Найдите словосочетание без ошибки

  • Машина сгорела дотла

  • Трагедия началась

  • Цены подешевели

  • Делать прививку

4 / 10

Вставьте пропущенное слово: «Судя по карте, глубины в тех местах были невелики — не больше… метров» (Кир Булычев, «Конец Атлантиды»).

  • Пятьсот

  • Пятисот

  • Пятиста

  • Пятисотен

5 / 10

Что означает слово «квинтэссенция»?

  • Основа, самая сущность чего-либо

  • Философское учение о гармонии стихий

  • Стиль в архитектуре, сочетающий пять классических направлений

  • Вершина творения, мастерства

6 / 10

Где правильно образована форма множественного числа слов «дно», «брелок», «шило»?

  • Дны, брелки, шилы

  • Донья, брелоки, шилья

  • Днища, брелки, шила

  • Донья, брелоки, шилы

7 / 10

Найдите глагол второго спряжения

  • Гнуть

  • Брить

  • Смотреть

  • Надеяться

8 / 10

В какой строке все слова нужно писать через дефис?

  • Светло…зеленый, хитрить по…лисьи, пол…лимона

  • По…новому, под…мышки, нежданно…негаданно

  • Ва…банк, пол…вагона, жар…птица

  • Два…три человека, будет по…вашему, полу…ботинки

9 / 10

Как напишете правильно это выражение?

  • Скрепя сердце

  • Скрипя сердцем

  • Скрепя сердцем

  • Скрипя сердцам

10 / 10

В каком предложении неверно стоят запятые?

  • Ее знобило, и она куталась в платок.

  • В вазе стоящей у окна, зеленели ветки.

  • Мать, упираясь руками в лавку, сидела и, глядя на дверь, ждала.

  • Я остался здесь на неделю, то есть до воскресенья или до понедельника.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Русский язык Грамотность Пунктуация Орфографические ошибки ЕГЭ Школьные знания Запятые Ошибка Отличник Успеваемость
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Комментарии
1
Гость
1 час
В натуре дети быстра учити рускава языка.
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