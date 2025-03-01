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Образование Больше возможностей на бюджет: в России стартовали новые правила для приема в вузы

Больше возможностей на бюджет: в России стартовали новые правила для приема в вузы

Абитуриенты могут подавать документы в вузы с 20 июня

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Теперь можно будет подать документы на программы магистратуры через портал «Госуслуги» | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаТеперь можно будет подать документы на программы магистратуры через портал «Госуслуги» | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Теперь можно будет подать документы на программы магистратуры через портал «Госуслуги»

Источник:

В России начали действовать новые правила приема в вузы, а также обновился список предметов для поступления на разные специальности. Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что следует знать абитуриентам, а также с чем придется столкнуться тем, кто хочет поступить в магистратуру.

— Для абитуриентов при поступлении созданы более понятные и комфортные условия, у талантливых ребят появляется еще больше возможностей претендовать на бюджет. Вся высшая школа отстраивается таким образом, чтобы готовить сильные кадры для ведущих отраслей экономики, — поделился с РИА Новости глава Минобрнауки.

Абитуриенты могут подавать документы в вузы с 20 июня. Прием на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры действует до 1 сентября. А вот на учебу по контракту и дополнительный набор студентов вузы осуществляют до 1 октября. Главное, что теперь можно будет подать документы на программы магистратуры через портал «Госуслуги».

Фальков подчеркнул, что теперь во всех вузах абитуриентам при поступлении можно участвовать в конкурсе на пять специальностей и направлений. Такую возможность можно использовать одновременно как по программам бакалавриата, так и специалитета в каждом вузе. Ранее количество специальностей устанавливалось вузом, но не должно было превышать пяти программ для поступления.

К тому же абитуриент может получить дополнительные баллы при поступлении, если будет иметь при себе допобразование по дополнительным общеобразовательным программам. А вот зачисление на бюджетные места будут осуществлять не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Подать его будет возможно через портал «Госуслуги» и только в один вуз на выбранную специальность.

Министерство решило, что если в университете нет мест для поступления по отдельной квоте, но есть места по особой квоте, то университет может отдать эти места тем, кто не попал в отдельную квоту. А вот что касается перечня экзаменов, которые нужно сдать для поступления в вузы, то Минобрнауки сохранил обязательную сдачу экзамена по русскому языку для всех специальностей и направлений подготовки в вузах России.

В университетах, кроме русского языка, есть еще обязательные предметы. Их можно будет выбрать из списка, который предоставит абитуриенту вуз. А еще можно выбрать один или два предмета из оставшихся. Университет может сам выбрать, какие предметы будут обязательными, или предложить сделать это абитуриенту.

Для иностранных абитуриентов правила подачи документов в вуз тоже изменились. Теперь они должны будут в обязательном порядке сдать экзамен по русскому языку. Но есть исключение: если обучение на программе с первого курса идет на иностранном языке, то экзамен сдавать не нужно. Раньше вузы сами решали, какие экзамены сдавать иностранцам, которые хотят учиться на платном отделении.

Экзамен по иностранному языку остается для таких направлений подготовки, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Раньше экзамен хотели убрать.

Все обновления начнут действовать с 1 марта 2025 года до 1 сентября 2029 года.

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Образование Вуз Университет ЕГЭ Учеба Высшее образование Иностранные студенты
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