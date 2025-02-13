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Образование Маме пришлось уволиться с работы, семья постоянно в разъездах: история 9-летнего шахматного гения из России

Маме пришлось уволиться с работы, семья постоянно в разъездах: история 9-летнего шахматного гения из России

Поговорили с семьей Ромы Шогджиева, которого называют одним из ведущих мировых игроков в шахматы

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Рома Шогджиев стал международным мастером по шахматам раньше всех в мире. Тем самым он установил мировой шахматный рекорд. Свой статус он получил в 9 лет, 10 месяцев и 7 дней на взрослом турнире RadnickiChess IM в Сербии. На нем же он выполнил норму мастера международной шахматной федерации (FIDE).

— В первом туре я вообще играл 5 часов 17 минут. Этот турнир был в Белграде. Сначала я выиграл три партии. Потом у меня было проиграно с международным мастером, но я сумел выстоять, — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU Роман Шогджиев.

Начать заниматься шахматами Роме помог случай в 4 года. Когда его отец разбирал коробку, мальчик увидел игру и попросил показать ее.

В шахматную школу мальчика привели в 7 лет. Его талант наставники оценили сразу. Сейчас Рома занимается каждый день, а обучают его 7 тренеров.

— В случае с Ромой сразу было видно, что он очень яркий. У него быстрый расчет вариантов. Его главное качество — это то, что он адаптируется к незнакомым позициям. Он сразу принимает решение. И правильное решение. И это делает его одним из ведущих игроков в мире, — рассказывает про него Станислав Фокин.

С появлением шахмат жизнь семьи кардинально поменялась. Рома с первого класса на домашнем обучении, а маме ради его успехов пришлось уволиться с работы. На тренировки и турниры уходит всё свободное время семьи. Половина соревнований проходит в России, половина — за рубежом.

— Мы дома часто отсутствуем, начиная, наверное, с апреля. В зависимости от графика мы можем не быть дома целый месяц. Два турнира по одиннадцать дней. Практически только дней пять в месяц — неделю будем дома, остальные [дни] мы будем в поездках, — описывает свою жизнь мама Ромы Саглара Шогджиева.

Останавливаться на достигнутом мальчик не собирается. В планах стать чемпионом мира среди мужчин и сыграть с топовыми шахматистами, включая Магнуса Карлсена.

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