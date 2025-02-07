НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

штиль.

 781мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,28
EUR 101,22
Афиша концертов
Интервью с офтальмологом: зачем нужны чек-апы
Что со «Светофором»
Закрылся ресторан
Выселяют магазин
Загорелась пекарня
Как отдохнуть зимой по-русски
Образование тест Язык сломаешь! Эти 10 слов большинство произносят неправильно — вы лучше всех?

Язык сломаешь! Эти 10 слов большинство произносят неправильно — вы лучше всех?

Тогда попробуйте верно расставить ударения

2 509
3 комментария
Каждый раз, когда ошибаешься с ударением, где-то грустит один филолог | Источник: Игорь До / E1.RUКаждый раз, когда ошибаешься с ударением, где-то грустит один филолог | Источник: Игорь До / E1.RU

Каждый раз, когда ошибаешься с ударением, где-то грустит один филолог

Источник:

Порой русский язык — это сложная проверка на прочность. Мы вроде бы выучили, чем отличаются торты́ от то́ртов, но слов, в которых не так-то просто верно поставить ударение с первого раза, куда больше.

А вам режет слух, когда кто-то произносит ударения неправильно, или вы не видите никаких ошибок и сами порой их с легкостью допускаете? У нас есть 10 вопросов, чтобы это проверить.

ТЕСТПройден 381 раз
1 / 10

Где поставите ударение?

  • На новорождённого надели шапочку.

  • На новоро́жденного надели шапочку.

  • Возможны оба варианта.

2 / 10

Как произнести правильно?

  • Мужчина сверли́т дрелью стену.

  • Мужчина све́рлит дрелью стену.

  • Возможны оба варианта.

3 / 10

Какой вариант допустим в нормативной речи?

  • Дви́гатели этого типа сложно ремонтировать.

  • Двигателя́ этого типа сложно ремонтировать.

  • Возможны оба варианта.

4 / 10

А здесь как сказать грамотно?

  • Он заворо́женно смотрел на огонь.

  • Он заворожённо смотрел на огонь.

  • Возможны оба варианта.

5 / 10

Найдите правильное произношение.

  • Ты словно мори́шь меня голодом.

  • Ты словно мо́ришь меня голодом.

  • Возможны оба варианта.

6 / 10

Где верный вариант?

  • О́тдал свои долги кредитору

  • Отда́л свои долги кредитору.

  • Возможны оба варианта.

7 / 10

Как скажете?

  • Девушка надела красивую туни́ку.

  • Девушка надела красивую ту́нику.

  • Возможны оба варианта.

8 / 10

Выберите, где ударение стоит правильно.

  • Вам нужен кабинет флюорогра́фии.

  • Вам нужен кабинет флюорографи́и.

  • Возможны оба варианта.

9 / 10

А где ударение стоит неправильно?

  • На сухую траву упала и́скра от костра.

  • На сухую траву упала искра́ от костра.

  • Возможны оба варианта.

10 / 10

И последний, самый сложный вопрос: куда нужно ставить ударение?

  • Искони́, то есть с незапамятных времен.

  • И́скони, то есть с незапамятных времен.

  • Иско́ни, то есть с незапамятных времен.

Советуем также проверить свои знания в нашем быстром тесте на эрудицию. Эти вопросы для гениев зачастую ставят в тупик.

ПО ТЕМЕ
Русский язык Ударения Ошибки Правильное произношение Тест Образование Знания Школьные знания Слова Развлечение Грамотность
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
27 января, 16:58
По искре спорно: Искра у костра, искрА в двигателе
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление