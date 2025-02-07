Язык сломаешь! Эти 10 слов большинство произносят неправильно — вы лучше всех?

Каждый раз, когда ошибаешься с ударением, где-то грустит один филолог Источник: Игорь До / E1.RU











Порой русский язык — это сложная проверка на прочность. Мы вроде бы выучили, чем отличаются торты́ от то́ртов, но слов, в которых не так-то просто верно поставить ударение с первого раза, куда больше.

А вам режет слух, когда кто-то произносит ударения неправильно, или вы не видите никаких ошибок и сами порой их с легкостью допускаете? У нас есть 10 вопросов, чтобы это проверить.

ТЕСТ Пройден 381 раз 1 / 10 Где поставите ударение? На новорождённого надели шапочку.

На новоро́жденного надели шапочку.

Возможны оба варианта. 2 / 10 Как произнести правильно? Мужчина сверли́т дрелью стену.

Мужчина све́рлит дрелью стену.

Возможны оба варианта. 3 / 10 Какой вариант допустим в нормативной речи? Дви́гатели этого типа сложно ремонтировать.

Двигателя́ этого типа сложно ремонтировать.

Возможны оба варианта. 4 / 10 А здесь как сказать грамотно? Он заворо́женно смотрел на огонь.

Он заворожённо смотрел на огонь.

Возможны оба варианта. 5 / 10 Найдите правильное произношение. Ты словно мори́шь меня голодом.

Ты словно мо́ришь меня голодом.

Возможны оба варианта. 6 / 10 Где верный вариант? О́тдал свои долги кредитору

Отда́л свои долги кредитору.

Возможны оба варианта. 7 / 10 Как скажете? Девушка надела красивую туни́ку.

Девушка надела красивую ту́нику.

Возможны оба варианта. 8 / 10 Выберите, где ударение стоит правильно. Вам нужен кабинет флюорогра́фии.

Вам нужен кабинет флюорографи́и.

Возможны оба варианта. 9 / 10 А где ударение стоит неправильно? На сухую траву упала и́скра от костра.

На сухую траву упала искра́ от костра.

Возможны оба варианта. 10 / 10 И последний, самый сложный вопрос: куда нужно ставить ударение? Искони́, то есть с незапамятных времен.

И́скони, то есть с незапамятных времен.

Иско́ни, то есть с незапамятных времен.